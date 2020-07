Corona NRW: Ausbruch bei Tönnies - Behörden prüfen Neustart

Essen. Im Tönnies-Fleischwerk öffnet ein erster Bereich wieder. Viele Neuinfektionen in Duisburg, Düsseldorf und Gütersloh. Corona in NRW im Überblick.

Abstands- und Maskenpflicht bleiben wohl bis über den 15. Juli hinaus bestehen. Insgesamt werden die Corona-Regelungen in NRW weiter gelockert: Was in NRW erlaubt ist und was nicht.

bleiben wohl bis über den 15. Juli hinaus bestehen. Insgesamt werden die Corona-Regelungen in NRW weiter gelockert: Was in NRW erlaubt ist und was nicht. Einen Überblick über alle Corona-News aus Deutschland und der Welt gibt es in unserem Newsblog.

Eine Übersicht über viele weitere Themen rund um das Coronavirus finden Sie auf unserer Themenseite.

Corona in NRW: Im Fleischwerk von Tönnies öffnen die ersten Teilbereiche

Drei Wochen nach der coronabedingten Schließung des riesigen Fleischwerkes von Tönnies in Rheda-Wiedenbrück darf ein erster Teilbereich außerhalb der Produktion wieder geöffnet werden. Eine Ausnahmegenehmigung durch den Bürgermeister ermögliche die schrittweise Wiederinbetriebnahme des Teilbereiches Verwaltung an dem Hauptstandort von Tönnies, teilte die Stadt am Mittwochabend mit. Das Betretungsverbot des Werksgeländes für Beschäftigte im Verwaltungsbereich sei damit seit Mittwoch nicht mehr in Kraft. Die Mitarbeiter seien namentlich benannt, die das Tönnies-Betriebsgelände betreten dürften, hieß es weiter.

Nach Angaben von Tönnies wird anfangs zunächst nur ein kleinerer Teil der Verwaltungsmitarbeiter wieder an den Arbeitsplatz in das Werk zurückkehren. „Viele unserer Mitarbeiter sind noch in Quarantäne“, sagte Unternehmenssprecher André Vielstädte am Mittwochabend der Deutschen Presse-Agentur. Außerdem arbeiteten viele Mitarbeiter im Verwaltungsbereich im Homeoffice. „Es wird dann von Tag zu Tag mehr“, sagte er unter Verweis darauf, dass voraussichtlich zunehmend Verwaltungsmitarbeiter aus der bisherigen Quarantäne entlassen werden. Die Geschäftsführung von Tönnies habe in einer sogenannten Arbeitsquarantäne weiter die Verwaltung betreten dürfen. In der Konzernverwaltung seien insgesamt etwa 400 Mitarbeiter tätig.

„Nach Prüfung des Hygienekonzepts von Tönnies wollen die Behörden am Donnerstag erneut über die Wiederaufnahme des Betriebs in der Fleischfabrik beraten. Im Anschluss soll es erste Entscheidungen geben, wie es an dem Standort in Rheda-Wiedenbrück im Kreis Gütersloh weitergeht. Nach dem Corona-Ausbruch mit rund 1400 Infizierten in der Belegschaft sollen die Schweineschlachtung und Fleischverarbeitung in dem Werk erst dann wieder hochgefahren werden, wenn ein stichhaltiges Konzept zur Verhinderung weiterer Corona-Ausbrüche vorliegt. In dem riesigen Fleischwerk des deutschen Marktführers wurden vor der Schließung etwa 20.000 bis 25.000 Schweine pro Tag geschlachtet.

Duisburg, Düsseldorf und Gütersloh sind Spitzenreiter bei Neuinfektionen

Mit dem Kreis Gütersloh sowie Düsseldorf und Duisburg liegen gleich drei Gebiete in NRW im bundesweiten Vergleich bei der wichtigen Infektions-Kennziffer für die Ausbreitung des Corona-Virus vorn.

Die Zahl Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage sank nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Mittwoch im Kreis Gütersloh weiter auf 28,6 Fälle. Der Kreis Gütersloh, der die Liste anführt, nähert sich damit den Werten von Düsseldorf und Duisburg. Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug in der Landeshauptstadt am Mittwoch 22. Für Duisburg wies das RKI einen Wert von 21,1 solcher Fälle aus. An vierter Stelle folgt der oberbayerische Landkreis Erding mit 17,4.

Beide Städte am Rhein verwiesen zuletzt unter anderem auf viele Tests und Reihenuntersuchungen, die den Wert der festgestellten Infektionen nach oben treiben könnten. Nicht alle Infizierten weisen typische Symtome auf.

In Düsseldorf gebe es keinen Hotspot, sagte ein Sprecher der Stadt. „Wir haben viele Einzelfälle.“ Infiziert seien meist Jüngere in der Altersgruppe der 20- bis Mitte 40-Jährigen, die unternehmungslustig seien und auf Partys gingen. Die Kontaktnachverfolgung sei schwierig. In Duisburg setze man weiter auf Reihentestungen in Pflege- und Senioreneinrichtungen, sagte Sprecherin Anja Kopka am Mittwoch. „Dabei nehmen wir natürlich in Kauf, dass die Infektionszahlen hochgehen: wer viel testet, findet eben auch etwas. Auch die Reihentests bei einem Paketdienstleister oder in den fleischverarbeitenden Betrieben halten wir für den richtigen Weg.“ Bei zwei Feiern zum Zuckerfest Ende Mai hätten sich 66 Menschen infiziert.

Bereits am Montag hatte der Duisburger Krisenstabsleiter Martin Murrack daher an die Bevölkerung appelliert, trotz neugewonnener Freiheiten weiter vorsichtig zu sein. Weil die Leute wieder mehr Kontakte hätten, sei die Nachverfolgung für das Gesundheitsamt sehr schwierig geworden. „Das Virus ist immer noch da“, lautete die Mahnung. Gerade im privaten Raum gelte: „Nicht alles, was erlaubt ist, sollte voll ausgeschöpft werden“, unterstrich Murrack.

Im Kreis Gütersloh verfestigt sich die rückläufige Tendenz: Zu Wochenanfang hatte die Infektions-Kennziffer noch knapp über dem Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen gelegen. Am Dienstag ging es runter auf 35,4. Zum Höhepunkt des Corona-Ausbruchs in dem Tönnies-Werk lag der Wert sogar bei 270,2. Oberhalb des Grenzwertes 50 müssen zusätzliche Schutzmaßnahmen wie Einschränkungen beim Umfang der Kontakte in Betracht gezogen werden.

Ein möglicher vierter Hotspot droht möglicherweise in Euskirchen. Dort haben nach der Corona-Infektion von 13 Mitgliedern einer Familie die Tests für Hunderte Mitglieder einer Freikirchlichen Gemeinde begonnen. Die gesamte Euskirchener Mennoniten-Gemeinde, die auch komplett unter Quarantäne steht, muss sich diese Woche auf das Virus testen lassen. Erste Ergebnisse könnten am Freitag vorliegen, sagte Behördensprecher Wolfgang Andres. Dann werde sich zeigen, ob es Anzeichen für einen drohenden Lockdown gebe.

Große Feste weiter verboten - auch Clubs und Discos bleiben zu

Das Land NRW hat das Verbot für bestimmte Großveranstaltungen bis mindestens zum 31. Oktober verlängert. In der neuen Coronaschutzverordnung, die am Dienstagabend veröffentlicht wurde, werden als „große Festveranstaltungen“ konkret Volksfeste, Stadt-, Dorf- und Straßenfeste, Schützenfeste und Weinfeste genannt. Andere Veranstaltungen mit mehr als 100 Menschen können bei bestimmten Hygiene- und Abstandsvorgaben erlaubt werden.

Bund und Länder hatten sich bereits Mitte Juni auf die Verlängerung des Verbots geeinigt. Mit der neuen Verordnung ist es in NRW jetzt rechtskräftig.

Auch für Clubs und Diskotheken in NRW gilt weiterhin das aktuelle Betriebsverbot zum Schutz vor Corona. Das hat das Oberverwaltungsgericht am Mittwoch nach der Klage einer Kölner Diskotheken-Betreiberin entschieden. Es sei nicht zu beanstanden, wenn das Land annehme, dass in Clubs und Diskotheken ein erhöhtes Infektionsrisiko bestehe. Besucher hielten sich dort dicht aneinander gedrängt auf oder tanzten - und das in üblicherweise schlecht belüfteten Räumen und bei häufig wechselnden Gästen.

Diskotheken sind derzeit geschlossen. Den Richtern zufolge sei dies eine notwendige Schutzmaßnahme gegen das Corona-Virus. Die Einhaltung der Abstandsgebote sei in Discotheken nicht zu überprüfen. Foto: Horst Ossinger / picture alliance / Horst Ossinger/dpa

Das OVG geht auch nicht davon aus, dass die Einhaltung des Mindestabstands und das Tragen einer Gesichtsmaske bei einer Öffnung von Clubs und Diskotheken realistisch wäre. Die branchenweite Untersagung des Betriebs nach der Coronaschutzverordnung NRW sei daher rechtlich nicht zu beanstanden. Die Antragstellerin hatte argumentiert, dass die fortdauernde Anordnung der Betriebsschließung ohne angemessenen finanziellen Ausgleich rechtswidrig sei. Der Beschluss ist nicht anfechtbar.

Karnevalisten wehren sich gegen frühe Absagen von Straßenkarneval

Der Bund Deutscher Karneval (BDK) hat pauschale Absage-Empfehlungen von närrischen Veranstaltungen zum Sessionsstart am 11.11. kritisiert. „Wir verurteilen solche Aussagen. Sie schaffen nur Verunsicherung und sind kontraproduktiv für alle Planungen in einer Zeit, für die die Corona-Lage noch gar nicht absehbar ist“, sagte der Präsident des BDK, Klaus-Ludwig Fess,der Deutschen Presse-Agentur.

Konkret bezog sich Fess auf eine Aussage des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU). Dieser hatte sich gegen Straßenveranstaltungen zur traditionellen Sessionseröffnung am 11.11. ausgesprochen: „Draußen, Straßenkarneval, Infektionsübertragungszeit, Alkohol, Enge - das passt nicht in diese Zeit“, hatte Laschet gesagt.

Die Entwicklung der Corona-Pandemie sei regional so unterschiedlich, dass jeder Karnevalsverein vor Ort selbst entscheiden müsse, wie er auf die Lage reagiere, sagte Fess. Er forderte Laschet auf, sich mit dem BDK zusammenzusetzen. Klar sei aber: „Die Session wird sicherlich eine andere sein als die, wie wir sie kennen.“ Die Karnevalisten seien sich ihrer Verantwortung „sehr wohl bewusst“. So etwas wie in Gangelt im Kreis Heinsberg, in dem sich im Februar im Karneval viele Bürger mit dem Virus infizierten, werde es nicht mehr geben.

Es gebe bereits viele Ideen für neue Feier-Modelle und alternative Formen: Kleinere Feiern mit närrischem Mundschutz oder Umzüge, bei denen Wagen bei einzelnen Stationen nacheinander Halt machten.

Corona: So entwickeln sich die Infektionszahlen in NRW und Deutschland

Wie entwickelt sich die Zahl der Coronavirus-Infektionen in diesen Tagen? Sie steigt weiter, aber langsamer. Die Statistiken finden Sie in unserem Monitor für Nordrhein-Westfalen und im Überblick für ganz Deutschland mit allen Details.

