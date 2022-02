Corona NRW: 51.676 Neuinfektionen - Boosterquote steigt kaum

NRW. Das RKI meldet für NRW am Freitagmorgen mehr als 51.000 Corona-Neuinfektionen. Zahl der Erstimpfungen verändert sich kaum. Der Überblick für NRW.





Corona in NRW: RKI meldet über 51.000 neue Fälle

NRW steckt mitten in der Omikronwelle - mit rasant steigenden Zahlen. Vor allem die Großstädte verzeichnen aktuell Tausende Neuinfektionen - pro Tag. Das Robert Koch-Institut meldet am Freitag (0 Uhr) 51.676 Neuinfektionen. Damit haben sich in NRW seit Beginn der Corona-Pandemie insgesamt 2.475.864 Menschen mit dem Virus infiziert.

In ganz Deutschland wurden 240.172 neue Fälle gemeldet. Seit Beginn der Pandemie sind es damit 12.009.712 (Stand Freitag, 0 Uhr).

Im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion meldete das RKI in NRW am Freitagmorgen 45 neue Todesfälle. Damit sind in Nordrhein-Westfalen insgesamt 21.456 Menschen seit Beginn der Pandemie gestorben. Bundesweit starben 119.679 Menschen (+226).

Die Sieben-Tage-Inzidenz in NRW liegt bei 1525,7 (bundesweit: 1472,2).

Corona-Schutzverordnung in NRW: Diese Kennzahlen sind entscheidend

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Infektionen ist inzwischen nur noch eine Kennziffer unter mehreren, aber nicht mehr der entscheidende Richtwert für Schutzmaßnahmen in der Pandemie. Aktuell werden über diese beiden Werte hinaus auch die folgenden Faktoren mit berücksichtigt, für die es aber bis dato keine festen Grenzwerte gibt:

die Zahl der Kapazitäten an Intensivbetten

der Anteil der intensivpflichtigen Covid-19-Fälle an der Intensiv-Behandlungskapazität

die Impfquote

die Zahl der Todesfälle

die Altersstruktur der Infizierten

die Entwicklung des R-Wertes





Die Sieben-Tage-Inzidenzen in NRW

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz gibt es es im Hochsauerlandkreis mit einem Wert von 2351,5 (Stand: Freitag). Gestern lag der Wert bei 2378,9 (-27,4). Den niedrigsten Inzidenzwert meldet das RKI für die Stadt Mülheim an der Ruhr mit 559,3 (+94,8).

Im Kreis Herford ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Vergleich zum Vortag um +344,4 gestiegen. Am stärksten zurückgegangen ist der Wert in Essen (-275,2).

Die meisten Neuinfektionen hat das Gesundheitsamt der Stadt Köln gemeldet (2613). Dahinter folgen der Kreis Recklinghausen (2555), Duisburg (2037) und Dortmund (1776).

Grundsätzlich: Die Angaben des RKI und aus den Städten und Kreisen variieren oft. Die unterschiedlichen Werte resultieren aus zeitlichen Verzögerungen in der Meldekette. Die Zahl der Neuinfektionen laut RKI in einer Stadt umfasst also mitunter die Infektionen mehrerer Tage. Außerdem ist montags bzw. nach Feiertagen die Zahl der Neuinfektionen meist geringer als an anderen Wochentagen, da in den Kommunen am Wochenende bzw. Feiertagen weniger getestet wird.





Corona NRW: Situation in den Kliniken und auf Intensivstationen

In den NRW-Kliniken sind aktuell 4706 von 5310 Intensivbetten belegt. 604 Betten sind noch frei. Das entspricht 11,37 Prozent (Stand: 11.2., 5.45 Uhr)

Menschen mit Covid-Diagnose in NRW-Krankenhäusern (Stand: 9.2.):

4916 behandelte Corona-Fälle

behandelte Corona-Fälle davon 539 auf der Intensivstation

auf der Intensivstation davon 277 mit Beatmung

Nach Angaben des Landeszentrums für Gesundheit (LZG) liegt die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz in NRW bei 6,40. Der Anteil der Covid-19-Patienten an betreibbaren Intensivbetten liegt bei 10,18 Prozent (Stand: 10.2.).

Mehr Details finden Sie in unserem interaktiven Klinik-Monitor.





Impfungen in NRW: 57,2 Prozent mit Booster-Impfung

Das RKI gibt die Zahl der in NRW insgesamt verabreichten Impfdosen mit 37.746.112 an. Davon sind 14.325.840 Erstimpfungen und 13.922.888 Zweitimpfungen. In den Daten enthalten sind Impfungen in Impfzentren, Krankenhäusern, in Hausarztpraxen und durch mobile Impfteams.

Für NRW ergeben sich aktuell folgende Impfquoten:

Erstimpfung: 79,9 Prozent

79,9 Prozent Zweitimpfung: 77,7 Prozent

77,7 Prozent Booster: 57,5 Prozent

Zum Vergleich: Die Quote der Erstimpfungen in Deutschland liegt bei 76,0 Prozent (Zweitimpfung: 74,6 Prozent, Booster: 55,0 Prozent). Seit Dezember 2020 wurden in ganz Deutschland 167.416.348 Corona-Impfdosen verabreicht.

Das Robert Koch-Institut weist darauf hin, dass nicht alle Impfungen verzeichnet werden können. Anhand von Befragungen zur Impfbereitschaft geht das RKI davon aus, dass die Quoten bis zu fünf Prozentpunkte höher liegen können.

Hier können Sie geimpft werden:

Arztpraxen impfen in eigener Verantwortung, es bleibt also den jeweiligen Arztpraxen überlassen, welchen Patienten sie einen Impftermin vergeben.

impfen in eigener Verantwortung, es bleibt also den jeweiligen Arztpraxen überlassen, welchen Patienten sie einen Impftermin vergeben. Die Betriebsärzte werden mit in die Impfkampagne einbezogen. Der Bund stellt dafür die Impfdosen zur Verfügung.

werden mit in die Impfkampagne einbezogen. Der Bund stellt dafür die Impfdosen zur Verfügung. Viele Städte haben die Impfzentren reaktiviert, es gibt in vielen Kommunen aber auch mobile Impfangebote , bei denen Erst, Zweit- oder Booster-Impfungen möglich sind.

reaktiviert, es gibt in vielen Kommunen aber auch , bei denen Erst, Zweit- oder Booster-Impfungen möglich sind. Die beiden Kassenärztlichen Vereinigungen haben online Listen von Arzt-Praxen veröffentlicht, die auch praxisfremde Personen impfen.

Corona in NRW: Hier gibt es weitere Informationen

