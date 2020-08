Trotz Sommernacht: Nur wenige Corona-Verstöße in NRW-Städten

Essen. Nur wenig Corona-Verstöße in der Nacht zu Samstag. Corona befördert das Kneipensterben in NRW. Alle wichtigen Corona-News aus NRW im Überblick.

Schritt für Schritt werden die Corona-Regeln aber weiter gelockert: Was in NRW erlaubt ist und was nicht.

Laue Nacht in NRW-Städten ohne große Corona-Verstöße

Feiernde Menschen und größere Ansammlungen ohne den vorgeschriebenen Corona-Abstand: Die Polizei in NRW hatte angesichts der noch bis in die Nacht zu Samstag hinein lauen Temperaturen einiges zu tun. Es sei aber bei den Feiern im Freien insgesamt ruhig geblieben, habe keine besonderen Vorkommnisse oder Zwischenfälle gegeben, wie Sprecher aus mehreren Städten berichteten.

„Die Leute haben gefeiert, zum Teil waren auch zu viele auf der Straße“, schilderte ein Sprecher der Kölner Polizei. Zusammen mit dem Ordnungsamt habe man dafür gesorgt, dass die Feiernden sich bei solchen Ansammlungen besser verteilten. Nur an einem einzigen Party-Hotspot habe man an einem Straßenbereich räumen müssen. „Der übliche Wahnsinn eben.“ Die Zahl der Einsatzkräfte sei im Vorfeld noch einmal erhöht worden.

In Düsseldorf sagte ein Sprecher: „Es hielt sich im Rahmen, wir mussten keine Räumungen vornehmen.“ Auch aus der Altstadt hätten die eingesetzten Beamten ein „relativ normales Geschehen“ gemeldet. In Bonn verstärkte die Polizei ihre Kontrollen vor allem entlang des Rheinufers. Wie auch sonst an den Wochenenden habe man den ein oder anderen Platzverweis ausgesprochen. Zwei Personen seien vorübergehend in Gewahrsam gekommen. Aus der drittgrößten NRW-Stadt hieß es auf die Frage nach ausufernden Corona-Partys: „Wir hatten damit keinerlei Probleme in Dortmund.“

In den vergangenen Wochen hatte es immer wieder größere Partys mit mancherorts mehreren Hundert Menschen gegeben. Einige Veranstaltungen waren wegen grober Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung aufgelöst worden.

Kneipensterben: Corona zwingt viele Wirte zum Aufgeben

Erst mussten die Kneipen schließen, jetzt dürfen sie wieder öffnen, aber die Gäste kommen nicht. Zumindest nicht so viele vor der Pandemie. Für viele Wirte hat ein Kampf ums Überleben begonnen. Einige haben diesen Kampf bereits aufgegeben.

Allein im März und April seien der gesamten Branche fast zehn Milliarden Euro Umsatz entgangen. Der Branchenverband DEHOGA berichet: „Die Verzweiflung in den Betrieben wächst von Tag zu Tag." Welche (Kult-)Kneipen in unserer Region haben bereits geschlossen und wie versuchen die übrigen Wirte, die Durstphase zu überstehen? Das lesen Sie hier.

Bisher 54 Gäste nach Fest im Kreis Kleve positiv auf Corona getestet

Nach einem privaten Fest sind im Kreis Kleve mehr als 50 Gäste positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte die Kreisverwaltung am Freitag mit. Bei der Veranstaltung habe es sich um eine Feier im benachbarten Kreis Wesel gehandelt, sagte eine Sprecherin. Bis auf wenige Ausnahmen seien allerdings alle Gäste im Ort Geldern im Kreis Kleve beheimatet.

Als sich ein Gast nach dem Fest als Corona-Fall meldete, seien 111 Personen umgehend getestet und unter Quarantäne gestellt worden. Von 98 am Freitagmorgen vorliegenden Laborergebnissen waren 54 positiv und 44 negativ. „Das Gesundheitsamt nimmt direkt Kontakt mit den positiv getesteten Personen auf, um weitere Informationen zu erhalten“, sagte Landrat Wolfgang Spreen. Die Kontaktpersonenermittlung laufe.

Corona in NRW: Gedränge in Bahnen zum Schulanfang - Gestaffelte Schulanfangszeiten?

Zum Schulanfang ab dem 12. August warnen die kommunalen Spitzenverbände vor Gedränge in Bussen und Bahnen und Problemen, dabei die Corona-Schutzmaßnahmen einzuhalten. In einem Brief an Städte und Gemeinden empfehlen die Verbände gestaffelte Schulanfangszeiten, um den Schülerverkehr zu entzerren. Diese Frage sei auch mit dem Schulministerium erörtert worden, heißt es in dem der Nachrichtenagentur dpa vorliegenden Brief, der bereits am 9. Juli versandt wurde.

Schulträger, Schulen und Verkehrsbetriebe müssten sich vor Ort absprechen, um Möglichkeiten der Entzerrung des Schülerverkehrs zu erkunden, heißt es in dem Brief. Schon nach geltender Erlasslage seien Schulanfangszeiten zwischen 7.30 und 8.30 Uhr möglich. Kommunen, die vorsorglich gestaffelte Zeiten einführen wollten, könnten dies tun.

Alle rund 5500 Schulen in NRW sollen nach den Ferien wieder komplett in den Regelbetrieb zurückkehren. Bund und Länder hatten sich im Juni auf eine bundesweite Rückkehr in den Regelbetrieb in allen Bundesländern geeinigt, wenn es einen positiven Verlauf der Infektionszahlen gebe. In den vergangenen Tagen waren in vielen Ländern die Infektionszahlen aber wieder angestiegen.

Corona in NRW: Arbeitslosigkeit gestiegen - Corona-Auswirkungen lassen nach

Die Zahl der Arbeitslosen ist in NRW im Juli auf knapp 794.000 gestiegen. Das waren etwa 23.000 Erwerbslose mehr als im Juni und fast 148.000 mehr als ein Jahr zuvor, wie die Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag mitteilte. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich um 0,2 Punkte auf 8,1 Prozent. Der Anstieg sei sowohl auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie als auch auf für die Jahreszeit übliche Faktoren zurückzuführen.

Doch es gibt einen ersten Lichtblick: „Der Anstieg der Arbeitslosigkeit, wie wir ihn in den vergangenen Monaten als direkte Auswirkung der Coronavirus-Pandemie erlebt haben, lässt nach“, sagte der Vorsitzende der Regionaldirektion NRW, Torsten Withake. Zudem gebe es eine wieder steigende Bereitschaft der Wirtschaft, neue offene Stellen zu melden und Personal einzustellen.

Corona in NRW: Hausärzte warnen vor Ansturm auf Praxen

Mit dem Ende der Ferienzeit kehren viele Reisende nach NRW zurück. Zeitgleich wächst bei vielen die Angst vor einer zweiten Welle. Wie die Rheinische Post berichtet, schlagen nun die Hausärzte in NRW Alarm, weil sie für die Reisenden die Corona-Tests übernehmen sollen, die nicht mit dem Flugzeug in den Urlaub geflogen sind.

„Wir stehen vor einer immens gefährlichen Situation: Es droht nun ein massiver Ansturm auf die Arztpraxen“, sagte der Vorsitzende des Hausärzteverbands Nordrhein, Oliver Funken, der RP. Zwischen den Corona-Tests und der Regelversorgung "eine klare Trennung hinzubekommen, wird extrem schwierig werden. Eine Vermengung der Patienten ist hochgefährlich", erklärt er.

Der Verband schlägt neben weiteren Testzentren ein rollierendes Test-System vor. „Sie müssten aber für den Ausfall entsprechend entschädigt werden. Und die Rotation ist nötig, damit den Hausärzten nicht die Patienten weglaufen“, sagte Funken.

