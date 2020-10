Corona in NRW: In diesen Städten hilft die Bundeswehr

Die Corona-Neuinfektionen in NRW nehmen weiter stark zu: Fast das gesamte Ruhrgebiet gilt als „Risikogebiet“.

Mehrere Städte und Kreise in NRW haben die Bundeswehr um Amtshilfe bei der Kontaktermittlung oder Abstrichen gebeten.

Seit Beginn der Pandemie im März gab es im Landeskommando NRW 108 Corona-Einsätze.

20 der insgesamt 53 Städte und Kreise in NRW sind mittlerweile als Corona-Risikogebiet ausgewiesen und es ist zu befürchten, dass die Zahl in den nächsten Tagen und Wochen weiter steigen wird. Die ständig steigende Zahl von Neuinfektionen stellt auch die Gesundheitsämter in den betroffenen Städten und Kreisen vor neue Herausforderungen.

Sie arbeiten schon seit Beginn der Pandemie am Limit. Deshalb haben mehrere NRW-Städte die Bundeswehr um Unterstützung gebeten. „Aktuell haben wir in NRW insgesamt 16 Einsätze und die Tendenz ist steigend“, erklärt Oberstleutnant Stefan Heydt. Er ist Sprecher des Bundeswehr-Landeskommandos in NRW. Anfordern können diese Hilfe die Krisenstäbe der Städte und Kreise.

Kontaktverfolgung: Acht NRW-Städte haben Bundeswehr um Hilfe gebeten

Nach dem Corona-Ausbruch bei Tönnies im Sommer hatte die Bundeswehr in einem stillgelegtem Hubschrauber-Hangar auch Corona-Abstriche bei der Bevölkerung durchgeführt. Foto: Guido Kirchner / dpa

Stand Donnerstag (15. Oktober) sind 123 Soldaten der Schnellen Unterstützungskräfte (SUK) im Einsatz. Sie greifen den Gesundheitsämtern in Städten unter die Arme und helfen bei der Kontaktnachverfolgung beziehungsweise in den Abstrichzentren. Aktuell sind dies Dortmund, Gelsenkirchen, Köln, Bielefeld, Hagen, Wuppertal und Remscheid - als achte Kommune hat nun auch der Duisburger Krisenstab einen Antrag auf Hilfeleistung (so heißt diese Unterstützungsbitte formell) gestellt. In Köln nehmen Sanitätskräfte in Bundeswehr-Uniform auch Abstriche, in Remscheid ist ein mobiles Abstrich-Team im Einsatz.

Bei den übrigen acht Einsätzen handele es sich die Bereitstellung von Infrastruktur. „Das sind dann etwa Lagerkapazitäten für Schutzausrüstungen oder auch die Unterstützung mit Beatmungsgeräten“, so Heydt. Seit Beginn der Pandemie im März hat das Landeskommando insgesamt 108 Einsätze in NRW abgearbeitet. Die hatten nicht immer direkt mit der Corona-Bekämpfung zu tun, oft ging es auch allein um „helfende Hände“, so auch der Name der Bundeswehr-Initiative, die etwa Pflegekräfte in Senioreneinrichtungen entlastete.

Bundesweit kann die Bundeswehr 15.000 Kräfte entsenden

Dass die Zahl der Einsätze in naher Zukunft steigen wird, davon ist auszugehen. So bereitet aktuell und bittet um die Entsendung von Soldaten zur Unterstützung der Nachverfolgung. Die Bundeswehr sieht sich für diese Mammutaufgabe gerüstet: Insgesamt stehe bundesweit ein Kontingent von bis zu 15.000 Soldaten kurzfristig für die Hilfe in den Städten bereit.

