Corona in NRW: Über 9000 Infizierte und mindestens 54 Tote

Düsseldorf. Jetzt gilt in NRW das beschlossene Kontaktverbot. Wer dagegen verstößt, muss mit teils hohen Strafen rechnen. Aktuelle Infos im Newsblog.

Zur Eindämmung des Coronavirus gilt jetzt nach Absprache von Bund und Ländern eine Art Kontaktverbot: Wer gegen die Regeln verstößt , muss mit hohen Geldstrafen rechnen.

Landtag NRW beschließt 25-Milliarden-Euro-Rettungsschirm für die NRW-Wirtschaft.

für die NRW-Wirtschaft. 9087 Corona-Fälle sind in NRW inzwischen gemeldet (Stand 24. März, 16 Uhr) , davon 1043 im Kreis Heinsberg. 54 Menschen sind in NRW nach Angaben des Landesgesundheitsministeriums (Stand: 24. März, 16 Uhr) aufgrund einer Erkrankung mit dem Coronavirus gestorben .

Schleswig-Holstein sagt Abitur-Prüfungen für dieses Jahr ab: Der Newsblog zum nationalen und internationalen Geschehen.

Hier finden Sie unsere Newsblogs aus den Städten.

‣ Interaktive Karten: So verbreitet sich das Coronavirus in NRW und weltweit - mit aktuellen Fallzahlen für alle Kreise und kreisfreien Städte So verbreitet sich das Coronavirus in NRW und weltweit - mit aktuellen Fallzahlen für alle Kreise und kreisfreien Städte

6.45 Uhr: Insgesamt 800 Euro Bußgeld mussten am Dienstagabend in Oberhausen vier Männer im Alter von 19 und 22 Jahren zahlen. Sie hatten gegen die Kontaktsperre verstoßen, berichtet die Polizei. Zuvor hätten sie sich über Zeugen lustig gemacht, die sie gewarnt hätten, heißt es im Polizeibericht: Die jungen Erwachsenen "husteten die Zeugen absichtlich an".

6.32 Uhr: Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker appelliert in einem offenen Brief an die Kölner Bevölkerung, Sozialkontakte jetzt notgedrungen möglichst nur noch telefonisch oder virtuell zu halten, gerade zwischen Jüngeren und Älteren aus der Risikogruppe: "Das Virus ist unsichtbar, man kann es nicht riechen und nicht schmecken; das macht es so geheimnisvoll. Darum kann leider jeder und jede, auch wenn sie sich gesund fühlen, ansteckend sein. Jeder einzelne Kontakt kann möglicherweise DER EINE zu viel gewesen sein."

6.07 Uhr: Wie lange soll das mit dem Coronavirus noch so weitergehen? Diese Frage stellen sich viele Menschen. Der Virologe Prof. Dr. Ulf Dittmer von der Uniklinik Essen verbreitet etwas Hoffnung:

6.01 Uhr: Zahlreiche Schüler in NRW lernen in der Corona-Krise wegen geschlossener Schulen seit dem vorergangenen Montag zu Hause mit Aufgaben ihrer Lehrer über das Internet oder Handy-Apps. Das klappt nach ersten Rückmeldungen gar nicht schlecht, aber es gibt auch Kritik: Es hapere teils an der technischen Ausstattung und das Lernen zu Hause sorge für ungleiche Chancen.

5.44 Uhr: Die von der Landesregierung in Aussicht gestellten Soforthilfen für Kleinunternehmen sollen in den nächsten Tagen beantragt werden können. „Das soll sehr schnell gehen“, sagte ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums. Damit auch kleine Unternehmen die Corona-Krise überleben, will das Land NRW die Hilfsprogramme des Bundes um zusätzliche Mittel aufstocken. Man wolle Unternehmen mit 10 bis 50 Beschäftigten zusätzliche Zuschüsse in Höhe von 25 000 Euro zahlen, kündigten Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) und Finanzminister Lutz Lienenkämper (CDU) bereits am Montag gemeinsam an.

Zauberkünstlerin zeigt: Darum ist Abstand halten so wichtig Zauberkünstlerin zeigt: Darum ist Abstand halten so wichtig

5.20 Uhr: Aufgrund der Corona-Krise haben die 104 Werkstätten für behinderte Menschen in NRW bis auf weiteres geschlossen. Davon betroffen seien 80.000 Menschen mit Behinderung, teilte Thomas Tenambergen, Leiter der Fachgruppe Behinderung und Rehabilitation beim Paritätischen Wohlfahrtsverband NRW mit.

0.05 Uhr: Gegen die Kontaktsperre zu verstoßen wird teuer. Grillen in der Öffentlichkeit etwa wird, wird man erwischt, mit 200 Euro Geldbuße bestraft. Und es kann noch viel teurer werden.

Mindestens noch fünfeinhalb Wochen Pause in der Fußball-Bundesliga

23.15 Uhr: In den Fußball-Bundesligen soll der Ball noch mindestens fünfeinhalb Wochen ruhen. Darauf hat sich das DFL-Präsidium am Dienstag verständigt. Ob der Spielbetrieb nach dem 30. April überhaupt fortgesetzt werden kann, ist offen. So will sich der FC Schalke 04 wappnen:

21.21 Uhr: In der zweiten Kurzfolge unseres Podcasts "nah&direkt" sprechen wir über die Corona-Sondersitzung im NRW-Landtag und bekommen Antworten von einem Virologen: Das Corona-Update für NRW am Dienstagabend

18.03 Uhr: Die Puppenbühne der Kreispolizei Gütersloh hat ein Stück aufgenommen, das kleinen Kindern die wichtigsten Corona-Verhaltensregeln erklärt. Die Puppen Lucy und Leo spielen die Hauptrollen in dem auf Facebook veröffentlichten Stück. Die beiden langweilen sich sehr, weil sie gerade keine Freunde treffen dürfen. Mit Oma Karten spielen geht auch nicht - oder doch?

17.21 Uhr: In einer denkwürdigen Sitzung des Landtags NRW wurde heute der größte Rettungsschirm der NRW-Geschichte beschlossen - und mit vielen Ritualen gebrochen, berichtet unser Landtags-Korrespondent Tobias Blasius:

8.05 Uhr: Die Landesregierung hat keine Pläne für eine Verschiebung der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen. „Die Kommunalwahl am 13. September 2020 wird stattfinden“, sagte Kommunalministerin Ina Scharrenbach (CDU) am Montag in Düsseldorf. Die Parteien müssten ihre Wahlvorschläge bis zum 16. Juli bei den Wahlleitern einreichen. Deshalb gebe es noch Spielraum bei den Fristen.

