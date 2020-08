Corona NRW: Klinik hält Schulstart für alle für vertretbar

Essen. NRW verfügt zu Schulstart Maskenpficht auf Schulgeländen. An den NRW-Flughäfen werden viele Reisende positiv auf Corona getestet - der Überblick.

In NRW bleiben die Abstands- und Maskenpflicht bis mindestens zum 11. August bestehen. Schritt für Schritt werden die Corona-Regeln aber weiter gelockert: Was in NRW erlaubt ist und was nicht.

bis mindestens zum 11. August bestehen. Schritt für Schritt werden die Corona-Regeln aber weiter gelockert: Was in NRW erlaubt ist und was nicht. Über die wichtigsten Corona-Nachrichten aus Deutschland und der Welt erhalten Sie in unseren Newsblog eine Übersicht.

aus Deutschland und der Welt erhalten Sie in unseren Newsblog eine Übersicht. Viele weitere Themen rund um das Coronavirus finden Sie auf unserer Themenseite.

Corona-Studie: Klinik hält Regelbetrieb an Schulen für vertratbar

Die Wiederaufnahme des Schul-Regelbetriebs in voller Klassenstärke ist nach Ansicht der Universitätskinderklinik Bochum zwar mit Risiken verbunden, aber vertretbar. Dies teilte das Katholische Klinikum Bochum (KKB) am Montag unter Verweis auf eine Corona-Studie unter 750 Kindern mit. In der sogenannten STARS-Studie waren Kinder, die teils heftige Symptome wie Fieber, langanhaltender Husten, Erbrechen oder Durchfall litten, auf Corona getestet worden. „Wegen dieser Symptome lag bei Eltern und Ärzten der Verdacht auf eine Corona-Infektion nahe“, berichtete die Klinik. Positiv getestet worden sei von den 750 aber lediglich ein einziges Kind.

„Diese Ergebnisse sind zunächst beruhigend, können aber kein Grund sein, in der Wachsamkeit nachzulassen“, erklärte Oberärztin Folke Brinkmann, Koordinatorin der Studie. Hygieneregeln müssten weiterhin strikt beachtet werden. Dazu gehöre das Tragen von Masken, das regelmäßige Händewaschen, das Abstandsgebot auf dem Schulhof und das regelmäßige Lüften der Klassenräume. „Lehrer und Erzieher sollten auf jeden Fall Masken tragen, denn sie sprechen laut in die Räume hinein und verteilen verstärkt Aerosole“, riet die Klinik weiter.

Corona in NRW: Maskenpflicht in Schulen – Einschulungsfeiern erlaubt

Am 12. August starten in NRW die Schulen in das Schuljahr 2020/21. Dann soll für alle Jahrgänge aller Schulformen wieder Unterricht nach Stundentafel stattfinden. NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer stellte am Montag auf einer Pressekonferenz klar, dass für sie der Präsenzunterricht nicht zur Diskussion stehe.

Gute Nachrichten für alle I-Dötzchen und ihre Angehörigen: Einschulungsfeiern sind möglich, teilte die Ministerin mit. Dabei wies sie darauf hin, dass die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten sind. Entscheidend für die Ausgestaltung seien - wie auch bei Zeugnisübergaben - die Rahmenbedingungen vor Ort. Deshalb seien unterschiedliche Umsetzungen auch innerhalb einer Kommune möglich.

Bis vorerst zum 31. August führt NRW damit folgende Regeln für den Schulbetrieb ein: Für Schulen mit Primarstufe gilt: Sowohl auf dem Schulgelände wie auch im Schulgebäude müssen alle Schüler der Klassen eins bis vier und auch alle weiteren Personen eine Maske tragen. Sobald an den festen Sitzplätzen Unterricht stattfindet, darf die Maske entfernt werden.

Für weiterführende und berufsbildende Schulen gilt: Nicht nur auf dem Gelände und in dem Schulgebäude ist eine Maske zu tragen, sondern auch auf den festen Sitzplätzen während des Unterrichts.

Schüler mit Schnupfen sollen künftig 24 Stunden zuhause bleiben. Wenn keine weiteren Symptome auftreten, die auf eine Corona-Infektion hindeuten, können sie wieder am Unterricht teilnehmen.

Corona in NRW: „Hohe Trefferquote“ bei Corona-Rückkehrertests an Flughäfen

Bei Corona-Tests von Reiserückkehrern aus Risikogebieten an den NRW-Flughäfen werden rund 2,5 Prozent der Urlauber Corona-positiv getestet. Dies sei eine „relativ hohe“ Trefferquote, sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Montag im Deutschlandfunk. 40 bis 50 Prozent der Rückkehrer machten von dem kostenlosen Angebot Gebrauch. Rückkehrer aus diesen Gebieten müssen nach der Corona-Einreiseverordnung seit Mitte Juli einen negativen Test vorweisen, der nicht älter als 48 Stunden ist oder sich für 14 Tage in Quarantäne begeben.

Diese Auflagen nannte Laumann „absolut richtig“. „Wer in einem Risikogebiet Urlaub macht, der muss ja wenigstens, finde ich, so viel Solidarität gegenüber den Menschen hier haben, dass er ausschließt, wenn er wiederkommt, dass er andere Menschen ansteckt.“ Wenn Reisende einen Test verweigerten, sollten ihre Personalien an das örtliche Gesundheitsamt weitergegeben werden, sagte Laumann.

In NRW hatten kostenlose Testangebote für Reisende aus Risikoländern an den Flughäfen Düsseldorf, Köln/Bonn, Dortmund und Münster/Osnabrück vor gut einer Woche begonnen. An den vier Flughäfen landeten vergangene Woche etwa 160 Flugzeuge mit um die 15 000 Passagieren aus Gebieten, die derzeit vom Robert Koch-Institut als Risikogebiet ausgewiesen sind - etwa die Türkei, Ägypten, Marokko und Israel.

Corona in NRW: Der Virus beeinflusst auch Kommunalwahlen

Die Corona-Pandemie kann bei den NRW-Kommunalwahlen am 13. September nach Einschätzung des Politologen Stefan Marschall Einfluss auf das Wahlverhalten haben. „Die ganze Corona-Situation wird bei den Kommunalwahlen eine große Rolle spielen“, sagte der Düsseldorfer Politik-Professor der Deutschen Presse-Agentur. Nicht nur die Bundesländer führen eine unterschiedliche Politik, sondern auch die Städte, Gemeinden und Kreise hätten beim Krisenmanagement „eine neue Rolle“ bekommen.

Die Stimmung habe sich insgesamt geändert. „Jetzt schaut man etwas kritischer auf das Krisenmanagement“, sagte Marschall. Da gehe es etwa auch um die Frage der Schul- und Kitaöffnungen. Generell gilt zwar, dass bei Kommunalwahlen eher Persönlichkeiten vor Ort im Fokus stehen. Je größer die Gemeinde oder Stadt, umso eher gebe es aber auch parteipolitische Erwägungen der Wähler, sagte Marschall. Auch wenn es um Kommunalpolitik gehe: „Das wird keinen davon abhalten, in dieser Wahl auch einen Hinweis auf die Kanzler- und Parteivorsitzenden-Fähigkeit von Armin Laschet zu sehen.“ Der NRW-Ministerpräsident will im Dezember CDU-Bundesvorsitzender werden und gilt damit auch indirekt als möglicher Kanzlerkandidat.

Corona in NRW: Tests für Kita-Personal starten

Erzieherinnen und Tagesmütter haben ab Montag in NRW die Möglichkeit, sich vorsorglich und kostenlos auf das Coronavirus testen zu lassen. In der Woche darauf starten die Testmöglichkeiten für Schulbeschäftigte. Zunächst bis zu den Herbstferien kann das Personal in Kitas und Schulen - insgesamt rund 360.000 Beschäftigte - dann im Wechsel alle zwei Wochen freiwillig einen Abstrich machen lassen. Die Kosten übernimmt das Land. Für Schüler und Kitakinder ist ein solches Angebot hingegen nicht geplant.

Die Möglichkeit, sich ohne konkreten Anlass regelmäßig testen zu lassen, gilt nach Angaben des NRW-Gesundheitsministeriums für Lehrer, Erzieher, Kindertagespfleger, Mitarbeiter im offenen Ganztag sowie sozialpädagogisches und nicht-pädagogisches Personal.

NRW-Kliniken bereit für "zweite Welle" - Operationen werden verschoben

Angesichts steigender Neuinfektionszahlen rüsten sich die Krankenhäuser in Nordrein-Westfalen dafür, wieder mehr Corona-Patienten behandeln zu müssen. Das berichtete der Präsident der Krankenhausgesellschaft NRW, Jochen Brink, der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. „Erste Anzeichen deuten darauf hin.“ Im Ruhrgebiet etwa, wo das Robert Koch-Institut (RKI) stark steigende Zahlen vermeldet habe, hätten inzwischen wieder viele Krankenhäuser Besuchsverbote aussprechen und planbare Operationen verschieben müssen.

Das RKI hat in den vergangenen Tagen kontinuierlich hohe Neuinfektionsstände aus den Gesundheitsämtern in Deutschland vermeldet. Auch NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) warnte: „Das Coronavirus ist immer noch da. Wir müssen weiterhin wachsam sein.“

Falls der Trend zu einer „zweiten Welle“ auswächst, sieht die Krankenhausgesellschaft aber Anlass für Zuversicht im Abwehrkampf. „Grundsätzlich sind die nordrhein-westfälischen Krankenhäuser besser vorbereitet als noch vor und während der ersten Hochphase der Pandemie“, sagte Brink.

Corona in NRW: Gedränge in Bahnen zum Schulanfang - Gestaffelte Schulanfangszeiten?

Zum Schulanfang ab dem 12. August warnen die kommunalen Spitzenverbände vor Gedränge in Bussen und Bahnen und Problemen, dabei die Corona-Schutzmaßnahmen einzuhalten. In einem Brief an Städte und Gemeinden empfehlen die Verbände gestaffelte Schulanfangszeiten, um den Schülerverkehr zu entzerren. Diese Frage sei auch mit dem Schulministerium erörtert worden, heißt es in dem der Nachrichtenagentur dpa vorliegenden Brief, der bereits am 9. Juli versandt wurde.

Schulträger, Schulen und Verkehrsbetriebe müssten sich vor Ort absprechen, um Möglichkeiten der Entzerrung des Schülerverkehrs zu erkunden, heißt es in dem Brief. Schon nach geltender Erlasslage seien Schulanfangszeiten zwischen 7.30 und 8.30 Uhr möglich. Kommunen, die vorsorglich gestaffelte Zeiten einführen wollten, könnten dies tun.

Alle rund 5500 Schulen in NRW sollen nach den Ferien wieder komplett in den Regelbetrieb zurückkehren. Bund und Länder hatten sich im Juni auf eine bundesweite Rückkehr in den Regelbetrieb in allen Bundesländern geeinigt, wenn es einen positiven Verlauf der Infektionszahlen gebe. In den vergangenen Tagen waren in vielen Ländern die Infektionszahlen aber wieder angestiegen.

Weitere Nachrichten zu Corona in NRW