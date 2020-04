Corona in NRW: Neue Lockerung! Kaufhäuser dürfen öffnen

Düsseldorf. Ab Montag dürfen auch größere Geschäfte öffnen, wenn sie Verkaufsfläche reduzieren. Dann gilt in NRW zudem eine Maskenpflicht. Unser Newsblog.

13.29 Uhr: Alleinsein, Geldnot, Krisenstimmung – das geht vielen Menschen an die Substanz. "Viele stürzen in ein großes schwarzes Loch. Depressionen oder Psychosen brechen wieder aus oder werden stärker", sagt Jürgen Skotschke von einem Hilfsverein in Buer. Ohne Corona würde das so nicht passieren, meint er.

13.16 Uhr: Corona-Not macht erfinderisch: Das Duisburger Unternehmen Nemos baut Beatmungsgeräte – aus einem Staubsauger, einem Wasserbehälter und Schläuchen. Eigentlich entwickelt das Start-up ein Meereswellenkraftwerk. Aber die Ingenieure haben ihr Wissen über Strömungstechnik, Hydraulik und Druckluft genutzt und ein simples Beatmungsgerät konstruiert. Jeder kann es nachbauen – die Baupläne gibt's gratis. Gerade Entwicklungsländer könnten davon profitieren.

13 Uhr: Boom der Autokinos? Ja! Aber in Dinslaken hat ein Kino-Betreiber die Idee wieder verworfen – wegen einer neuen Landesverordnung. Nach der muss der Veranstalter bis zu 25.000 Euro zahlen, wenn wenn er „ein Autokino betreibt, ohne die Schutzmaßnahmen sicherzustellen“. Dazu gehört auch die Vorgabe, dass Fenster und Autodächer geschlossen sein müssen. Was heißt das für die anderen Autokinos im Land?

12.44 Uhr: Ab Montag muss man beim Einkaufen Mundschutz tragen – aber wie sieht es mit Handschuhen aus? Dazu eine Frage aus unserem großen "Corona-FAQ" mit Ihren Leserfragen: "Sind Einmalhandschuhe ein sinnvoller Schutz gegen Corona und sollte ich sie beim Einkaufen oder im Bus tragen?" Dazu sagt Hygienikerin Dr. Susanne Kolbe-Busch vom Uni-Klinikum Düsseldorf: Im medizinischen Bereich machen Handschuhe bei richtiger Anwendung sehr viel Sinn – aber im Alltag sieht das anders aus. Hier gibt's mehr zu dieser und anderen Fragen.

12.17 Uhr: Elektronikmärkte, Kaufhäuser...: Es gibt eine weitere Lockerung der Corona-Maßnahmen in NRW. Ab kommenden Montag dürfen auch größere Geschäfte wieder öffnen, wenn sie ihre Verkaufsfläche auf höchstens 800 Quadratmeter begrenzen. Das teilte die Landesregierung am Mittag mit. NRW passt damit seine Corona-Schutz-Regelungen in diesem Punkt an andere Bundesländer an. Dort dürfen Geschäfte schon jetzt öffnen, wenn die Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter eingeschränkt wird. Keine Quadratmeterbegrenzung gibt es in NRW für Möbelhäuser, die seit Montag wieder geöffnet sein dürfen.

12.04 Uhr: Jetzt führt auch Nordrhein-Westfalen eine landesweite Maskenpflicht zur Eindämmung des Coronavirus ein. Vom kommenden Montag, 27. April, an sei das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes beim Einkaufen sowie in Bussen und Bahnen verpflichtend, teilte die Landesregierung mit.

12.02 Uhr: Die NRW-Landesregierung rechnet damit, dass ab dieser Woche zwischen 65 und 90 Prozent der Lehrer an den wieder öffnenden Schulen zur Verfügung stehen, das heißt, bis zu einem Drittel der Lehrer können nicht unterrichten. Je nach Standort variierten die Quoten etwas, sagte Schulstaatssekretär Mathias Richter am Vormittag im Fachausschuss des Landtags in Düsseldorf. Da nur mit maximal zehn Prozent der 2,5 Millionen Schüler in NRW zu rechnen sei, sei die Öffnung der Schulen ab Donnerstag unter Berücksichtigung der Corona-Schutzanforderungen machbar.

11.51 Uhr: Auch die Stadt Leverkusen hat jetzt eine Maskenpflicht angekündigt. Ab kommenden Montag, 27. April, gelte stadtweit die Pflicht, in Bus und Bahn, Geschäften und Dienstgebäuden einen Mund-Nase-Schutz zu tragen. Auch die Stadt Münster hat zum kommenden Montag eine Maskenpflicht angekündigt. Ebenso plant Duisburg die Einführung einer Maskenpflicht. In Dorsten dürfen städtische Dienstgebäude seit diesem Dienstag nur noch mit Mund-Nase-Schutz betreten werden.

11.35 Uhr: Social Distancing? Abstandhalten? Nicht am Düsseldorfer Flughafen. Dort drängen sich am Vormittag sehr viele Menschen im Terminal-Gebäude vor den Checkin-Schaltern. Und anschließend vor den Sicherheitskontrollen im Flugsteig A, der als einziger derzeit geöffnet ist. Alles sehr gut zu sehen über die flughafeneigene Webcam.

Weltfest des Pferdesports wird wegen Corona virtuell

11.33 Uhr: Das CHIO Aachen, das "Weltfest des Pferdesports", fällt in diesem Jahr wegen Corona aus. Das teilen die Veranstalter mit. "Völlig verzichten müssen die Fans und Freunde des CHIO Aachen nicht", kündigt Geschäftsführer Michael Mronz an: „Wir werden einen virtuellen CHIO Aachen 2020 organisieren".

11.29 Uhr: Die Kontaktbeschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie haben auch positive Seiten: In den vergangenen fünfeinhalb Wochen seien in Oberhausen "nur" 14 Wohnungseinbrüche zur Anzeige gebracht worden - in 13 Fällen scheiterten die Täter zudem, teilt die Polizei auf Facebook mit.

11.22 Uhr: 400 DJs sollten am 4. Juli bei „Ruhr in Love“ auflegen. Doch die Corona-Krise verhindert das Elektro-Festival in Oberhausen. Nun brauchen die Fans Geduld - das Festival wird um ein Jahr verschoben.

11.16 Uhr: Das neu geschaffene Literaturstipendium der Stadt Dortmund wird um drei Monate verschoben: "Dortmunds erste Stadtbeschreiberin, Judith Kuckart, wird aufgrund der Corona-Krise erst ab August 2020 für sechs Monate nach Dortmund kommen", teilt die Stadt mit. Ursprünglich hatte Kuckart ihr Stipendium im Mai antreten wollen.

10.59 Uhr: Die Corona-Krise wirkt sich auf den Arbeitsmarkt im Hochsauerlandkreis aus. Die Arbeitsagentur reagiert. Es gehe um Menschen und Unternehmen mit Existenzsorgen.

10.31 Uhr: Autokinos erfahren in diesen Tagen eine echte Renaissance. Ein weiteres wurde jetzt in Mülheim eröffnet. Am Dienstagabend erlebten am Flughafen Essen/Mülheim über 350 Besucher eine Premiere. Ausverkauft war sie nicht.

10.18 Uhr: Die Stadtwerke Bochum befürchten, dass sich die Corona-Krise auf die Jahresbilanz auswirkt: Jetzt haben Privatkunden offenbar Zahlungsprobleme.

Kinder und Coronavirus: Die Hilferufe der #Coronaeltern Kinder und Coronavirus: Die Hilferufe der #Coronaeltern

9.55 Uhr: Die Linke Liste in Oberhausen sieht zu große gesundheitliche Risiken, um für die NRW-Kommunalwahl in diesem September die nötigen Versammlungen abzuhalten und plädiert dafür, die Kommunalwahl auf einen späteren Termin zu verlegen. SPD und CDU in Oberhausen sind skeptisch.

9.43 Uhr: Das Versicherungsunternehmen Arag in Düsseldorf weist in seinem jüngsten Newsletter auf ein Gerichtsurteilt in Sachen Corona hin: Demnach muss das Jobcenter bei Arbeitslosen die Kosten für einen Corona-Test nicht bezahlen. Dies gehe aus einem Beschluss des Sozialgerichts Frankfurt am Main hervor. Nach der Entscheidung sei vielmehr die gesetzliche Krankenversicherung zuständig (Az.: IX ZR 140/19).

9.30 Uhr: 1100 Verstöße gegen das Kontaktverbot hat es bisher bei Corona-Kontrollen in Duisburg gegeben. Die Stadt kassierte dadurch bisher 220.000 Euro. Insgesamt wurden bis dato in der Stadt 1143 Verstöße gegen die Coronaschutzverordnung festgestellt.

Hunderte Jugendliche im Pulk bei Trauer-Kundgebung in Essen

9.17 Uhr: Das niederrheinische Nahverkehrs-Unternehmen Niag stellt für den Kreis Wesel und den Kreis Kleve ab diesem Donnerstag seien Fahrplan um und lässt montags bis freitags mehr Busse fahren. Grund ist die Öffnung der Schulen: "Die Linienbusse, die Schülerinnen und Schüler befördern, fahren nach dem neuen Sonderfahrplan die Schulen bedarfsgerecht an. Auch außerhalb der Schulzeiten von Montag bis Freitag fahren ab Donnerstag wieder mehr Linienbusse als bisher", teilt die Niag mit. Auch die Bogestra in Bochum erweitert ab diesem Donnerstag ihr Angebot. Andere Unternehmen haben bereits das Angebot erhöht.

8.41 Uhr: Trotz Kontaktverbots haben sich am Dienstagabend Hunderte zumeist Jugendliche in Essen versammelt, aus Trauer um einen 14-Jährigen, der dort in der Nacht zu Sonntag erstochen worden war. Die Polizei war mit mehreren Einsatzwagen vor Ort. Ein Sprecher erklärte: "„Wir haben uns bewusst entscheiden, die Trauer der Menschen zuzulassen.“

8.32 Uhr: Die Kantine des Polizeipräsidiums in Duisburg ist wieder geöffnet. Von Normalbetrieb kann aber noch keine Rede sein, antwortet die Polizei auf eine Anfrage bei Twitter: "Auswärtige Gäste müssen ihr Essen telefonisch oder per Mail vorab bestellen und können die Mahlzeiten am Nebeneingang abholen."

8.21 Uhr: Die Stadt Hagen arbeitet mit Hochdruck daran, in jenen Schulen, die am morgigen Donnerstag ihren Betrieb für einen Teil der Schüler wieder aufnehmen, die vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen sicherzustellen. So werden Reinigungskräfte der Gebäudewirtschaft Hagen (GWH) während der Unterrichtszeit vor Ort sein und in regelmäßigen Abständen alle sogenannten Kontaktflächen mit Sprühdesinfektionsmittel und Lappen säubern.

7.52 Uhr: Am Flughafen Düsseldorf sind an diesem Mittwoch insgesamt 21 Flüge im Flugplan, vier Flüge sind als annulliert ausgewiesen. Die letzte Maschine hebt laut Flugplan um 17.40 Uhr ab, die letzte ankommende Maschine wird gegen 22 Uhr erwartet. Am Flughafen Dortmund ist an diesem Mittwoch von knapp 60 Starts- und Landungen im Flugplan insgesamt nur jeweils eine nicht annulliert.

7.39 Uhr: Bei verkaufsoffenen Sonntagen in NRW trudeln derzeit immer mehr Absagen ein - wegen Corona. Gleichwohl will sich der Handelsverband NRW (HDE) alsbald für mehr verkaufsoffene Sonntage in NRW in diesem Jahr einsetzen - um dem vom Lockdown getroffenen Einzelhandel mehr Umsatzmöglichkeiten zu verschaffen.

Corona-Ausbruch am Uniklinikum Essen

7.21 Uhr: Die Uniklinik Essen meldet einen Corona-Ausbruch mit bisher insgesamt 38 Infizierten, darunter 23 Mitarbeiter. Alle sind in der gleichen Einrichtung tätig. Gemeint ist damit eine Welle an Corona-Erkankungen, die ihren Anfang bereits vor rund drei Wochen genommen hat, aber erst jetzt vom Uniklinikum bekannt gemacht worden ist.

7.14 Uhr: Die Stadt Dortmund hat Absagen weiterer Events bekannt gegeben: So wird die Eröffnung des Naturmuseums verschoben, das "Micro! Festival" und die Cityring-Konzerte werden in diesem Jahr nicht stattfinden, teilt die Stadtspitze mit.

7.11 Uhr: "Wir dürfen jetzt nicht nachlassen" - bei Abstand halten, Kontakteinschränkungen und Hygiene: Stephan Pusch, Landrat vom Kreis Heinsberg, warnt in einer Videobotschaft vor einer zweiten Welle beim Coronavirus. "Wir müssen lernen, mit diesem Virus auf Dauer zu leben, solange es keinen Impfstoff und kein Medikament gibt." Die Zahlen im Kreis Heinsberg machten unterdessen Mut, sagte Pusch: "Wir nähern uns der Marke von akut nur noch 300 Infizierten". 1341 Infizierte im Kreis Heinsberg gelten inzwischen als gesundet.

7.02 Uhr: In Wanne-Eickel werden jetzt Autos gebaut: Das US-Unternehmen Tropos hat dort jüngst die Produktion von Elektro-Transportern gestartet - wegen Corona allerdings vorerst "auf kleinerer Flamme", heißt es. Unterdessen bangt das Unternehmen Streetscooter, das in Aachen Elektro-Transporter baut, um seine Zukunft.

6.48 Uhr: Nahverkehrsunternehmen wie Rheinbahn oder Ruhrbahn bitten Fahrgäste, in Bussen und Bahnen Mund und Nase zu bedecken. Im Notfall tue es auch ein Tuch oder ein Schal, schreibt etwa die Ruhrbahn in einer Mitteilung auf ihrer Facebook-Seite.

6.42 Uhr: Blick auf die Autobahnen: Der WDR meldet aktuell in NRW insgesamt 7 Kilometer Stau. Gut zwei Stunden später, also um 8.30 Uhr, zählte der WDR 33 Kilometer. Am gestrigen Dienstag waren es am Morgen sogar bis zu 50 Kilometer Stau. In der Verkehrsleitstelle des Landesbetriebs Straßen.NRW bestätigte ein Sprecher auf Nachfrage: "Seit diesem Montag hat der Verkehr auffallend zugenommen. Allerdings sind wir längst nicht auf dem Niveau, das vor Corona üblich war."

6.33 Uhr: Die Möbelkette Ikea will indes an diesem Mittwoch ihre elf Filialen in NRW wieder öffnen. Das war für Einrichtungshäuser in NRW zwar sogar schon seit Montag wieder erlaubt. Ikea wollte zunächst aber Vorkehrungen für den Gesundheitsschutz treffen. Ikea weist darauf hin, dass nur eine begrenzte Zahl von Kunden gleichzeitig Zutritt hat und rät zum Tragen eins Mundschutz-Nase-Schutzes. Zudem sind die Restaurants, Bistros und die Kinderbetreuung in den Möbelhäusern geschlossen.

Baldige Öffnung der Kitas? Hoffnung auf weitere Lockerungen

6.24 Uhr: Knapp sechs Wochen nach der Schließung von Kitas und Schulen wegen der Corona-Infektionen in NRW werden die Schulen am Donnerstag für Prüflinge wieder öffnen. An diesem Mittwoch soll Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) im Fachausschuss des Landtags erklären, wie gut die Bildungsstätten darauf vorbereitet sind. SPD, Grüne, Bildungsgewerkschaften und Schülervertreter haben erhebliche Zweifel, dass die Schulen ausreichend gerüstet sind. Sie sehen Defizite bei den nötigen Hygiene-Voraussetzungen, Räumlichkeiten und Personalkapazitäten. Schüler befürchten zudem Gesundheitsrisiken für sich und ihre Familien.

4.12 Uhr: NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) hofft auf eine baldige Öffnung von Kitas und Tagespflegeeinrichtungen. „Wir streben an, unter entsprechenden hygienischen Voraussetzungen die frühkindliche Bildung vor der Sommerpause für die Kinder in Nordrhein-Westfalen zu ermöglichen“, sagte Stamp der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Mittwoch).

0.05 Uhr: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet strebt im Mai weitere Lockerungen in der Corona-Krise an. Bund und Länder sollten sich bei ihrem nächsten Treffen am 30. April darauf einigen, sagte Laschet der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (Mittwochsausgabe). Der Ministerpräsident nannte als Beispiel Sportangebote für Jugendliche. Weitere Öffnungen müssten auch Kindertagesstätten, Spielplätze und Schulen betreffen.

0.02 Uhr: Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link und der städtische Krisenstab wollen eine Maskenpflicht einführen, wenn die NRW-Landesregierung darauf verzichtet oder weiter zögert. Das hat Sören Link am Dienstag angekündigt.

0.01 Uhr: Moodle-Seminare und Video-Vorlesungen statt Hörsaal und Bibliothek: Wegen der Coronakrise beginnt das Sommersemester an den Hochschulen im Land erstmals komplett virtuell.

