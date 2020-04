Corona in NRW: Menschen sollen auf Tagesausflüge verzichten

Düsseldorf. Corona in NRW: Behörden rufen zum Verzicht auf Tagesausflüge über Ostern auf. 502 Menschen sind an Covid-19 gestorben. Alle Infos im Newsblog.

Verwaltungen und Behörden rufen die Menschen in NRW dazu auf, auf Tagesausflüge über Ostern zu verzichten.

24.499 bestätigte Corona-Fälle sind in NRW inzwischen gemeldet (Stand Freitag, 10. April, 12 Uhr), 11.700 Menschen gelten als genesen. 502 Menschen sind in NRW nach Angaben des NRW-Gesundheitsministeriums aufgrund einer Erkrankung durch Covid-19 gestorben.

Ministerpräsdient Armin Laschet kündigt an, sich Ostersonntag an die Bürger zu wenden und über mögliche Perspektiven für die kommenden Wochen zu reden.

Über die Ostertage werden weitere Ausflugsziele abgesperrt. Es gibt Kontrollen von Polizei, Ordnungsämtern und privaten Sicherheitsdiensten.

Wie ist die Lage in Deutschland, Europa und der Welt? Alle Infos finden Sie hier.

Interaktive Karten: So verbreitet sich das Coronavirus in NRW und weltweit - mit aktuellen Fallzahlen für alle Kreise und kreisfreien Städte

+++++ Alle Meldungen aus NRW vom Samstag, 11. April, im News-Ticker +++++



10:04 Uhr: Streit am Uniklinikum Essen: Wenn die Zahl der Intensivpatienten infolge der Corona-Pandemie deutlich steigt, will die Klinikleitung einen Notfallplan umsetzen. Unter anderem sollen Beschäftigte dann 12,5-Stunden-Schichten absolvieren. Der Personalrat der Uniklinik hat dies abgelehnt, unter anderem weil solche XXL-Schichten ungesund und eine zu große Belastung seien.

09:55 Uhr: Wissenschaftler und Opposition bezweifeln die Aussagekraft der "Heinsberg-Studie zu Corona". Die in dieser Woche vorgestellten Zwischenergebnisse machten Hoffnung auf eine Lockerung des Kontatkverbotes. Doch Methodik und PR werfen nun Fragen auf.

08:58: Uhr: Besonders im Blick haben die Behörden den Verkehr Richtung Niederlande: Die Grenze ist weiterhin geöffnet. Die Polizei hat aber Kontrollpunkte eingerichtet.

08:44 Uhr: Sonne satt, die meisten Menschen zu Hause und viele wollen raus: Landesregierung, Polizei und Verwaltungen haben an die Menschen appelliert, an Ostern auf Tagesausflüge mit Blick auf das geltende Kontaktverbot zu verzichten. So sind beliebte Ausflugsziele wie der Möhnesee nach den Erfahrungen aus den Vorwochen jetzt gesperrt.

08:30 Uhr: Offenbar aus Angst vor Corona rufen weniger Menschen in NRW den Notarzt. Die Kliniken freuen sich nicht über den Rückgang: Es kann gefährlich sein, wenn Herzinfarkte und Schlaganfälle nicht rechtzeitig behandelt werden.

08:20 Uhr: Die Polizei hat am Abend von Karfreitag die Müga in Mülheim räumen müssen. Tagsüber hätten sich die Menschen bei dem schönen Wetter an das Kontaktverbot gehalten, berichtet der Kommunale Ordnungsdienst. Das änderte sich ab 17:30 Uhr: In der Müga wurde es sehr voll. Der Ordnungsdienst sprach Platzverweise aus, an die sich einige aber nicht halten wollten. Die Polizei musste einschreiten.

08:00 Uhr: Die Intensivstationen in NRW haben sich in den vergangenen Wochen auf die Behandlung von Corona-Infizierten vorbereitet. Unsere Interaktivkarte zeigt, welche Kliniken bereits ausgelastet sind, wo es Engpässe gibt und welche Krankenhäuser freie Kapazitäten haben.

+++++Meldungen vom Karfreitag, 10. April+++++

21.51 Uhr: Die Innenminister der Niederlande und Nordrhein-Westfalens haben am Freitag an ihre Landsleute appelliert, an Ostern nicht in das Nachbarland zu fahren. „Gemeinsam möchten wir die Ausbreitung des Coronavirus verlangsamen. Das geht nur, wenn unsere deutschen Nachbarn über das Osterwochenende nicht zum Einkaufen oder an die See fahren“, sagte der niederländische Minister Ferdinand Grapperhaus. NRW-Minister Herbert Reul (CDU) schloss sich an und sagte, europäische Solidarität bedeute in diesen Tagen auch, Rücksicht zu nehmen und nicht nach Deutschland zu reisen.

21.14 Uhr: Mit Gesichtsmasken und großem Abstand zueinander haben Karfreitag rund 20 Mitglieder mehrerer Initiativen und Verbände mit einer Mahnwache vor der Urananreicherungsanlage in Gronau deren sofortige Stilllegung gefordert. Ein eigentlich geplanter Ostermarsch zu der Anlage war schon im März auf einen noch nicht bestimmten Termin verschoben worden.

20.20 Uhr: Der Essener Ökonom und frühere Chef der Wirtschaftsweisen, Christoph Schmidt, hat sich für rasche Lockerungen in der Corona-Krise ausgesprochen. Der Präsident des RWI-Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung gehört dem Expertenrat Corona von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) an. Schmidt sagte der Düsseldorfer „Rheinischen Post“: „In den vergangenen Wochen war das Herunterfahren unseres wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens noch unverzichtbar. Nun sollte umgehend eine Phase der wachsamen Normalisierung aufgenommen werden.“

19.34 Uhr: Wegen der Corona-Krise finden die traditionellen Ostermärsche an Rhein und Ruhr erstmals in ihrer Geschichte am Samstag ab 12 Uhr nur virtuell statt. Unter dem Motto „Atomwaffen verbieten - Klima schützen statt aufrüsten - Nein zur EU-Armee“ rufen die Veranstalter von Samstag bis Ostermontag dazu auf, virtuell und zuhause zu demonstrieren. Zum Auftakt wollten die Veranstalter am Mittag Videos mit Musikbeiträgen sowie Reden veröffentlichen, die ursprünglich beim Demo-Start hätten gehalten werden sollen.

