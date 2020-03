Corona in NRW: Parteien gegen schnelles Notstandsgesetz

Düsseldorf. Die Zahl der bestätigten Corona-Infizierten steigt auf 14.442 und 130 Tote. Land NRW gibt 500.000 Euro für Obdachlosen-Hilfe. Unser Newsblog:

14. 442 Corona-Fälle sind in NRW inzwischen gemeldet (Stand 30. März, 16 Uhr). 130 Menschen sind in NRW nach Angaben des Landesgesundheitsministeriums aufgrund einer Erkrankung mit dem Coronavirus gestorben.

Die Landesregierung plant ein Notstandsgesetz und sieht vor dem Hintergrund der Pandemie "dringenden Anpassungsbedarf" in der Gesetzgebung.

Trump will Einreisestopp für Europäer verlängern.

will Einreisestopp für Europäer verlängern. Der Newsblog zum nationalen und internationalen Geschehen. Hier finden Sie unsere Newsblogs aus den Städten.

10.24 Uhr: In der Coronakrise scheint so manchen Oberhausener die Lust gepackt zu haben, das Verhalten anderer zu kontrollieren. Sie helfen dem Ordnungsamt.

10.02 Uhr: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn informieren sich am Mittag im Universitätsklinikum Düsseldorf über die aktuelle Situation in der Corona-Krise. Die CDU-Politiker treffen Beschäftigte der Uniklinik und Studierende, die die sich freiwillig zur Unterstützung gemeldet haben, wie die Staatskanzlei mitteilte. Bei den Gesprächen gehe es um die „besonderen Herausforderungen“ in der Corona-Krise. Am Nachmittag wollen Spahn und Laschet im Anschluss an die Sitzung des Landeskabinetts über die aktuelle Lage und die Zusammenarbeit von Bund und Ländern in der Corona-Pandemie informieren.

9.37 Uhr: Die Stadt Düsseldorf verbietet Hamsterkäufe. Supermärkte und Drogerien dürfen Produkte nur noch in haushaltsüblichen Mengen verkaufen. Dazu hat die Stadt eine Allgemeinverfügung erlassen.

9.11 Uhr: Thomas Kutschaty, Chef der SPD-Fraktion im Landtag, geht nicht davon aus, dass der NRW-Landtag am Mittwoch das von der Landesregierung geplante Epidemie-Gesetz beschließt. Es werde dann nicht „zu einer abschließenden Abstimmung über dieses Gesetzpaket kommen. Da bin ich sehr zuversichtlich“, sagte Kutschaty am Dienstag bei WDR5. Die SPD sei in Gesprächen mit den Fraktionen der Grünen, FDP und CDU. „Wir brauchen bei solchen weitgreifenden Maßnahmen und Einschnitten in die Freiheitsrechte der Bevölkerung ein vernünftiges parlamentarisches Verfahren.“ Unter anderem solle es in der kommenden Woche eine Sachverständigenanhörung geben.

8.51 Uhr. Enkelbesuch in Zeiten von Corona: Ein Foto der Düsseldorfer FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann und ihrem Mann zeigt, wie sie auf kleinen Stühlen am Bordstein hocken - während ihre Enkelkinder oben aus dem Fenster zu ihnen hinunter schauen. „Mit angemessenem Sicherheitsabstand konnte ich meine Enkel wenigstens kurz vor dem heimischen Fenster wiedersehen“, postete Strack-Zimmermann auf ihrem Instagram-Account.

8.31 Uhr: Mit einer zeitgemäßen Ausrede hat ein Raser in Lüdenscheid versucht, der Polizei sein Vergehen zu erklären. Er war innerorts auf einer Tempo-50-Straße mit 95 Stundenkilometern geblitzt worden. Der Mann habe das rote Aufblitzen des Radargeräts bemerkt, sei zurückgekehrt und habe den Polizisten im Radarwagen erklärt, er sei Pizzabäcker und habe kein Mehl mehr gehabt, teilte die Polizei im Märkischen Kreis mit. Geholfen habe dem Autofahrer das nicht: Ihm drohen zwei Punkte in der Verkehrssünderdatei und 200 Euro Geldbuße.

8.10 Uhr: Schwächt sich die Zahl der Infizierten in NRW tatsächlich ab? Von Sonntag auf Montag wurden 812 neue Infektionen gemeldet, von Samstag auf Sonntag davor waren es 986. Die Zahl von Samstag auf Sonntag zuvor lag zwar bei unter 500; das aber kann auch am Meldeweg gelegen haben. Von Donnerstag auf Freitag vergangener Woche war die Zahl bestätigter Infektionen um 1045 gestiegen. Gegen 10.30 Uhr wird das NRW-Gesundheitsministerium die jüngsten Zahlen präsentieren. Allerdings gibt es immer wieder örtliche Abweichungen bei den Angaben.

7.52 Uhr: Die Corona-Krise trifft auch das Handwerk hart. Obwohl viele Betriebe weiter arbeiten dürfen und dies nach dem Willen der Politik ausdrücklich auch sollen, brechen Aufträge und Einnahmen weg. Über alle Handwerksberufe sind die Umsätze um „mehr als 50 Prozent zurückgegangen“, sagt Matthias Heidmeier, der Hauptgeschäftsführer des Westdeutschen Handwerkskammertags. Selbst Bäcker verlieren massiv Umsätze.

7.28 Uhr: Das Rotlichtmilieu macht auch in Zeiten von Corona nur bedingt Pause, glauben Streetworker. Einige Prostituierte sind nun in Wohnungen tätig.

7.14 Uhr: Nanu, was ist denn das? Auf der A40 sind zwischen Mülheim-Heißen und Essen-Zentrum in Fahrtrichtung Bochum fünf Kilometer Stau. Ein liegen gebliebenes Fahrzeug blockiert einen Fahrstreifen. Ansonsten ist Coronakrise auf den Autobahnen im Land - oder anders ausgedrückt: weitgehend freie Fahrt. Der WDR meldet insgesamt 15 Kilometer Stau. In normalen Zeiten wären es gut und gerne 100 Kilometer mehr...

7.09 Uhr: Am Flughafen Düsseldorf sind für diesen Dienstag insgesamt 34 Flugbewegungen im Flugplan. Davon sind allerdings 10 als "annulliert" ausgewiesen. Der Flughafen Dortmund listet für heute alle der geplanten Linienflüge als "annulliert" auf.

6.45 Uhr: Weil sich das Coronavirus in immer mehr Seniorenheimen ausbreitet, fordern Pflegevertreter mehr Unterstützung bei der Verhinderung von Infektionen. Wenn in Pflegeheimen ein „Flächenbrand ausbricht“, werde es extrem schwierig, diesen in den Griff zu bekommen, mahnte Ludger Risse, Chef des Pflegerats NRW. „Die Altenpflege ist eine Hochburg von gefährdeten Personen.“

6.29 Uhr: Weil wegen der Corona-Pandemie Übernachtungsgäste ausbleiben, bieten mehrere Hotels in NRW inzwischen tagsüber Arbeitszimmer für Home-Office-Geplagte an. „Jede kreative Idee, die in der derzeitigen Situation noch für Umsätze sorgt, ist natürlich gut“, sagte Thorsten Hellwig, Sprecher der Branchenverbandes Dehoga NRW. „Aber mehr als ein Strohhalm kann das für die meisten nicht sein.“

6.12 Uhr: Zur Versorgung Obdachloser in der Corona-Krise stellt das Land NRW 500.000 Euro bereit. Die freien Träger der Wohnungslosenhilfe könnten damit Menschen, die auf der Straße leben, mit dem Lebensnotwendigsten wie Lebensmitteln, Essensgutscheinen, Hygieneartikeln oder Kleidung versorgen, teilte das Sozialministerium mit. Wohnungslose sind von der Corona-Pandemie besonders betroffen, weil ihnen ein Rückzugsraum fehlt. Tafeln, Essensausgaben und Beratungsstellen haben teilweise geschlossen oder arbeiten nur eingeschränkt. Dazu kommt, dass Obdachlose oft immungeschwächt sind und deshalb besonders anfällig für eine Infizierung.

5.16 Uhr: Die strengen Corona-Regeln auch für Beerdigungen stellen nach Einschätzung des Kölner Bestatters Christoph Kuckelkorn eine schwere Prüfung für die Angehörigen dar. Die Familie dürfe den Sarg oder die Urne zum Grab begleiten. Ein Pfarrer, ein Trauerredner oder ein Familienmitglied könne dort dann ein paar Worte sprechen, aber es gebe nicht mehr die eigentliche Trauerfeier. Auch dürften in Köln nur der jeweilige Partner und die Kinder und Enkel teilnehmen. Jemand, der ein reiches Sozialleben gehabt habe, wirke dadurch auf seinem letzten Gang womöglich wie ein Mensch ohne Freundeskreis. „Trauer braucht Raum und Platz und auch eine gewisse Öffentlichkeit“, sagte Kuckelkorn.

3.32 Uhr: Die Corona-Krise hat in NRW zu einem kräftigen Anstieg der Kurzarbeit geführt. Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit hatte wenige Tage nach dem Inkrafttreten der Einschränkungen ab dem 16. März von landesweit bereits deutlich über 10.000 Unternehmen berichtet, die Kurzarbeit angezeigt haben. An diesem Dienstagnachmittag will die Regionaldirektion NRW eine Hochrechnung zur Kurzarbeit für den Monat März veröffentlichen.

1.12 Uhr: Mit Kreide direkt in die Herzen: Wie eine Familie den Großeltern trotz Coronavirus und Kontaktverbot ganz nah ist – eine Mutmachgeschichte.

0.00 Uhr: Die Opposition im Landtag läuft Sturm gegen ein geplantes Notstandsgesetz für NRW. Vorwurf: "Massiver Eingriff in die Grundrechte der Bürger".

