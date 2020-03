Corona in NRW: Über 9400 Infizierte und mindestens 61 Tote

Düsseldorf. Jetzt gilt in NRW das beschlossene Kontaktverbot. Wer dagegen verstößt, muss mit teils hohen Strafen rechnen. Aktuelle Infos im Newsblog.

>>> Springen Sie hier direkt zu den aktuellsten NRW-Meldungen

Zur Eindämmung des Coronavirus gilt jetzt nach Absprache von Bund und Ländern eine Art Kontaktverbot: Wer gegen die Regeln verstößt , muss mit hohen Geldstrafen rechnen.

, muss mit rechnen. Landtag NRW hat 25-Milliarden-Euro-Rettungsschirm für die NRW-Wirtschaft beschlossen.

für die NRW-Wirtschaft beschlossen. 9421 Corona-Fälle sind in NRW inzwischen gemeldet (Stand 25. März, 10 Uhr) , davon 1043 im Kreis Heinsberg. 61 Menschen sind in NRW nach Angaben des Landesgesundheitsministeriums (Stand: 25. März, 10 Uhr) aufgrund einer Erkrankung mit dem Coronavirus gestorben .

, davon 1043 im Kreis Heinsberg. sind in NRW nach Angaben des Landesgesundheitsministeriums (Stand: 25. März, 10 Uhr) aufgrund einer Erkrankung mit dem Coronavirus . Schleswig-Holstein sagt Abitur-Prüfungen für dieses Jahr ab: Der Newsblog zum nationalen und internationalen Geschehen.

Hier finden Sie unsere Newsblogs aus den Städten.

‣ Interaktive Karten: So verbreitet sich das Coronavirus in NRW und weltweit - mit aktuellen Fallzahlen für alle Kreise und kreisfreien Städte So verbreitet sich das Coronavirus in NRW und weltweit - mit aktuellen Fallzahlen für alle Kreise und kreisfreien Städte

...

+++++ Alle Meldungen aus NRW im News-Ticker +++++



11.09 Uhr: Stadt und Polizei Essen ziehen jetzt die Zügel an für die weiterhin unbelehrbaren Infektions-Ignoranten: Weil sie im Stadtgarten gegen die Kontaktsperre verstießen, müssen vier Männer nun ein Bußgeld zahlen.

11.03 Uhr: Zwei Brote pro Kunde? Zwei Packungen Toilettenpapier? Darüber kann Bianca Pollaczek nur müde lächeln. Einkaufen und Haushalt sind für die Hernerin mit ihren 14 Kindern schon immer eine Mammutaufgabe. Das Coronavirus macht es noch schwieriger:

10.41 Uhr: Das traditionelle Reit-Turnier CHIO Aachen wird in diesem Jahr verschoben. Den ursprünglichen Termin im Juni werde man nicht beibehalten, teilte Organisator Michael Mronz mit. Ein neuer Termin stehe noch nicht fest.

10.19 Uhr: Die aktuelle Übersicht des NRW-Gesundheitsministeriums zu den Corona-Infizierten in NRW zählt nun 9421 Fälle. Die Zahl der Toten steigt von 54 (gestern Nachmittag) auf 61. Laut Ministerium blieb die Zahl der Infizierten mit Covid-19 im Kreis Heinsberg im Vergleich zu Dienstag unverändert: 1043 Fälle werden genannt und 25 Todesfälle.

Umfrage Opinary WAZ

10.09 Uhr: In der Nacht zu heute hat es in Essen einen weiteren Todesfall gegeben: Wie die Stadt mitteilt, handelt es sich um eine 82-Jährige Palliativ-Patientin aus dem Marienhaus im Westviertel, die positiv auf das Coronavirus getestet war. Sie war in die Uniklinik Essen verlegt worden, wo sie in der Nacht verstarb.

9.46 Uhr: Der Kreis Wesel hat seine Coronavirus-Abstrichzentren in Moers und Dinslaken eingestellt. Die Kapazitäten der Labore sind überlastet, teilt der Kreis mit.

9.34 Uhr: Eine Familie aus Bottrop musste wegen Corona gleich drei Kinder aus drei Ländern heimholen. Bei zweien gelang das, aber Tochter Nele (18) sitzt nun in Australien fest.

9.12 Uhr: Der Stromkonzern Eon legt seine erste Jahresbilanz nach der Innogy-Übernahme vor. Gestiegene Gewinne und gute Prognose werden aber durch Corona-Folgen getrübt.

9.03 Uhr: Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel hat vor einem Generationenkonflikt in der Corona-Krise gewarnt und eine Lockerung der Kontaktverbote angemahnt. „Ich befürchte, lange wird unser Land einen nahezu vollständigen Shutdown nicht überstehen“, schrieb Geisel in einem Gastbeitrag für die „Rheinische Post“. Geisel fordert dagegen, "wir müssen gezielt diejenigen schützen, für die eine Infektion mit dem Virus gefährlich ist“.

8.54 Uhr: Am Flughafen Dortmund sind heute laut dem aktuellen Abflug-Plan die meisten Flüge annulliert. Bis zum Abend sind nur vier Starts angekündigt, mit den Zielen Kiew, Cluj, Budapest und Bukarest. Vier Flüge werden erwartet, zwei von ihnen sind bereits gelandet.

Sport-Tutorial: Abwechslungsreiches Workout für Zuhause Sport-Tutorial: Abwechslungsreiches Workout für Zuhause

8.42 Uhr: Das Land NRW hat nun erstmals einen zentralen Überblick über die aktuelle Kapazität bei Intensiv-Betten und Beatmungsgeräten in den Krankenhäusern in NRW. Das teilt der Landesbetrieb IT NRW mit. Auch die Zahl der Patienten, die wegen Covid 19 derzeit in Krankenhäusern behandelt werden, könne nun zentral erfasst werden. "Eine schnelle Zuweisung und Versorgung eines Patienten in einem frei-gemeldeten Krankenhaus kann dadurch sichergestellt werden", berichtet IT NRW.

8.24 Uhr: Rechtsextreme wollen die Coronakrise für sich nutzen. Sie verkaufen Waffen zum Selbstschutz und inszenieren sich als Nachbarschaftshelfer.

8.12 Uhr: "Wir haben offen!": In Essen gibt es einen Rest Nachtleben: das Autokino. Doch als Profiteur der Corona-Krise sieht man sich dort nicht, auch wenn man im Gegensatz zu anderen Kinos immerhin geöffnet bleiben darf. Denn es gibt strenge Auflagen.

7.55 Uhr: Die Kreise Siegen-Wittgenstein und Olpe richten eine Ausweichklinik ein, falls durch das Coronavirus die Krankenhäuser an ihre Grenzen kommen.

7.46 Uhr: Die Gemeinde Schermbeck im Kreis Wesel hat ihre Ordnungskräfte von drei auf 20 aufgestockt. Grund ist die Überwachung des Kontaktverbots.

7.34 Uhr: Die NRW-Landesregierung will möglichst im Einvernehmen mit vielen Bundesländern bis Freitag über die Abiturprüfungen 2020 entscheiden. „Nordrhein-Westfalen ist auf verschiedene Szenarien vorbereitet und wird in dieser Woche noch einen Vorstoß unternehmen, mit möglichst vielen Ländern einen gemeinsamen Weg einzuschlagen", kündigte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) an. Sollte es nicht zu einer Einigung kommen, werde NRW "unabhängig davon entscheiden".

7.13 Uhr: Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe hat sämtliche Filme im Download-Bereich seines Westfalen Medien Shops zur freien Verfügung gestellt. Das Angebot umfasst rund 100 Dokumentationen, Kurzfilme und Reportagen zur Region und Geschichte Westfalens. Der Download ist je Nutzer auf einen pro Tag begrenzt.

6.57 Uhr: Zahnärzte in NRW schränken wegen des Coronavirus zunehmend die Behandlung ein. Die Zahnärztekammer Westfalen-Lippe rät, nur noch akute Schmerz- und Notfälle zu behandeln.

6.45 Uhr: Insgesamt 800 Euro Bußgeld mussten in Oberhausen vier junge Männer in der Nacht zahlen. Sie hatten gegen die Kontaktsperre verstoßen, berichtet die Polizei, und sich auf einem Parkplatz versammelt. Zuvor hätten sie sich über Zeugen lustig gemacht, die sie gewarnt hätten, heißt es im Polizeibericht: Die jungen Erwachsenen "husteten die Zeugen absichtlich an".

6.32 Uhr: Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker appelliert in einem offenen Brief an die Kölner Bevölkerung, Sozialkontakte jetzt notgedrungen möglichst nur noch telefonisch oder virtuell zu halten, gerade zwischen Jüngeren und Älteren aus der Risikogruppe: "Das Virus ist unsichtbar, man kann es nicht riechen und nicht schmecken; das macht es so geheimnisvoll. Darum kann leider jeder und jede, auch wenn sie sich gesund fühlen, ansteckend sein. Jeder einzelne Kontakt kann möglicherweise DER EINE zu viel gewesen sein."

6.07 Uhr: Wie lange soll das mit dem Coronavirus noch so weitergehen? Diese Frage stellen sich viele Menschen. Der Virologe Prof. Dr. Ulf Dittmer von der Uniklinik Essen verbreitet etwas Hoffnung:

6.01 Uhr: Zahlreiche Schüler in NRW lernen in der Corona-Krise wegen geschlossener Schulen seit dem vorergangenen Montag zu Hause mit Aufgaben ihrer Lehrer über das Internet oder Handy-Apps. Das klappt nach ersten Rückmeldungen gar nicht schlecht, aber es gibt auch Kritik: Es hapere teils an der technischen Ausstattung und das Lernen zu Hause sorge für ungleiche Chancen.

5.44 Uhr: Die von der Landesregierung in Aussicht gestellten Soforthilfen für Kleinunternehmen sollen in den nächsten Tagen beantragt werden können. „Das soll sehr schnell gehen“, sagte ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums. Damit auch kleine Unternehmen die Corona-Krise überleben, will das Land NRW die Hilfsprogramme des Bundes um zusätzliche Mittel aufstocken. Man wolle Unternehmen mit 10 bis 50 Beschäftigten zusätzliche Zuschüsse in Höhe von 25.000 Euro zahlen, kündigten Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) und Finanzminister Lutz Lienenkämper (CDU) bereits am Montag gemeinsam an.

Zauberkünstlerin zeigt: Darum ist Abstand halten so wichtig Zauberkünstlerin zeigt: Darum ist Abstand halten so wichtig

5.20 Uhr: Aufgrund der Corona-Krise haben die 104 Werkstätten für behinderte Menschen in NRW bis auf weiteres geschlossen. Davon betroffen seien 80.000 Menschen mit Behinderung, teilte Thomas Tenambergen, Leiter der Fachgruppe Behinderung und Rehabilitation beim Paritätischen Wohlfahrtsverband NRW mit.

0.05 Uhr: Gegen die Kontaktsperre zu verstoßen wird teuer. Grillen in der Öffentlichkeit etwa wird, wird man erwischt, mit 200 Euro Geldbuße bestraft. Und es kann noch viel teurer werden.

Mindestens noch fünfeinhalb Wochen Pause in der Fußball-Bundesliga

23.15 Uhr: In den Fußball-Bundesligen soll der Ball noch mindestens fünfeinhalb Wochen ruhen. Darauf hat sich das DFL-Präsidium am Dienstag verständigt. Ob der Spielbetrieb nach dem 30. April überhaupt fortgesetzt werden kann, ist offen. So will sich der FC Schalke 04 wappnen:

21.21 Uhr: In der zweiten Kurzfolge unseres Podcasts "nah&direkt" sprechen wir über die Corona-Sondersitzung im NRW-Landtag und bekommen Antworten von einem Virologen: Das Corona-Update für NRW am Dienstagabend

18.03 Uhr: Die Puppenbühne der Kreispolizei Gütersloh hat ein Stück aufgenommen, das kleinen Kindern die wichtigsten Corona-Verhaltensregeln erklärt. Die Puppen Lucy und Leo spielen die Hauptrollen in dem auf Facebook veröffentlichten Stück. Die beiden langweilen sich sehr, weil sie gerade keine Freunde treffen dürfen. Mit Oma Karten spielen geht auch nicht - oder doch?

17.21 Uhr: In einer denkwürdigen Sitzung des Landtags NRW wurde heute der größte Rettungsschirm der NRW-Geschichte beschlossen - und mit vielen Ritualen gebrochen, berichtet unser Landtags-Korrespondent Tobias Blasius:

8.05 Uhr: Die Landesregierung hat keine Pläne für eine Verschiebung der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen. „Die Kommunalwahl am 13. September 2020 wird stattfinden“, sagte Kommunalministerin Ina Scharrenbach (CDU) am Montag in Düsseldorf. Die Parteien müssten ihre Wahlvorschläge bis zum 16. Juli bei den Wahlleitern einreichen. Deshalb gebe es noch Spielraum bei den Fristen.

...

Wie das Coronavirus NRW erreichte - Unsere Newsblogs zum Nachlesen:

Unsere lokalen Newsticker im Ruhrgebiet

Unsere lokalen Newsticker am Niederrhein

Unsere lokalen Newsticker in Südwestfalen

Mehr zum Thema finden Sie auf unserer Themenseite zum Coronavirus.