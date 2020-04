Corona in NRW: Verordnung sieht Mindestabstand im Freien vor

Düsseldorf. Verordnung schreibt Mindestabstand von 1,5 Metern im Freien vor. Notbetreuung für Kinder auf alle Alleinerziehenden ausgeweitet. Unser Newsblog.

13.00 Uhr: Die ab Montag erweiterte Notbetreuung an Schulen und Kindergärten in NRW gilt auch für Alleinerziehende, die selbst noch zur Schule gehen und kurz vor Abschlussprüfungen stehen sowie für Studierende in der gleichen Situation. Diese Regelungen gehen aus der entsprechenden Verordnung hervor, die am Freitagabend veröffentlicht wurde. Bislang war bekannt, dass die Notbetreuung für alleinerziehende Erwerbstätige gelten wird.

12.55 Uhr: Das NRW-Gesundheitsministerium hat neuen Fallzahlen zu den Infizierten veröffentlichtt. Stand Samstag, 25. April, sind insgesamt 31.460 Fälle bestätigt. Davon sind 20.412 Menschen wieder genesen. 1.1084 Menschen sind an den Folgen der Erkrankung gestorben.

12.10 Uhr: In der neu veröffentlichten Coronaschutz-Verordnung für NRW ist erstmals auch der Mindestabstand von 1,5 Metern im Freien als Verhaltensregel festgeschrieben. Wie eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums am Samstag sagte, ist dies „nur eine Grundsatzregelung“, für die es weiter Ausnahmen gibt. Kann man aus bestimmten Gründen den Mindestabstand nicht einhalten, gilt die Schutzmaskenpflicht - wie sie ab Montag unter anderem für Busse, Bahnen und Läden in Kraft tritt.

Das „Abstandsgebot“ wurde mit der Maskenpflicht in einem neuen Paragraphen der bisherigen Schutzverordnung hinzugefügt. Wörtlich heißt es dort: „Jede in die Grundregeln des Infektionsschutzes einsichtsfähige Person ist verpflichtet, sich

im öffentlichen Raum so zu verhalten, dass sie sich und andere keinen vermeidbaren Infektionsgefahren aussetzt. Insbesondere ist im öffentlichen Raum zu allen anderen Personen grundsätzlich ein Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten“. Ausgenommen sind unter anderem direkte Verwandte oder Eheleute.

11.51 Uhr: Das Schauspielhaus Bochum bleibt wegen Corona auf unbestimmte Zeit geschlossen. Künstler und Mitarbeiter müssen sich auf Einschnitte vorbereiten.

11.25 Uhr: Drei Bewohner eines Duisburger Altenheims sind nach einer Corona-Erkrankung tot. Die Frau eines Verstorbenen ist wütend auf das Heim. Die 76-Jährige spricht von mangelnder Anteilnahme und einem unverschämten Verhalten.

10.55 Uhr: Die Zahl der Corona-Infektionen in Sammelunterkünften steigt. Um die Flüchtlinge besser schützen zu können, baut das Land die Kapazitäten aus.

10.30 Uhr: Gute Nachrichten: In einem Duisburger Altenheim hat eine 100-Jährige eine Corona-Infektion überstanden!

10 Uhr: Weil Krankenhäuser nicht ausgelastet sind, wird über Kurzarbeit nachgedacht. Ist das notwendig? Für manche Bereiche schon, so Klinikvertreter.

9.00 Uhr: Die laufende Spargelernte stellt die Landwirte angesichts der Corona-Krise weiterhin vor große Herausforderungen. „Die Situation ist nach wie vor schwierig, weil zu wenig Erntehelfer da sind“, sagte der Geschäftsführer des Provinzialverbands Rheinischer Obst- und Gemüsebauer, Peter Muß, der Deutschen Presse-Agentur. Die wenigen eingereisten Helfer aus Osteuropa und die einheimischen Kräfte könnten die Lücken bislang nicht füllen. Wie das die Preise für Endverbraucher verändert und wer besonders mit Einbußen zu rechnen hat.

8.31 Uhr: Trotz des sonnigen Wetters und der Diskussion über eine Lockerung der Corona-Auflagen sollen die Menschen in NRW am Wochenende auf Abstand bleiben. „Das Abstandsgebot ist immer noch das Wirksamste, um eine Infizierung zu vermeiden“, sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann. Zum ersten Mal seit Wochen können die Menschen in NRW an einem Samstag wieder shoppen gehen - wenn auch nur in kleineren Geschäften mit einer Fläche bis zu 800 Quadratmetern. Cafés und Restaurants bleiben geschlossen.

8 Uhr: Tierheime in NRW fühlen sich in der Corona-Krise von der Regierung im Stich gelassen. Weil Spenden fehlen und kaum Tiere vermittelt werden können, seien die wirtschaftlichen Folgen gravierend, sagen Tierheim-Verantwortliche in mehreren Städten bei einer dpa-Umfrage. Die von der Landesregierung für Tierheime aufgesetzten Hilfen für Futterkosten von einmalig bis zu 2000 Euro pro Einrichtung reichten nicht aus. „Die im Finanzministerium denken, Tierheime seien das Hobby von verwitweten Omas“, kritisiert Ralf Unna, Vizepräsident des Landestierschutzverbands NRW.

