Corona in NRW: Viele Geschäfte ab heute wieder geöffnet

In NRW sind 29.580 bestätigte Corona-Fälle gemeldet (Stand: Sonntag, 18. April), 18. 036 Menschen gelten als genesen . 882 Menschen sind in NRW nach Angaben des NRW-Gesundheitsministeriums aufgrund einer Erkrankung durch Covid-19 gestorben .

wieder öffnen. Prüfungen finden statt. Das startet am 12. Mai. bleiben erstmal zu. Allerdings wird das Betreuungsangebot nun auch für Allenerziehende ausgebaut. Großveranstaltungen, wie Festival, Volks- und Schützenfeste fallen bis Ende August aus.

fallen aus. Wie ist die Lage in Deutschland, Europa und der Welt? Alle Infos finden Sie hier.

6.49 Uhr: Wegen der Corona-Pandemie ist die Freibad-Saison ungewiss. Trotzdem bereiten viele Betreiber jetzt die Bäder für den Sommer vor. Zum Teil hoffen sie auf eine eingeschränkte Nutzung.

6.23 Uhr: Für Schausteller war diese Nachricht in der vergangenen Woche ein Schock: Keine Großveranstaltungen bis Ende August. Davon betroffen ist neben der Cranger Kirmes in Herne auch die Rheinkirmes in Düsseldorf. Zwar gibt es noch keine offizielle Absage der größten Kirmes am Rhein. Dennoch scheint es mehr als fraglich, dass sie stattfinden kann. So ganz die Hoffnung aufgeben wollen die Schausteller aber noch nicht.

5.45 Uhr: Die Schulen öffnen heute ebenfalls nach Wochen wieder ihre Pforten - allerdings noch nicht für die Schüler, sondern zunächst nur die Lehrer und das übrige Personal. Für einige Tausend Schüler gilt ab Donnerstag im Land wieder die Schulpflicht. Bis dahin müssen die Schulen mit Hochdruck daran arbeiten, die Hygiene-Vorgaben des Landes umzusetzen. Die zentrale Regel dabei lautet: Abstand halten. Der Städtetag, die Opposition und viele Schüler kritisierten den Schulstart als verfrüht.

5.31 Uhr: Nach Wochen des Stillstands gehen in NRW heute etliche Türen wieder auf: Mit der ersten Lockerung der Corona-Regeln werden vielen Einzelhändlern die Fesseln gelöst. Dabei gilt Abstand halten als A und O. So dürfen etwa Im Limbecker Platz in Essen dürfen die meisten der rund 200 Geschäfte wieder öffnen. Geschlossen bleiben müssen aber die großen, meist zugkräftigen Läden: Galeria Karstadt-Kaufhof, Karstadt-Sport, Saturn, C&A, New Yorker. .

20.29 Uhr: Die Bundesliga ruht, das BVB-Stadion bleibt leer. Wo sonst Fans jubeln, fühlen sich nun Tiere wohl. Wie fühlt sich die Leere auf Europas größter Stehplatztribüne an? Unser Kollege war dort.

19.04 Uhr: Nach einem wochenlangen Shutdown soll in Nordrhein-Westfalen am Montag ein Stück Normalität zurückkehren. Viele Geschäfte dürfen ihre Türen wieder öffnen. Dazu gehören alle Läden mit einer Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern, außerdem gelten Ausnahmen etwa für Autohäuser, Fahrradläden, Möbelhäuser und Babyfachmärkte.

Sommersemester an den Hochschulen startet ohne Präsenzveranstaltungen

An den Hochschulen in Nordrhein-Westfalen startet außerdem für Hunderttausende Studierende das Sommersemester - aufgrund der Corona-Pandemie allerdings ausschließlich online. Bis Präsenzveranstaltungen an den 70 Hochschulen in NRW wieder möglich sind, werden viele Studierenden im Land zum großen Teil vor dem Bildschirm im Videochat statt im Hörsaal sitzen.

18.35 Uhr: Das Coronavirus macht in diesem Sommer die Schützenfestsaison kaputt. Warum ein Verschieben nichts bringt und welche Chancen die Vereine haben.

17.12 Uhr: Für einige Tausend Schüler gilt ab Donnerstag in Nordrhein-Westfalen wieder die Schulpflicht. Dazu gehören nach Angaben des Schulministeriums Schüler in Abschlussklassen an weiterführenden Schulen, Förderschulen und Berufskollegs, die vor Prüfungen stehen. Dies konkretisierte das Schulministerium am Wochenende in einer Mail an alle Schulen. Eine Ausnahme bilden die vor dem Abitur stehenden Abiturienten: Sie können die Schule ab Donnerstag freiwillig besuchen. Zuvor hatte es Unklarheiten bei einigen Betroffenen geben. Schüler mit Vorerkrankungen können nach Rücksprache von der Schulpflicht befreit werden. Durch diese Regelung finde für maximal zehn Prozent der Schüler ab Donnerstag in NRW wieder verpflichtender Unterricht statt, hieß es am Sonntag aus dem Schulministerium. Um den Infektionsschutz zu gewährleisten, hat das Land den Schulen entsprechende Hygienevorgaben gemacht. Dabei steht das Abstandhalten im Vordergrund, eine Maskenpflicht soll es nicht geben.

