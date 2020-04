Newsblog NRW Corona in NRW: Weniger Covid-19-Patienten in Krankenhäusern

Düsseldorf. Einzelhändler bereiten sich auf den Verkauf am Montag vor. Die Zahl der Covid-19-Patienten in NRW-Krankenhäusern ist gesunken. Der Newsblog.

29.155 bestätigte Corona-Fälle sind in NRW inzwischen gemeldet (Stand: Samstag, 18. April), 17.502 Menschen gelten als genesen . 862 Menschen sind in NRW nach Angaben des NRW-Gesundheitsministeriums aufgrund einer Erkrankung durch Covid-19 gestorben .

sind in NRW inzwischen gemeldet (Stand: Samstag, 18. April), gelten als . sind in NRW nach Angaben des NRW-Gesundheitsministeriums aufgrund einer Erkrankung durch Covid-19 . In NRW dürfen ab Montag auch Einrichtungshäuser und Babyfachmärkte wieder öffnen, die eine Verkaufsfläche von mehr als 800 Quadratmetern haben. Dazu gehören auch Branchenriesen wie IKEA und Co. Dagegen hat Galeria Karstadt Kaufhof Klage eingereicht.

wieder öffnen, die eine Verkaufsfläche von mehr als 800 Quadratmetern haben. Dazu gehören auch Branchenriesen wie und Co. Dagegen hat Galeria Karstadt Kaufhof Klage eingereicht. In NRW sollen die Schulen ab dem 23. April schrittweise wieder öffnen. Prüfungen finden statt. Das Abi startet am 12. Mai. Kitas bleiben erstmal zu. Allerdings wird das Betreuungsangebot nun auch für Allenerziehende ausgebaut.

wieder öffnen. Prüfungen finden statt. Das startet am 12. Mai. bleiben erstmal zu. Allerdings wird das Betreuungsangebot nun auch für Allenerziehende ausgebaut. Großveranstaltungen, wie Festival, Volks- und Schützenfeste fallen bis Ende August aus.

‣ Interaktive Karten: So verbreitet sich das Coronavirus in NRW und weltweit - mit aktuellen Fallzahlen für alle Kreise und kreisfreien Städte So verbreitet sich das Coronavirus in NRW und weltweit - mit aktuellen Fallzahlen für alle Kreise und kreisfreien Städte

14.23 Uhr: Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen ist in NRW erneut gestiegen. Stand Samstag, 18. April, sind insgesamt 29.155 Fälle bestätigt, teilte das NRW-Gesundheitsministerium mit. Das sind knapp 550 mehr bekannte Fälle als noch am Freitag. Davon sind 17.502 Menschen wieder genesen. 862 Menschen sind an den Folgen der Erkrankung gestorben. Außerdem ist die Zahl der Covid-19-Patienten, die in NRW-Krankenhäusern behandelt werden, gesunken. Aktuell sind es 1.807 Patienten. Das sind 94 weniger als am Freitag. Auch die Zahl der Patienten, die intensiv medizinisch behandelt werden müssen, sank im Vergleich zum Vortag leicht. Auf den Intensivstationen waren am Samstag noch 2.904 Betten frei, 1942 davon mit Beatmungsgeräten.

14.05 Uhr: Schalke-Aufsichtsratschef und Fleischfabrikant Clemens Tönnies möchte in seinem Firmenlabor künftig Corona-Tests durchführen lassen und hat entsprechende Unterstützung auch der Deutschen Fußball Liga (DFL) angeboten. „Es gab einen Austausch. Die Entscheidung liegt nun bei der DFL“, sagte Tönnies der Deutschen Presse-Agentur.

13.20 Uhr: Pflegende Angehörige trifft die Corona-Krise besonders stark. Die Mülheimerin Irmela Mülders, die ihren Mann pflegt, fühlt sich alleingelassen.

12.35 Uhr: Der Tatverdächtige einer versuchten Vergewaltigung in Bochum ist nicht mit dem Coronavirus infiziert. Das hatte der Mann am Tatort behauptet.

12.05 Uhr: Im Bermudadreieck Bochum steht jeder zweite Betrieb vor dem Aus, warnen die Macher der Partymeile. "Wir sind ratlos", heißt es in einem dramatischen Hilferuf an die Politik.

11.30 Uhr: Der Städtetag NRW hat angesichts der wegen Corona notwendigen Hygienemaßnahmen das Land aufgefordert, die Schulen frühestens ab dem 27. April wieder zu öffnen. „Bereits ab dem 23. April zu starten, stellt die kommunalen Schulträger vor erhebliche Probleme“, sagte der Städtetags-Vorsitzende und Hammer Oberbürgermeister Thomas Hunsteger-Petermann am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Der aktuelle Plan des Landes sieht vor, dass ab Donnerstag (23. April) Schüler, die vor Abschlussprüfungen stehen, die Schule freiwillig wieder besuchen können.

„Die Schulen müssen grundgereinigt werden, die hygienischen Voraussetzungen für den Schutz vor Infektionen geschaffen, Räume vorbereitet und der Schülerverkehr organisiert werden.“ Dafür brauche man mindestens den Vorlauf von einer Arbeitswoche. Auch die Hygiene-Vorgaben und die Größe der zulässigen Lerngruppen müssten vom Land noch weiter konkretisiert werden.

11.25 Uhr: Zum zweiten Mal hat der Movie Park in Bottrop wegen der Corona-Krise seinen angekündigten Saisonstart verschoben. Für ein neues Datum sei es noch zu früh.

10.54 Uhr: Das seit Ende März nach Corona-Infektionen an Bord in Australien ankernde Kreuzfahrtschiff „Artania“ hat sich auf die Heimreise gemacht. Das Schiff des Bonner Reiseveranstalters Phoenix habe am Samstag den Hafen der Stadt Fremantle verlassen. Das Schiff, bekannt aus der ARD-Dokuserie „Verrückt nach Meer“, war vor zwei Wochen unter Quarantäne gestellt worden. Grund war, dass auf dem Schiff mehrere Coronavirus-Fälle aufgetreten waren.

10.50 Uhr: In der Corona-Krise sind Autokinos die letzte Bastion der Unterhaltungsindustrie: Nach Angaben der Bundesnetzagentur in Bonn gibt es derzeit so viele Anträge auf die Erteilung entsprechender Frequenzen wie nie zuvor. Seit Anfang März habe die Behörde bundesweit 43 Rundfunkfrequenzen für Autokinos zugeteilt, sagte ein Behördensprecher der Deutschen Presse-Agentur. „Vor der Corona-Krise wurden lediglich vereinzelt Frequenzen für Autokinos beantragt.“ Weitere knapp 80 Anträge auf Frequenzzuteilung lägen noch vor und würden zügig bearbeitet. Auch in vielen Städten in NRW gibt es zurzeit Autokinos.

10.45 Uhr: Ende März wurden die Friseure wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Am 4. Mai sollen sie wieder öffnen – doch manches wird anders. Das sind die Änderungen im Überblick.

10.43 Uhr: Mike Bengel, Chef der Schaustellerbetriebe Groß-Duisburg, schlägt Alarm: „Alle Betreiber stehen momentan vor dem Ruin.“ 5000 Familien und 55.000 Jobs sind von der Coronakrise betroffen.

10.15 Uhr: Das Uniklinikum Essen hat die ersten beiden Corona-infizierten Patienten aus Frankreich erfolgreich behandelt. So kam der 68-jährige Mohamed S. vor drei Wochen in einem kritischen Zustand in die Uniklinik, nun ist er wieder stabil. Am Freitagmorgen konnte er wieder zurück in seine Heimat fliegen. Unser Reporter hat ihn vor seinem Rückflug getroffen.

9.51 Uhr: Ab Montag werden die Corona-Maßnahmen in NRW gelockert. Viele Geschäfte dürfen wieder öffnen, Schulen öffnen schrittweise. Spielplätze bleiben aber weiter dicht. Was sich bei den Maßnahmen in NRW ändert und welche Einschränkungen bestehen bleiben, haben wir für Sie in unserem Überblick zusammengefasst.

9.33 Uhr: Die Düsseldorfer Rheinbahn wird am Montag, 27. April, den Normalbetrieb wieder aufnehmen. Das hat das Verkehrsunternehmen zusammen mit der Stadt Düsseldorf entschieden. Fahrgäste werden aber gebeten, Masken zu tragen. Wegen der Corona-Pandemie galt bisher ein Samstag-Fahrplan.

9.20 Uhr: Viele Einzelhändler in NRW bereiten sich nach der corona-bedingten Zwangspause auf den Verkauf unter strengen Hygienevorschriften vor. Ab Montag dürfen Geschäfte mit einer Verkaufsfläche bis 800 Quadratmeter wieder öffnen. Schon am Freitag waren in etlichen Läden Inhaber und Mitarbeiter damit beschäftigt, Schilder an den Scheiben anzubringen, die Regale mit neuer Ware einzuräumen oder das Schaufenster völlig neu zu gestalten.

9.05 Uhr: Operationen wurden verschoben, Betten freigehalten: Aber der große Ansturm an Covid-19-Patienten ist in Deutschland ausgeblieben – bislang. Die Kliniken im Ruhrgebiet bereiten sich deshalb auf eine schrittweise Rückkehr in den regulären Betrieb vor. Aber wie viel Normalität wird bei bleibender Corona-Gefahr möglich sein? Wir haben uns in den Kliniken in der Region umgehört.

8.55 Uhr: Viele der 250 Läden des Oberhausener Einkaufszentrums Centroo dürfenam Montag wieder öffnen, weil sie weniger als 800 Quadratmeter Verkaufsfläche aufweisen. Jedoch dürfen die Gaststätten keine Speisen zubereiten und verkaufen.

8.30 Uhr: Wie schon am vergangenen Osterwochenende wird die niederländische Gendarmerie auch an diesem Wochenende an den Grenzübergängen zwischen Deutschland und den Niederlanden kontrollieren.

8.10 Uhr: Trotz der Coronavirus-Pandemie gibt es in NRW keinen Freibrief für Autofahrer zum Tragen von Schutzmasken. Polizisten würden je nach Einzelfall entscheiden, ob das Tragen einer Atemschutzmaske am Steuer medizinisch gerechtfertigt sei, teilte das NRW-Innenministerium der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit.

8.05 Uhr: Arbeitszimmer als tageweise „Homeoffice“-Angebote können die Not der Hotels in der Corona-Krise nur minimal lindern. „Das ist ein kleines Tröpfchen, noch nicht einmal ein Tropfen“, sagte Thorsten Hellwig vom Branchenverband Dehoga NRW auf dpa-Anfrage. Weil wegen der Coronavirus-Pandemie Übernachtungsgäste ausbleiben, haben sich mehrere Hotels kreative Alternativen ausgedacht und bieten ihre Räume etwa als Arbeitszimmer an. Die Resonanz sei so kurzfristig noch nicht zu beurteilen.

21.48 Uhr: Wie riskant ist die Öffnung der Schulen und der Kitas? Was bringt eine selbstgebastelte Maske? Ein Essener Virologe gibt Antworten.

21.11 Uhr: Das Cura-Seniorenzentrum in Stadtmitte ist besonders vom Corona-Virus betroffen: Seit Karfreitag sind in der Einrichtung an der Hochstraße drei Senioren gestorben, die positiv auf das Coronavirus getestet worden waren.

20.37 Uhr: Die DFL und Sky einigen sich mündlich auf eine Zahlung. Die Vereine erhalten so insgesamt fast 300 Millionen Euro - doch die Bedrohung bleibt. Daher ist der FC Schalke 04 aber nur vorerst gerettet. Für den Klub geht es um etwa 15 Millionen Euro von Sky, die die Königsblauen dringend benötigen

20.15 Uhr: Der Digitalexperte Rafael Laguna hält die geplante „Corona-App“ für sinnvoll und Datenschutz freundlich. Aber: Es gibt Für und Wider.

19.40 Uhr: Von der Lockerung im Einzelhandel profitieren nicht nur Möbelhäuser und Babyfachmärkte sondern auch Einkaufzentren in NRW. So darf ab Montag auch die große Essener Shoppingmall Limbecker Platz wieder öffnen - wenn auch gebremst.

19.36 Uhr: Die Schule ist ausgesetzt, Hobbys finden nicht statt und Treffen mit Freunden sind untersagt: Für Jugendliche bringt das Coronavirus einige erhebliche Veränderungen mit sich. Der Kinder- und Jugendforscher Klaus Hurrelmann erklärt im Interview wie die Corona-Krise Jugendliche belastet und sich auf ihre Entwicklung auswirkt.

19.24 Uhr: Die Corona-Krise trifft Familienbrauereien wie Stauder und Fiege hart. Da die Gastronomie ausfällt, bleibt als Hoffnungsträger das Flaschenbier.

19.11 Uhr: Der schwedische Möbelriese Ikea wurde von der Sondergenehmigung für NRW am Donnerstag überrascht. Wann die Ikea-Märkte im Lande nach fünfwöchiger Corona-Pause öffnen werden, ist deshalb noch nicht entschieden. Anbieter wie XXXLutz und Poco sind da schon einen Schritt weiter.

18.57 Uhr: In der Corona-Krise erleben auch in der Region Auto-Kinos ein Comeback. In Tagen der Kontakt-Verbote ist das eine der letzten Bastionen der Event-Kultur.

18.40 Uhr: Das Vorhaben der NRW-Regierung, kommende Woche den Schulbetrieb wieder anlaufen zu lassen, sorgt für Proteste im Internet. Unter dem Hashtag #SchulboykottNRW meldeten sich beim Internetdienst Twitter am Freitag Tausende Benutzer zu Wort, die sich um die Gesundheit von Schülern und Lehrern sorgten. In vielen sarkastischen Grafiken wurden zum Beispiel Friedhöfe oder ein Abiball voller Grabsteine gezeigt.

18.21 Uhr: Die Notbetreuung in NRW wird ausgeweitet: Auch Alleinerziehende können das Angebot in Anspruch nehmen. Hier steht alles Wichtige.

