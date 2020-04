Corona in NRW: Zahl der Toten steigt auf über 700

Düsseldorf. In NRW werden 27.657 Infizierte gezählt, mehr als die Hälfte gelten als genesen. Debatte über stufenweise Öffnung auch von Kitas. Unser Newsblog:

>>> Springen Sie hier direkt zu den aktuellsten NRW-Meldungen

2 7.657 bestätigte Corona-Fälle sind in NRW inzwischen gemeldet (Stand: Dienstag, 15. April, 10.30 Uhr), 1 4.686 Menschen gelten als genesen . 708 Menschen sind in NRW nach Angaben des NRW-Gesundheitsministeriums aufgrund einer Erkrankung durch Covid-19 gestorben .

sind in NRW inzwischen gemeldet (Stand: Dienstag, 15. April, 10.30 Uhr), gelten als . sind in NRW nach Angaben des NRW-Gesundheitsministeriums aufgrund einer Erkrankung durch Covid-19 . In NRW sollen die Schulen nach den Osterferien schrittweise wieder öffnen . Eine Woche später könnten die ersten Kita -Kinder folgen und wieder in die Betreuung kommen dürfen.

nach den Osterferien . Eine Woche später könnten die ersten -Kinder folgen und wieder in die Betreuung kommen dürfen. Wie ist die Lage in Deutschland, Europa und der Welt? Alle Infos finden Sie hier.

Hier finden Sie unsere Newsblogs aus den Städten.

‣ Interaktive Karten: So verbreitet sich das Coronavirus in NRW und weltweit - mit aktuellen Fallzahlen für alle Kreise und kreisfreien Städte So verbreitet sich das Coronavirus in NRW und weltweit - mit aktuellen Fallzahlen für alle Kreise und kreisfreien Städte

+++++ Alle Meldungen aus NRW im News-Ticker +++++



12.04 Uhr: Neben der Rheinbahn in Düsseldorf planen aktuell keine großen Nahverkehrsunternehmen an Rhein und Ruhr, Kurzarbeit anzumelden. Bei der Bogestra in Bochum, der DVG in Duisburg oder den DSW21 in Dortmund sei "aktuell keine Kurzarbeit geplant". Bei der Ruhrbahn in Essen hält man Kurzarbeit für eine "Option, die man prüfen muss". Gegenwärtig sei Kurzarbeit dort jedoch "kein Thema".

11.32 Uhr: In NRW werden jetzt 27.657 Infizierte mit dem Coronavirus gezählt. 14.686 von ihnen gelten inzwischen als genesen. Laut jüngster Statistik des NRW-Gesundheitsministeriums gibt es mindestens 708 Corona-Tote. Die Zahlen werden seit dieser Woche nur noch einmal täglich durch das Ministerium veröffentlicht. Bis dato gab es auch am Abend eine aktualisierte Übersicht.

11.17 Uhr: Wenige Tage vor dem geplanten Start der Landesgartenschau 2020 in Kamp-Lintfort weiß noch niemand, ob die Schau am kommenden Montag, dem 20. April, tatsächlich öffnen kann. „Wir glauben schon, dass es möglich ist, den Park mit dem notwendigen Abstandsregeln zu begehen“, sagte Andreas Iland von der Geschäftsführung. Deshalb sei die mögliche Öffnung vorbereitet. Alles hänge von den Gesprächen der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin ab.

Bühne in Oberhausen eröffnet "Drive-In-Theater"

11.12 Uhr: Not macht erfinderisch: Das Theater an der Niebuhrg in Oberhausen hat jetzt ein Drive-In-Theater eröffnet. Der Besucherparkplatz wurde zum Autokino umfunktioniert - statt Leinwand gibt's ein Bühnen-Programm. Und damit alles möglichst kontaktlos laufen kann, wird das Auto-Nummernschild zum Ticket.

11.03 Uhr: Öffentliche Unternehmen sind in der Corona-Krise von Staatshilfen bisher ausgenommen. Die Corona-Pandemie macht den Betreibern der Herner Schwimmbäder schwer zu schaffen. Weil die Bäder dicht sind, sind die Einnahmen weggebrochen. Dem Lago fehlen dadurch 80.000 Euro, dem Wananas 40.000 Euro – wöchentlich. Nun gibt's im ersten Schwimmbad Kurzarbeit.

.

10.52 Uhr: Wenige Tage vor dem Ende der Osterferien bereiten sich die Schulen in Essen auf den Wiederbeginn des Unterrichts vor, von dem niemand weiß, wie dieser Notbetrieb aussehen wird.

10.14 Uhr: Die Zahl der Anzeigen auf Kurzarbeit, die in NRW bei der Bundesagentur für Arbeit eingegangen sind, ist im Verlauf der vergangenen Woche weiter gestiegen, verlaufe aber nun schwächer als zuvor. Das ist das Ergebnis einer Sonderauswertung. Demnach haben inzwischen 156.000 Unternehmen und Betriebe Kurzarbeit für Beschäftigte angemeldet. In der Woche bis zum 13. April seien 16.000 neue Anzeigen auf Kurzarbeit hinzugekommen.

10.02 Uhr: Nach Österreich blicken heißt derzeit, auch ein wenig in die Zukunft Deutschlands zu blicken. Beim Einkaufen, in Bus und Bahn - überall müssen die Menschen dort nun Masken tragen. Eine Maßnahme, die nach Ansicht von Experten auch im Ruhrgebiet helfen könnte, ein Stückchen Normalität zurück zu gewinnen. Aber gibt es überhaupt genügend Masken? Und was bringen sie tatsächlich?

9.53 Uhr: Die Zahl der akut Infizierten im Kreis Heinsberg ist inzwischen deutlich gesunken: 403 Menschen im Kreis Heinsberg, wo sich das Coronavirus Mitte Februar massiv ausbreitete, gelten derzeit auf Basis von Tests als akut infiziert - dagegen gelten 1129 Personen als genesen. 52 Menschen sind bisher in Verbindung mit dem Virus gestorben, teilte der Kreis mit. "Alles blickt nun auf die Entscheidung am Mittwoch in Berlin, wie es mit den Corona-Maßnahmen weitergehen soll", sagt Landrat Stephan Pusch.

Oberbürgermeister schreiben Brandbrief an Landesregierung

9.41 Uhr: Die Runde der Oberbürgermeister und Landräte im Ruhrgebiet hat NRW-Ministerpräsident Armin Laschet einen Brandbrief geschrieben. Sie sehen sich bei Entscheidungen in Sachen Corona übergangen.

9.18 Uhr: Autokinos haben in der Corona-Krise Konjunktur: Nun soll auch in Wesel ein Autokino kommen. Ab 22. April startete das Programm.Autokinos sind in den vergangenen Wochen in Düsseldorf, Kleve und Herne eröffnet worden. Bis dato gab es an Rhein und Ruhr nur ein Autokino in Essen.

8.51 Uhr: In Hagen löst ein neuer Drive-In für Corona-Tests Sorgen aus: Anwohner befürchten, dass von Patienten eine Infektionsgefahr ausgeht: „Die Leute steigen aus ihren Autos, rauchen und unterhalten sich miteinander“.

8.38 Uhr: Das NRW-Gesundheitsministerium wird seine aktuellen Zahlen zu den Corona-Infizierten im Land ab sofort nur noch einmal täglich veröffentlichen. Das wurde auf Nachfrage mitgeteilt. In den vergangenen Wochen waren die Zahlen zweimal täglich aktualisiert worden.

8.20 Uhr: Der "Lockdown" wegen des Coronavirus kann zu mannigfaltigen Problemen führen. Weil Frisöre geschlossen sind, versuchen sich manche daran, sich die Haare selbst zu schneiden oder gar zu färben. Eine Frisörin aus Bochum warnt vor dem Selbstfärben: Damit risieren man Hautverätzungen und Farbunfälle.

8.01 Uhr: Am Flughafen Düsseldorf sind für diesen Mittwoch insgesamt 13 Starts und Landungen im Flugplan. Sechs Flüge sind als "annulliert" ausgewiesen. Der Vergleich: Durchschnittlich 650 Flugbewegungen am Tag waren in Düsseldorf vor Corona Normalität.

NRW-Familienminister drängt auf schrittweise Öffnung der Kitas

7.44 Uhr: Die Hoffnung auf eine Lockerung der strengen Auflagen wächst nach den Ankündigungen der Landesregierung bei Einzelhändlern, Gastronomen, Lehrern und Schülern. Eine Umfrage bei Betroffenen in Südwestfalen hat das Fazit: Die Sehnsucht nach Normalität, nach der Zeit vor der Corona-Krise ist unermesslich groß. Sie sehen sich gewappnet. Aber es gibt auch Stimmen, die vor einem übereilten Schritt warnen.

7.30 Uhr: NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) hat seinen Vorschlag bekräftigt, dass die Kitas bald wieder öffnen sollen - allerdings vorerst nur für ältere Kinder, die im Sommer auf die Schule wechseln, sagte Stamp in einem Interview auf WDR 2. Die Landesregierung würde diesen Schritt jedoch nur veranlassen, "wenn vor Ort gesichert ist, dass die Hygiene-Maßnahmen eingehalten werden", damit sich etwa die Betreue keine Sorgen über ihre Gesundheit machen müssten. Ältere Kinder würde die Hygienregeln "noch am besten einstudieren können", meint Stamp. Im WDR sagte Minister zudem: Ob es in der Folge weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen gibt, hänge von jedem Bürger mit ab: "Wenn wir weiterhin diszipliniert bleiben, kann es in den kommenden Wochen schrittweise weitere Lockerungen geben".

7.03 Uhr: Der Abfallentsorger Umweltservice Bochum (USB) hat seit dem Stillstand des öffentlichen Lebens in Bochum seit März zum Teil deutlich mehr Papier aber auch Restmüll abtransportieren müssen. Genau beziffern lasse sich dies zwar mit Ausnahme vom Altpapier nicht. Aber auch andernorts melden kommunale Entsorger, dass die Corona-Krise offenbar dazu führt, dass Menschen verstärkt zuhause 'ausmisten'.

6.57 Uhr: Der allamorgendliche Blick auf die Verkehrslage auf den Autobahnen: Der WDR meldet insgesamt zwei Kilometer Stau - landesweit.

6.44 Uhr: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet berät an diesem Mittwoch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (beide CDU) und den weiteren Länderchefs über mögliche schrittweise Lockerungen der Corona-Beschränkungen. Laschet rechnet mit entscheidenden Weichenstellungen nach dem Gespräch. Im Mittelpunkt dürfte auch die Frage stehen, wann Kinder und Jugendliche wieder in die seit Wochen geschlossenen Kitas und Schulen zurückkehren können.

6.05 Uhr: Tausende Künstler sind mit ihrem Antrag auf Unterstützung aus dem Sonderförderprogramm des NRW-Kulturministeriums leer ausgegangen. Aus dem Programm für von der Corona-Krise betroffene freischaffende Künstler standen fünf Millionen Euro zur Verfügung. Insgesamt seien rund 17.000 Anträge bei den fünf Regierungspräsidien im Land eingegangen. Davon seien 6300 Anträge geprüft und von diesen seien 3000 Anträge bewilligt worden, teilte das NRW-Kulturministerium mit. Es sei nach der Reihenfolge des Eingangs geprüft worden. Die Hilfe sollte eine Unterstützung für Künstler sein, die wegen geschlossener Theater und Konzertsäle derzeit nicht auftreten können.

Rheinbahn in Düsseldorf führt Kurzarbeit ein

6.00 Uhr: Das Düsseldorfer Nahverkehrsunternehmen Rheinbahn reagiert auf die weitreichenden Auswirkungen der Corona-Pandemie, die damit verbundenen rückläufigen Fahrgastzahlen und Einnahmen: Sie führt Kurzarbeit ein. Bei der Rheinbahn arbeiten 3500 Menschen.

0.01 Uhr: Die Schulen in Nordrhein-Westfalen sollen nach den Osterferien schrittweise wieder öffnen. Das sei ihr "festes Ziel", um vor allem die Durchführung von Prüfungen und die Vergabe von Abschlüssen zu ermöglichen, sagte NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf.

0.00 Uhr: In Nordrhein-Westfalen soll der letzte Jahrgang vor der Einschulung bald wieder die Kindertagesstätten besuchen dürfen. In der kommenden Woche werde die Notfallbetreuung noch fortgesetzt. "Danach schlage ich vor, den letzten Jahrgang vor der Einschulung wieder zuzulassen", sagte NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag.

Ihnen fällt zu Hause die Decke auf den Kopf? Dann schauen Sie doch mal auf unserer neuen #wirhaltenzusammen-Seite vorbei. Dort finden Sie Tipps für Do-it-yourself-Projekte, Übungen zum Fitbleiben in den eigenen vier Wänden und - für die Eltern unter Ihnen - Spielematerial für Kinder.

...

Wie das Coronavirus NRW erreichte - Unsere Newsblogs zum Nachlesen:

Unsere lokalen Newsticker im Ruhrgebiet

Unsere lokalen Newsticker am Niederrhein

Unsere lokalen Newsticker in Südwestfalen

Mehr zum Thema finden Sie auf unserer Themenseite zum Coronavirus.



Zur Themenseiteist