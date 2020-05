Corona-Lockerungen: So planen die Freizeitparks in NRW

Nachdem das Land NRW am 6. Mai die Schutzmaßnahmen gegen die Corona-Pandemie gelockert hat, dürfen ab dem 11. Mai auch die Freizeitparks in Nordrhein-Westfalen öffnen. Aber auch die Betreiber müssen weitreichende Vorkehrungen treffen, damit sich niemand mit dem Covid 19-Virus ansteckt. Wie die genau aussehen, ist vielerorts noch nicht bekannt. So planen die einzelnen Parks die Wiedereröffnung nach der Corona-Zwangspause:

Wann die Attraktionen im Movie Park Germany in Bottrop wieder starten, ist noch nicht klar. "Ein genauer Tag und die Voraussetzungen, unter denen wir wieder öffnen dürfen, stehen noch nicht fest", so eine Sprecherin. "Derzeit sind wir hierzu in engem Austausch mit den lokalen Behörden, um so bald und so sicher wie möglich an einer Eröffnung zu arbeiten." Zweimal hatte der Park die Saisoneröffnung bereits verschieben müssen.

Nebenan am Schloss Beck in Bottrop-Feldhausen laufen bereits die Vorkehrungen für das große Re-Opening am 16. Mai. Noch arbeiten die Betreiber daran, ihr Hygiene- und Abstandskonzept vor allem am Einlass und in der Gastronomie umzusetzen. Das ist im Grunde fertig, aber es fehlen noch die konkreten Vorgaben des Landes.

Phantasialand nennt noch keinen konkreten Öffnungstermin

Auch das Phantasialand in Brühl wird am Montag trotz neuer Lockerungen der Corona-Auflagen noch nicht wieder öffnen. Auch dort wartet man noch „konkrete Regelungen von Seiten der zuständigen Behörden“ ab. Diese sollten vor einer möglichen Wiedereröffnung zuerst mit den eigenen Konzepten abgeglichen werden, teilten die Betreiber mit.

Es sei entscheidend, „mit Ruhe und Bedacht die nötigen Vorkehrungen hierfür zu treffen“, hieß es.

Im beliebten Freizeitpark Fort Fun in Wasserfall im Sauerland plant man den Tag der Wiederöffnung für Christi Himmelfahrt, also am Donnerstag, 21. Mai. Auch hier wartet man noch auf die konkreten Vorgaben, zudem müssen die Mitarbeiter noch einen Trainingstag absolvieren. „Wir brauchen einfach eine gewisse Zeit, um uns vorzubereiten“, sagt der Geschäftsführer.

Übers Knie wolle man auch hier nichts brechen, sondern die Öffnung sorgfältig durchplanen: An erster Stelle stehe die Sicherheit und die Gesundheit der Besucher.

Panoramapark und Irrland öffnen bereits früher

Bereits am Samstag, 9. Mai, nimmt der Panoramapark Sauerland in Kirchhhundem seinen Betrieb auf. Die Behörden haben hier bereits grünes Licht gegeben, dass der Freizeitpark mit seinem Wildtier-Gehege und den Spielmöglichkeiten wieder öffnen darf.

Das Irrland in Kevelaer-Twisteden hat bereits am Freitag, 8. Mai, den Betrieb zum Teil wieder aufgenommen. Zunächst öffnet der Zoo im West-Teil, in den folgenden Tagen bzw. Wochen sollen dann weitere Bereiche und Hallen hinzukommen, teilen die Betreiber auf ihrer Internetseite mit.

Einlass gibt es aber aktuell nur mit einem personalisierten Online-Ticket, da die Besucherzahl begrenzt ist. Auch hier gilt wie landesweit die Abstandsregel von 1,50 Meter, in ausgewiesenen Bereichen muss Mund-Nase-Schutz getragen werden.

Der Spiel- und Mitmachpark Ketteler Hof in Haltern am See wird am Samstag, 16. Mai seine Tore wieder öffnen, teilen die Betreiber auf ihrer Facebookseite mit. Der Indoor-Park und die Grillplätze bleiben aber bis auf weiteres geschlossen.