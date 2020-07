Corona NRW: 2119 Corona-Fälle im Zusammenhang mit Tönnies

Essen. NRW-Gesundheitsminister: "Lage in Schlachthof hat sich beruhigt". Kita-Studie zeigt, Kinder nicht besonders ansteckend. Der Überblick für NRW.

Abstands- und Maskenpflicht bleiben mindestens bis zum 11. August bestehen. Insgesamt werden die Corona-Regelungen in NRW weiter gelockert: Was in NRW erlaubt ist und was nicht.

bleiben mindestens bis zum 11. August bestehen. Insgesamt werden die Corona-Regelungen in NRW weiter gelockert: Was in NRW erlaubt ist und was nicht. Einen Überblick über alle Corona-News aus Deutschland und der Welt gibt es in unserem Newsblog.

und der gibt es in unserem Newsblog. Eine Übersicht über viele weitere Themen rund um das Coronavirus finden Sie auf unserer Themenseite.

Laumann macht möglicher Rechtsstreit um Schlachthof-Schließung "nicht nervös"

Laut NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) stehen mehr als 2000 Corona-Infektionen im Zusammenhang mit dem Tönnies-Schlachthof in Rheda-Wiedenbrück. Der CDU-Politiker sagte im Interview mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“: „Nach aktuellem Stand ordnen die zuständigen Behörden dem Ausbruch bei Tönnies bislang insgesamt 2119 Fälle zu.“ Bei weiteren 67 Fällen gelte ein Zusammenhang als möglich. „Von den sicher dem Ausbruch zuzuordnenden Fällen sind meiner Kenntnis nach insgesamt 41 Personen stationär versorgt worden. Verstorben ist bisher offenbar zum Glück niemand“, sagte Laumann. Die Lage habe sich insbesondere im Kreis Gütersloh, Standort des Schlachthofs, beruhigt.

Unterdessen sieht der Minister einer möglichen juristischen Auseinandersetzung mit Schlachthofbetreiber Clemens Tönnies nach der behördlich angeordneten Schließung gelassen entgegen. „Ich vertrete die Auffassung, dass die Schließung rechtens war und auch kein Anspruch auf Lohnkostenerstattung besteht. Ich gehe davon aus, dass das auch vor Gericht Bestand hat“, so Laumann. Tönnies hatte zuvor erklärt, auf der Lohnkostenerstattung zu bestehen und diese möglicherweise auch juristisch durchsetzen zu wollen. Laumann sagte dazu: „Nein, das macht mich nicht nervös.“

Kita-Studie in Düsseldorf: Kinder sind nicht besondes ansteckend

Kinder haben kein erhöhtes Risiko, das Coronavirus zu verbreiten. Das ist das Ergebnis einer groß angelegten Studie unter 5210 Kita-Kindern und Fachkräften an insgesamt 115 Kitas in Düsseldorf. Die Studie war am 8. Juni mit der Aufnahme des Kita-Regelbetriebs in Düsseldorf gestartet worden. Insgesamt wurden 35.000 Speichelproben in einem vierwöchtigen Zeitraum bis in die erste Ferienwoche hinein analysiert.

"„Die bisherigen Studienergebnisse geben keinen Anlass davon auszugehen, dass von Kita-Kindern ein erhöhtes Infektionsrisiko ausgeht oder im Umfeld Infektionsketten ausgelöst werden, obwohl das geltende Abstandsgebot in der Kindertagesbetreuung nicht

eingehalten werden kann", sagte Familienminister Joachim Stamp (FDP), dessen Ministerium die Studie beim Institut für Virologie der Uniklinik Düsseldorf in Auftrag gegeben hatte.

Allerdings räumen die Wissenschaftler ein, dass die Studie "leider keine klare Aussage liefern konnte, welche Bedeutung Kinder als Infektionsquelle haben", sagte Studienleiter Prof. Dr. Jörg Timm. Es habe letztlich nur einen einzigen Corona-Fall unter den Probanden gegeben. Insgesamt seien im Zeitraum der Studie an den mitwirkenden Kitas zehn Neuinfektionen beobachtet worden.

Corona in NRW - Krankenhaus in Herdecke stoppt Besuche wegen Verstößen gegen Corona-Regeln

Nach zunehmenden Verstößen gegen die Corona-Schutzauflagen verhängt das Krankenhaus Herdecke ab diesem Donnerstag ein Besuchsverbot. Eine Kliniksprecherin sagte am Mittwoch, wegen mangelnder Kooperation einiger Besucher sei man zum Schutz von Patienten und Mitarbeitern zu diesem Schritt gezwungen.

Einige Besucher hätten keinen Mundschutz getragen oder sich „reingeschummelt“, ohne ihre Daten in die Listen einzutragen. Auch falsche Angaben seien notiert worden. Das Gemeinschaftskrankenhaus im Ennepe-Ruhr-Kreis mit rund 500 Betten werde bis auf Weiteres nur in Ausnahmefällen Besucher erlauben.

Dazu gehören Eltern, deren Kinder stationär aufgenommen werden. Auch zu oder nach einer Geburt bleibe eine Begleitperson erlaubt. Zudem dürfen Sterbenskranke der Sprecherin zufolge weiterhin Angehörige empfangen.

Corona-Regeln in Gastronomie sind laut Gericht rechtens

Die aktuellen Corona-Regeln für die nordrhein-westfälische Gastronomie sind rechtens. Das entschied das Oberverwaltungsgericht des Landes Nordrhein-Westfalen am Mittwoch in Münster in einem Eilverfahren. Ein traditionelles Brauhaus aus Köln hatte sich gegen die Vorgaben der nordrhein-westfälischen Landesregierung gewandt. Es bietet seinen Gästen üblicherweise zahlreiche Plätze an vielen Stehtischen und in einem nicht zu lüftenden Kellergeschoss an.

Die in der Corona-Schutzverordnung geregelten Mindestabstände zwischen Tischen und Theke, die Sitzplatzpflicht und die Beschränkung auf Gruppen mit maximal zehn Personen sei nicht zu beanstanden, um einer erhöhten Infektionsgefahr vorzubeugen, entschieden die obersten NRW-Verwaltungsrichter. Diese Vorgabe sei Teil eines Gesamtkonzeptes der Politik, um soziale und persönliche Kontakte zu beschränken, hieß es in der Begründung der Eilentscheidung, die nicht angefochten werden kann (Az.: 13 B 886/20.NE).

Das OVG wies daraufhin hin, dass die Gastronomen neben dem Tagesgeschäft auch Feste wie Hochzeitsfeiern mit bis zu 150 Teilnehmern in abgetrennten und gut durchlüfteten Räumen ohne Einhaltung des Abstandsgebotes und Mund-Nasen-Schutz ausrichten dürfen

Gutachten: Werkvertragsverbot nur für Schlachthöfe ist rechtssicher

Ein nur auf die Fleischindustrie begrenztes Verbot von Werkverträgen und Leiharbeit ist laut einem Gutachten für das Düsseldorfer Gesundheitsministerium rechtlich möglich. „Um drohende schwere Schäden für Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer in den Schlachthöfen abzuwenden“, dürfe der Gesetzgeber dort ein Direktanstellungsgebot aussprechen, heißt es in dem am Dienstag veröffentlichten Gutachten. Dies rechtfertige einen Eingriff in die Berufsfreiheit der Schlachthofbetreiber und der Werkvertragsunternehmen, stellte Rechtswissenschaftler Olaf Deinert von der Universität Göttingen fest.

Nordrhein-Westfalens Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hatte nach dem massenhaften Corona-Ausbruch beim Branchen-Riesen Tönnies bereits mehrfach darauf gedrungen, Werkverträge in der Fleischindustrie zu verbieten. „Ich bin zuversichtlich, dass das jetzt auch passiert“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. Gegner hätten oft betont, dass ein solches Verbot rechtlich nicht möglich sei. Daher habe er die Frage wissenschaftlich prüfen lassen. „Das nun vorliegende Gutachten kommt klar zu dem Schluss: Ein solches Verbot ist rechtlich möglich“, unterstrich der CDU-Politiker.

„Die festgestellten Missstände beim Einsatz von Werkverträgen in der Fleischindustrie rechtfertigen ein sektorales Verbot von Werkverträgen und Leiharbeit.“ Dies sei sowohl verfassungs- als auch europarechtskonform. „Damit stehen einem Direkteinstellungsgebot keine rechtlichen Hinderungsgründe mehr im Weg.“

Corona in NRW: Schul- oder Kitaschließung wird vor Ort beschlossen

Die freiwilligen Corona-Tests könnten nach den Ferien die Schließung ganzer Schulen oder Kitas nach sich ziehen, wenn die örtlichen Behörden die Infektionslage als ernst einstufen. Die Entscheidung liege bei den kommunalen Gesundheitsbehörden, erklärte die Landesregierung am Montag. Die Landesregierung hatte bereits am Freitag angekündigt, dass sich die über 360.000 Beschäftigten in Schulen und Kitas bis zu den Herbstferien alle 14 Tage freiwillig und kostenlos auf das Coronavirus testen lassen können.

„Um die in NRW vorhandenen Laborkapazitäten, die derzeit rund 240.000 mögliche Testungen pro Woche umfassen, nicht zu überfordern, sollen die Tests für die Beschäftigten der Kindertagesbetreuung und der Schulen wöchentlich abwechselnd stattfinden“, teilte die Landesregierung mit. Das Angebot richte sich nicht nur an Lehrkräfte und Erzieher, sondern auch an Tageseltern, Beschäftigte im sogenannten Offenen Ganztag sowie weiteres nicht-pädagogisches Personal. Für Schüler und Kitakinder gibt es bislang allerdings kein systematisches Corona-Testangebot.

Die SPD-Opposition forderte, die Test-Strategie auszuweiten. Konsequent wäre es, dem bayerischen Vorbild zu folgen und Urlaubsheimkehrern die Möglichkeit zu bieten, sich bei ihrer Rückkehr an Flughäfen freiwillig testen zu lassen: „Dadurch ließe sich das ferienbedingte Risiko einer möglichen zweiten Welle zumindest in Teilen bereits im Ansatz minimieren.“

Zudem dürften regelmäßige Tests nicht auf Kitas und Schulen beschränkt bleiben, betonte die SPD. Das Angebot müsse überall dort zur Verfügung gestellt werden, wo Menschen eng miteinander arbeiten oder zusammenkommen. Dies gelte insbesondere für die Alten- und Krankenpflege.

Corona: So entwickeln sich die Infektionszahlen in NRW und Deutschland

Wie entwickelt sich die Zahl der Coronavirus-Infektionen in diesen Tagen? Sie steigt weiter an, aber langsamer. Die Statistiken finden Sie in unserem Monitor für Nordrhein-Westfalen und im Überblick für ganz Deutschland mit allen Details.

Weitere Nachrichten zur Corona in NRW