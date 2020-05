Corona NRW: Soforthilfe-Betrug durch Rentner und Studenten

Essen. Start der Abi-Prüfungen, bundesweit größter Corona-Massentest in Schlachthöfen, Ermittlungen gegen Soforthilfe-Betrüger: Alle Infos im NRW-Blog.

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen steigt in Deutschland und auch in Nordrhein-Westfalen zwar weiter, zugleich wächst die Zahl der Genesenen: Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie in NRW 35.114 Infizierte gezählt; 28.708 Menschen gelten inzwischen als genesen. In NRW gab es seit Beginn der Pandemie 1436 Todesfälle (Stand Montag, 11. Mai).

Update Dienstag, 12. Mai, 12.34 Uhr: In der Staatskanzlei in Düsseldorf äußern sich NRW-Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (parteilos) und Vertreter der drei Landesrektorenkonferenzen zur aktuellen Lage an den Hochschulen und zum Verlauf des digitalen Sommersemesters. Das sind die wichtigsten Punkte:

Das Online-Sommersemester könne schon jetzt "als Erfolg" bezeichnet werden. Manche Studiengänge wurden komplett auf digitalen Lehr- und Studienbetrieb umgestellt. Auch Prüfungen würden vielfach online abgehalten.

Das Semester bleibt digital und wird auch so beendet. Eine Rückkehr zu einem analogeren System sei derzeit schon aus logistischen Gründen nicht möglich. Wegen der Hygiene-Bedingungen müsse eine Hochschule etwa für eine Vorlesung mit 30 Studenten einen Hörsaal mit 240 Plätzen vorhalten.

95 Prozent der Lehrveranstaltungen werden digital angeboten. Bei den übrigen ist eine Präsenz vor Ort erforderlich, etwa bei Laborversuchen oder an den Sporthochschulen.

Vor besondere Herausforderungen stellt die Corona-Krise die Kunst- und Musikhochschulen. Sie hoffen, ab September/Oktober wieder verstärkt einen Präsenz-Betrieb anbieten zu können.

Wie das kommende Wintersemester aussehen könnte, ist derzeit noch völlig unklar. Das hänge von der weiteren Entwicklung der Lage ab und sei derzeit "Kaffeesatzleserei".

Polizei zählte mehr als 50 Anti-Corona-Proteste am Wochenende

Update, Dienstag, 12. Mai, 10.45 Uhr: Das NRW-Innenministerium hat Zahlen zu den Anti-Corona-Demos in NRW vom Wochenende konkretisiert. Nach Angaben der Polizeibehörden wurden in NRW mehr als 50 Protest-Versammlungen registriert. Die Zahl der Teilnehmer wird von den Polizeibehörden auf insgesamt 1700 geschätzt. Innenminister Herbert Reul (CDU) sagte. „Diese Leute gefährden nicht nur sich selbst, sondern auch andere. Das darf die Polizei nicht tolerieren.“

Fotos der Abiprüfungen unter Corona-Schutzmaßnahmen Fotos der Abiprüfungen unter Corona-Schutzmaßnahmen «It's Corona Time» steht auf dieser Schultafel. Die Abiturprüfungen in diesem Jahr finden unter besonderen Bedingungen statt. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Fotos der Abiprüfungen unter Corona-Schutzmaßnahmen Schon der Weg in die Schule ist anders als sonst. In Rees wird der Zugang durch Gitter geregelt. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services

Fotos der Abiprüfungen unter Corona-Schutzmaßnahmen An vielen Schulen wie hier am Sophie-Scholl-Gymnasium in Oberhausen wurde ein Einbahnstraßensystem in den Gängen eingerichtet. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Fotos der Abiprüfungen unter Corona-Schutzmaßnahmen Die Aula der Geschwister-Scholl-Gesamtschule in Moers darfnur von Lehrenden und Prüflingen betreten werden. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Fotos der Abiprüfungen unter Corona-Schutzmaßnahmen Im Gymnasium Aspel in Rees liegen auf den Schreibtischen Schutzmasken bereit. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services

Fotos der Abiprüfungen unter Corona-Schutzmaßnahmen Ruhe wurde schon in den vergangenen Jahren für die Prüflinge verlangt. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Fotos der Abiprüfungen unter Corona-Schutzmaßnahmen Flatterband und Pfeile geben im Gymnasium Nord-Ost in Essen die Richtung vor. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Fotos der Abiprüfungen unter Corona-Schutzmaßnahmen Hier gibt Oberstufenleiterin Karin Herzig im Foyer der Ingeborg Drewitz Gesamtschule in Gladbeck Infos zum Ablauf der Prüfung. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Fotos der Abiprüfungen unter Corona-Schutzmaßnahmen Im Gymnasium Voerde werden die Schüler aufgefordert, sich die Hände zu desinfizieren. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Fotos der Abiprüfungen unter Corona-Schutzmaßnahmen Am Sophie-Scholl-Gymnasium in Oberhausen wird durch Schilder angezeigt, auf welchen Plätzen Abiturienten sitzen sollen. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Fotos der Abiprüfungen unter Corona-Schutzmaßnahmen Desinfektinsmittel und Papiertücher stehen während der Abiturprüfungen am Gymnasium Voerde bereit. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Fotos der Abiprüfungen unter Corona-Schutzmaßnahmen Abstände zwischen den Tischen sind Pflicht. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Fotos der Abiprüfungen unter Corona-Schutzmaßnahmen In der Ingeborg Drewitz Gesamtschule schreiben die 29 Abiturienten die Abiturklausuren im Fach Biologie und Technik verteilt in mehreren Räumen. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Fotos der Abiprüfungen unter Corona-Schutzmaßnahmen Masken sind in Gladbeck keine Pflicht. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Fotos der Abiprüfungen unter Corona-Schutzmaßnahmen Lehrer Tobias Fenske trägt an seinem Platz im Flur des Gymnasiums Nord-Ost in Essen eine Gesichtsmaske. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Fotos der Abiprüfungen unter Corona-Schutzmaßnahmen Schulleiter Udo Brennholt bringt die Prüfungsunterlagen. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Fotos der Abiprüfungen unter Corona-Schutzmaßnahmen Auch in Essen steht Desinfektionsmittel bereit. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Fotos der Abiprüfungen unter Corona-Schutzmaßnahmen Diese Schülerinnen tragen zu Beginn ihrer Prüfungen den Gesichtsschutz. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Fotos der Abiprüfungen unter Corona-Schutzmaßnahmen In diesen Klassenräumen herrschte vor der Corona-Pandemie Enge. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Fotos der Abiprüfungen unter Corona-Schutzmaßnahmen Die Perspektive des Fotografen zeigt die Schüler des Andreas-Vesalius-Gymnasiums in Wesel. nah beieinander. Aber das täuscht. Die Tische stehen aufgereit in der Turnhalle. Foto: Markus Weissenfels / FUNKE Foto Services

Fotos der Abiprüfungen unter Corona-Schutzmaßnahmen Hier noch ein Blick in die Turnhalle. Foto: Markus Weissenfels / FUNKE Foto Services

Fotos der Abiprüfungen unter Corona-Schutzmaßnahmen Im Gymnasium Aspel in Rees wird an der Tafel über die Abiturregeln informiert. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services

Fotos der Abiprüfungen unter Corona-Schutzmaßnahmen Auch im Gymnasium Aspel in Rees sind die Abstände gut zu erkennen. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Fotos der Abiprüfungen unter Corona-Schutzmaßnahmen Schüler des Elly Heuss Knapp Gymnasium in Duisburg schreiben das Abitur in der Aula. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services

Fotos der Abiprüfungen unter Corona-Schutzmaßnahmen Hier werden die Aufgaben ausgeteilt. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services

Fotos der Abiprüfungen unter Corona-Schutzmaßnahmen Am Heinrich-Heine-Gymnasium in Bottrop stehen die Tische längs, um den Abstand zu garantieren. Foto: Joachim Kleine-Büning / FUNKE Foto Services

Fotos der Abiprüfungen unter Corona-Schutzmaßnahmen Trotz Corona scheinen die Aufgaben nicht leicht zu lösen zu sein. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Fotos der Abiprüfungen unter Corona-Schutzmaßnahmen Eine ganz besondere Abiprüfung im Jahr 2020. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hält Demonstrationen gegen die Maßnahmen zur Pandemie-Eindämmung insgesamt für "legitim" und Zeichen der Meinungsfreiheit. Es beunruhige ihn jedoch, wenn dort "Extremisten von links und von rechts die Demos für ihre Ziele nutzen", sagte Laschet am Dienstagmorgen im Podcast von Gabor Steingart: "Aber es sind auch normale Leute dabei, deshalb muss man das ernst nehmen". Dass auf diesen Demos jedoch die Abstandsregeln missachtet würden und es Angriffe auf Journalisten und Polizisten gab, "ist nicht akzeptabel", meinte Laschet.

Gewerkschaft kritisiert "System der Ausbeutung" in Fleisch-Industrie

Update, Dienstag, 12. Mai, 10.25 Uhr: Nach dem Massenausbruch von Corona-Infektionen in einem fleischverarbeitenden Betrieb im münsterländischen Coesfeld hat die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten (NGG) in NRW das System stark kritisiert, mit dem viele Schlacht- und Zerlegebetriebe Menschen aus Osteuropa beschäftigen. Es sei ein "System der Ausbeutung", sagt der Landesbezirksvorsitzende Mohamed Boudih.

Für ihn ist der Ausbruch von Corona-Fällen unter Schlachthof-Arbeitern keine Überraschung: „Es war nur eine Frage der Zeit, bis die Massenunterkünfte zu Brutherden des Virus werden.“ Die beengten Wohnverhältnisse, in denen viele der meist osteuropäischen Arbeiter hausen müssen, würden es unmöglich machen, Abstand zu halten.

Abitur: Für 90.000 Schüler beginnen jetzt die Prüfungen

Update, Dienstag, 12. Mai, 6 Uhr: Für die Abiturienten in NRW beginnen heute die Abschlussprüfungen unter Corona-Schutzmaßnahmen. Bis zum 25. Mai werden die knapp 90.000 Schülerinnen und Schüler ihre Abiklausuren schreiben, dann folgen die mündlichen Prüfungen. Danach stehen - wenn nötig - die Nachschreibetermine an.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hatte auf die besondere Belastung der Abschlussjahrgänge hingewiesen. Von gleichen Prüfungsvoraussetzungen könne nicht die Rede sein, hieß es. Die Bedingungen beim Distanzlernen seien in den vergangenen Wochen für die Schüler sehr unterschiedlich gewesen. Hinzu komme der enorme psychische Druck angesichts der Pandemie.

Dem Philologen-Verband NRW zufolge wollen die meisten Schüler „nach dem ganzen Hin und Her jetzt auf jeden Fall ihre Abi-Klausuren schreiben.“ Die Vorsitzende Sabine Mistler sagte, sie befürchte keinen coronabedingten Noteneinbruch.

Soforthilfe-Betrug: Auch Rentner, Studenten und Arbeitslose unter Verdacht

Update, Dienstag, 12. Mai, 5.20 Uhr: Neben mutmaßlich professionellen Betrügern haben offenbar auch Dutzende Arbeitslose, Studenten oder verschuldete Unternehmer unberechtigt Corona-Soforthilfen beantragt - und auch bekommen. In einem Bericht des Justizministeriums an den Landtag sind etliche Fälle dokumentiert, in denen nun ermittelt wird. In vielen Fällen hatten Banken die Behörden aufmerksam gemacht: Plötzlich waren auf Konten etwa von Hartz-IV-Empfängern 9000 Euro eingegangen.

Die Staatsanwaltschaft Duisburg berichtete von mehreren Fällen, die etwa von der Sparkasse gemeldet wurden: Unter anderem von einem Studenten, vier Arbeitslosen und zwei Rentnern. Bei einem verschuldeten Unternehmer sei es auch zu einer Razzia gekommen.

Allein die Staatsanwaltschaft Wuppertal bezifferte den Schaden durch 20 Verfahren - allesamt durch die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) gemeldet - auf 186.000 Euro. Die Staatsanwaltschaft Hagen berichtete von einem Verdächtigen, der binnen weniger Tage „unter im Wesentlichen identischen Personalangaben“ insgesamt dreizehn Anträge auf Gewährung der Corona-Soforthilfe gestellt habe. Der Sachbearbeiter bei der Bezirksregierung merkte es - Geld floss nicht.

Die Landesregierung warnt unterdessen jüngst vor einer neuen Betrugsmasche.

Laschet fordert Lockerungen auch bei Quarantäne für Reise-Rückkehrer

Update, Dienstag, 12. Mai, 4.31 Uhr: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) dringt auf eine weitere Lockerung der staatlichen Auflagen zur Eindämmung des Coronavirus. In der „Rheinischen Post“ von diesem Dienstag plädierte er dafür, die Quarantäne-Pflicht für Rückkehrer aus den europäischen Ländern zu lockern. Zur Begründung verwies er auf das Ende des Lockdowns in Frankreich, wo die Menschen seit Montag wieder deutlich mehr Freiheiten haben. Zugleich bekräftigte er seine Forderung nach einer raschen Öffnung der deutschen Grenzen.

Corona-Massentests bei 20.000 Beschäftigten in Fleischfabriken

Update, 11. Mai, 20.16 Uhr: Nach dem Corona-Ausbruch in einem Schlachtbetrieb im Coesfeld sind in Nordrhein-Westfalen landesweit Virus-Tests in der Fleischbranche angelaufen. Es ist nach Angaben von NRW-Gesundheitsminister Karl Josef Laumann (CDU) die größte Reihenuntersuchung in der Corona-Krise in Deutschland. Bis zu 20.000 Mitarbeiter der NRW-Fleischfabriken müssen untersucht werden. Er hoffe, dass in drei bis vier Tagen abzusehen sei, wie die Infektionssituation an den anderen großen Schlachthöfen ist, sagte Laumann am Montag in Düsseldorf.

Laumann erhöhte den Druck auf den Betreiber der Fleischfabrik. Er müsse ein umfassendes Hygienekonzept vorlegen, statt die Schließung vor Gericht anzugreifen. Westfleisch war vor dem Verwaltungsgericht Münster mit einem solchen Antrag gescheitert. Bei dem Hygienekonzept dürfe es nicht allein um den Betrieb gehen, sondern auch um die Wohnsituation der Arbeiter und um den Transport von der Wohnung zum Schlachthof, forderte Laumann. Das Verschieben von Verantwortung auf Subunternehmer sei inakzeptabel. In den Schlachthöfen sind viele Mitarbeiter bei Subunternehmern beschäftigt. Sie kommen häufig aus Ost- und Südosteuropa. Bei einigen Unterkünften von Arbeitern der Coesfelder Fleischfabrik seien „erhebliche Mängel“ beim Infektionsschutz festgestellt worden, berichtete der Minister.

NRW-Familienminister Stamp rät Erziehern von Masken ab

Update 11. Mai, 16.38 Uhr: Familienminister Joachim Stamp (FDP) rät den Erzieherinnen und Erziehern in Kitas, auf Mund-Nase-Schutmasken zu verzichten. Eine Alternative seien zum Beispiel durchsichtige Visiere aus Kunststoff, sagte Stamp in einem Podcast der NRW-Lokalradios. Letztlich sei es den Trägern und dem Personal aber freigestellt, ob sie dennoch Schutzmasken einsetzen.

Da Kinder Nähe bräuchten und auch mal in den Arm genommen werden müssten, sei das Abstandsgebot in Kitas oder der Tagespflege „nicht zu halten“, sagte Stamp. Daher versuche man mit Hygienekonzepten, das Risiko für das Fachpersonal zu minimieren.

LKA warnt vor Telefonbetrug beim NRW-Soforthilfe-Programm

Update 11. Mai, 15.58 Uhr: Neue Betrugsmasche mit dem NRW-Soforthilfe-Programm in der Corona-Krise: Laut Landeskriminalamt (LKA) gab es in den vergangenen Tagen mehrere Fälle, in denen Unbekannte sich am Telefon als Mitarbeiter einer „Förderbank NRW“ ausgaben - offenbar um an die Daten von Selbständigen heranzukommen. Wie ein Sprecher des LKA erläuterte, sollte man bei Anrufen durch angebliche Bankmitarbeiter skeptisch sein – insbesondere wenn vertrauliche Daten abgefragt werden.

Update 11. Mai, 14.05 Uhr: In der Staatskanzlei in Düsseldorf nimmt NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) mit den Vorstandsvorsitzenden der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein und Westfalen-Lippe, Dr. Frank Bergmann und Dr. Holger Seib, Stellung zur aktuellen Lage in der Corona-Pandemie und zum Stand der ärztlichen und zahnärztlichen Versorgung. Die wesentlichen Punkte: