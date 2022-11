Corona: NRW hält an Isolationspflicht bei Infektion fest

In unserer Serie „Die Sprechstunde“ mit Prof. Weckbecker geht es um Influenza, Erkältung und Corona: Wie man sie unterscheidet – und wann man schleunigst zum Arzt sollte.

Düsseldorf. Während vier Bundesländer die Isolationspflicht bei einer Corona-Infektion aufheben wollen, müssen sich Menschen in NRW weiterhin abschotten.

In Nordrhein-Westfalen bleibt die Isolationspflicht für Personen, die sich mit dem Corona-Virus infiziert haben, auch weiterhin bestehen. Am Donnerstagvormittag hatten vier Bundesländer bekanntgegeben, dass die Isolationspflicht dort "zeitnah" abgeschafft werden soll: Bayern, Hessen, Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein.

Corona: NRW schließt sich Beschlüssen nicht an

NRW schließt sich diesen Beschlüssen – zumindest vorerst – nicht an. Auf Nachfrage beim Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales in NRW hieß es, die Landesregierung halte eine Isolierung von infizierten Personen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nach wie vor für erforderlich.

Corona in NRW: Gesundheitsministerium setzt auf RKI-Empfehlung

Basis dieser Einschätzung seien die Empfehlungen des Robert Koch-Institutes (RKI), dieses empfiehlt nach wie vor eine Isolierung bei einer Covid-19-Infektion. Jede Landesregierung müsse für sich entscheiden, wie es die rechtlich unverbindlichen Empfehlungen des RKI umsetze. Da in NRW während der gesamten Pandemie die wissenschaftliche Expertise der Experten des RKI handlungsleitend gewesen sei, wolle man sich auch weiterhin danach richten.

"Wir beobachten den Verlauf des Infektionsgeschehens nach wie vor genau und sind im ständigen Austausch mit Experten, ob und wann Regelungen angepasst werden müssen", teilte Heiko Hafmanns vom Pressereferat des NRW-Gesundheitsministeriums mit.

Patientenschützer kritisiert Ende der Corona-Isolationspflicht

Dass die Insolationspflicht in vier Bundesländern zeitnah enden soll, sorgt bei der Deutschen Stiftung Patientenschutz für Kritik. Die Isolationspflicht verhindere die ungehinderte Ausbreitung des Virus, sagte Vorstand Eugen Brysch am Freitag in Dortmund. „Das schützt vor Leiden und Sterben“, betonte er. „Darüber hinaus werden infizierte Arbeitnehmer geschützt, einem Beschäftigungsdruck nachzugeben. Diese Fakten wischen Bundesländer vom Tisch, die die Isolationspflicht beerdigen.“

Wenn jetzt in jedem Bundesland in dieser zentralen Frage unterschiedliche Regelungen gelten sollen, ist das aus Bryschs Sicht chaotisch. „Schließlich überqueren allein Millionen Pendler täglich Ländergrenzen. Nicht selten sind das nur wenige Schritte.“

