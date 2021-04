Corona NRW: Mehr als 6000 Neuinfektionen - Inzidenz steigt

Essen. Die Corona-Zahlen in NRW steigen weiter: Am Dienstag meldete das RKI 6016 Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 170,5. Der NRW-Überblick:

Die Zahl der Corona-Infektionen in NRW ist nach Daten des Robert-Koch-Instituts weiter gestiegen. 6016 Neuinfektionen wurden gemeldet. (Stand Mittwoch, 0 Uhr).

in NRW ist nach Daten des Robert-Koch-Instituts weiter gestiegen. 6016 Neuinfektionen wurden gemeldet. (Stand Mittwoch, 0 Uhr). In ganz Deutschland wurden 24884 neue Fälle gemeldet.

wurden gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz für NRW ist gestiegen auf 170,5.

für ist gestiegen auf 170,5. Insgesamt 15.075 Menschen in NRW sind seit Beginn der Pandemie mit oder an einer Corona-Infektion verstorben.

Aktuelle Fallzahlen aus Ihrer Stadt, neue Verordnungen, neue Erkenntnisse der Impfstoff-Forschung: Das Corona-Update hält Sie auf dem Laufenden. Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!





Corona in NRW: 6016 neue Fälle beim RKI gemeldet

Die Corona-Fallzahlen in NRW sind Daten des Robert-Koch-Instituts zufolge um 6016 angestiegen und liegen nun bei insgesamt 690253.

In ganz Deutschland wurden 24884 neue Fälle gemeldet. Seit Beginn der Pandemie sind es damit 3188192 (Stand Mittwoch 0 Uhr).

Die Sieben-Tage-Inzidenz in NRW liegt bei 170,5 (bundesweit: 160,1).

In NRW sind gestern 83 Menschen an oder mit einer Corona-Infektion gestorben. Seit Beginn der Corona-Pandemie waren dies insgesamt 15.075 Todesfälle in NRW (Stand Mittwoch, 0 Uhr)





Coronazahlen vergangene Woche und letzten Monat

Am vergangenen Mittwoch lag die Zahl der bis 0 Uhr gemeldeten Neuinfektionen in NRW bei 4693 (bundesweit: 21693).

Vor vier Wochen waren am Mittwoch bis 0 Uhr in NRW 3454 neue Infektionen gemeldet worden (bundesweit: 15813).





Corona in NRW: Sieben-Tage-Inzidenzen für Städte und Kreise

Die rechnerische Sieben-Tage-Inzidenz für NRW liegt nach RKI-Angaben am Dienstag bei 170,5. Das bedeutet, dass sich in NRW innerhalb einer Woche rechnerisch etwas mehr als 168 Menschen pro 100.000 Einwohner mit dem Coronavirus infiziert haben.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz gibt es in Remscheid mit einem Wert von 291,0 (Stand: Mittwoch). Gestern lag der Wert bei 313,5 (-22,5). Den niedrigsten Inzidenzwert meldet das RKI für den Kreis Höxter mit 63,5 (-22,1).

In Herne ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Vergleich zum Vortag um 40.3 gestiegen. Am stärksten zurückgegangen ist der Wert im Kreis Siegen-Wittgenstein (-43.3).

Die meisten Neuinfektionen hat das Gesundheitsamt der Stadt Köln gemeldet (505). Dahinter folgen Duisburg (352), Düsseldorf (275) und der Märkische Kreis (274).

Keine neuen Fälle gemeldet haben Bottrop und der Kreis Höxter.

Notbremse ab einem Inzidenzwert von 100

Ab einem Inzidenzwert von 100 wird in NRW die "Notbremse" gezogen. Lockerungen werden dann zurückgenommen und das öffentliche Leben wieder stärker eingeschränkt. Die betroffenen Kreise und kreisfreien Städte dürfen Ausnahmen für Menschen mit tagesaktuellem negativem Schnelltest erlauben. In NRW haben aktuell 49 der 53 Städte und Kreise eine Inzidenz höher als 100 (Stand: Mittwoch).

In 16 Städten und Kreisen liegt der Inzidenzwert über 200 (Stand Mittwoch):

Remscheid (291)

Herne (257,6)

Wuppertal (257,1)

Gelsenkirchen (254,2)

Oberbergischer Kreis (251,4)

Hagen (250,2)

Leverkusen (248,0)

Hamm (250,2)

Krefeld (232,0)

Mülheim (228,0)

Kreis Unna (220,3)

Duisburg (218,6)

Solingen (217,9)

Märkischer Kreis (215,7)

Dortmund (213,9)

Kreis Mettmann (205,1)

Grundsätzlich: Die Angaben des RKI und aus den Städten und Kreisen variieren oft. Die unterschiedlichen Werte resultieren aus zeitlichen Verzögerungen in der Meldekette. Die Zahl der Neuinfektionen laut RKI in einer Stadt umfasst also mitunter die Infektionen mehrerer Tage. Außerdem ist montags die Zahl der Neuinfektionen meist geringer als an anderen Wochentagen, da in den Kommunen am Wochenende weniger getestet wird.





Corona NRW: Situation in den Kliniken und auf Intensivstationen

In den nordrhein-westfälischen Kliniken sind aktuell 5635 der 6457 Intensivbetten belegt. 822 Betten sind noch frei. Das entspricht 12,7 Prozent. (Stand: 20.04.2021, 12.15 Uhr).

In mehreren Städten melden erste Kliniken, dass sie an die Grenzen ihrer Notfallkapazitäten angekommen seien. Intensivmediziner erwarteten weiter deutlich steigende Fallzahlen. Mehr Details finden Sie in unserem interaktiven Klinik-Monitor.





Corona NRW: Zweitimpfung für unter 60-Jährige mit mRNA-Impfstoffen

Das RKI gibt die Zahl der in NRW insgesamt verabreichten Impfdosen mit 4.940.756 an. Davon sind 3.763.385 Erstimpfungen und 1.177.371 Zweitimpfungen. In den Daten enthalten sind Impfungen in Impfzentren, Krankenhäusern, in Hausarztpraxen und durch mobile Impfteams. Für das gesamte Bundesland ergibt sich so eine Erstimpfquote von 21,0 Prozent. 6,6 Prozent der Menschen in NRW haben bereits einen vollen Impfschutz.

Zum Vergleich: Die Quote der Erstimpfungen in Deutschland liegt bei 20,2 Prozent (Zweitimpfung: 6,7 Prozent). Seit Dezember wurden in ganz Deutschland 22.378.776 Corona-Impfdosen verabreicht.

Auf kommunaler Ebene veröffentlichen die Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) Nordrhein und Westfalen-Lippe Impfdaten. Dort stehen jedoch nur Zahlen aus Impfzentren, Hausarztpraxen und von Impfteams zur Verfügung. Die Zahl der Impfdosen in Krankenhäusern fehlt also. Ohne die Kliniken ergibt sich für ganz NRW aus den KV-Daten eine Zahl von 3.692.310 Erst- sowie 1.117.940 Zweitimpfungen, summiert 4.810.250. In dieser kommunalen Statistik fehlen demnach 130.506 Impfdosen gegenüber den Angaben des Robert-Koch-Instituts.

Legt man die Statistik der Kassenärztlichen Vereinigungen zugrunde, gibt es die höchste Erstimpfquote im Kreis Olpe (26,7 Prozent). Auf Platz 2 liegt die Stadt Hagen (25,6 Prozent), gefolgt von Bonn (25,3 Prozent). Schlusslicht ist der Kreis Mettmann mit einem Anteil von 16,7 Prozent. Die Daten der Kassenärztlichen Vereinigungen Nordrhein sind auf Stand vom 20.04., die der KV Westfalen-Lippe vom 20.04.

Bei den Zweitimpfungen liegt die Stadt Bonn vorn mit einem Anteil von 8,4 Prozent. Die geringste Zweitimpfquote hat aktuell Dortmund (4,9 Prozent).

Seit Ende März wird der Impfstoff von Astrazeneca nur noch für Menschen über 60 Jahren verimpft: Nach mehreren Thrombosefällen wurde die Impfung mit dem Vakzin für jüngere Menschen ausgesetzt. Menschen unter 60 Jahren, die bereits eine erste Impfung mit Astrazeneca erhalten haben, sollen nach für die zweite Impfung auf einen sogenannten mRNA-Impfstoff umsteigen. Das haben Bund und Länder nach einer Empfehlung der Ständigen Impfkommission entschieden.

Corona-Regeln in NRW: Schulen starten am 19. April in den Wechselunterricht - aber nicht nicht in Hotspots

Die Schulen sind nach den Osterferien vorerst mit Distanzunterricht gestartet. Ab dem 19. April starten die Schulen in NRW wieder in den Wechselunterricht. Das allerdings ist davon abhängig, inwieweit im jeweiligen Landkreis oder der Großstadt die Sieben-Tages-Inzidenz über bzw. knapp unter der Marke von 200 liegt.

Lesen Sie hier: Strategiewechsel - in den Hotspots bleiben die Kinder im Distanzunterricht

Lockdown bis zum 25. April verlängert

Der derzeitige Lockdown ist in NRW bis zum 25. April verlängert worden. Der für den 12. April geplante Corona-Gipfel von Bund und Ländern war abgesagt worden, stattdessen soll es einheitliche Regeln zur Pandemie-Bekämpfung geben. Welche neuen Regeln bald gelten könnten.

Die Details zum Corona-Gipfel lesen Sie hier:

In Bussen und Bahnen sowie beim Einkauf ist weiterhin ein medizinischer Mund-Nase-Schutz Pflicht, FFP2-Masken sind ebenfalls möglich. Nicht zugelassen im ÖPNV und Geschäften sind Alltagsmasken.

Seit dem 16. Dezember ist das öffentliche Leben in Deutschland heruntergefahren.

Auch noch interessant

Newsblog aus der Hauptstadt: Die Corona-Lage in Deutschland

Blick in den Norden: Newsblog zu Corona in Hamburg