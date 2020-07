Corona NRW: Land verlängert Verbot für Großveranstaltungen

Essen. Die Landesregierung hat das Verbot für bestimmte Großveranstaltungen bis mindestens zum 31. Oktober verlängert. Corona in NRW im Überblick.

Abstands- und Maskenpflicht bleiben wohl bis über den 15. Juli hinaus bestehen. Insgesamt werden die Corona-Regelungen in NRW weiter gelockert: Was in NRW erlaubt ist und was nicht.

Corona in NRW: Land verbietet große Festveranstaltungen bis 31. Oktober

Das Land NRW hat das Verbot für bestimmte Großveranstaltungen bis mindestens zum 31. Oktober verlängert. In der neuen Coronaschutzverordnung, die am Dienstagabend veröffentlicht wurde, werden als „große Festveranstaltungen“ konkret Volksfeste, Stadt-, Dorf- und Straßenfeste, Schützenfeste und Weinfeste genannt. Andere Veranstaltungen mit mehr als 100 Menschen können bei bestimmten Hygiene- und Abstandsvorgaben erlaubt werden.

Bund und Länder hatten sich bereits Mitte Juni auf die Verlängerung des Verbots geeinigt. Mit der neuen Verordnung ist es in NRW jetzt rechtskräftig.

Hunderte Mitglieder einer freikirchlichen Gemeinde in Quarantäne

Nach der Corona-Infektion von 13 Mitgliedern einer Familie in Euskirchen hat das Kreis-Gesundheitsamt Quarantäne für Hunderte Mitglieder einer freikirchlichen Gemeinde angeordnet. Nach Angaben eines Behördensprechers von Dienstag ist die Euskirchener Mennoniten-Gemeinde - eine evangelische Freikirche, der auch die betroffene Familie angehört - komplett betroffen. Nach der Familie sollen die Gemeindemitglieder noch diese Woche auf das Virus getestet werden - den Angaben zufolge rund 1000 Menschen. Bis ein Ergebnis vorliegt, sollen sie zu Hause bleiben.

Zunächst sei die Mutter der Familie mit Krankheitssymptomen ins Krankenhaus gekommen und corona-positiv getestet worden, sagte Behördensprecher Wolfgang Andres. Bei weiteren Testungen habe sich gezeigt, dass auch der Vater und elf der 13 Kinder corona-positiv seien. „Die Kinder sind vorher noch in die Schule gegangen, in die eigene Schule der Mennoniten. Und die Familie ist wohl auch noch in den Gottesdienst in das Bethaus der Mennoniten gegangen“, sagte Andres. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass das Virus verbreitet worden sei.

Der Kreis habe von der Mennoniten-Gemeinde eine Liste mit rund 500 Namen erhalten. Diese Menschen würden mit ihren Kindern getestet. Das seien insgesamt rund 1000 Personen. Die Quarantäne-Anordnung gelte für die ganze Gemeinde. Schule und Bethaus der Mennoniten seien geschlossen worden.

Messebranche leidet weiter stark unter Corona-Krise

Trotz Lockerungen in vielen Bereichen ist die Situation in der Messebranche weiterhin sehr angespannt. „Wir gehen leider davon aus, dass das noch eine Weile so anhalten wird“, sagte der Geschäftsführer des Fachverbands Messe- und Ausstellungsbau (Famab), Jan Kalbfleisch, der dpa. Es gebe etliche Unternehmen, die ihren Mitarbeitern das Reisen weiterhin untersagten - sowohl als Aussteller sowie als auch Messebesucher.

Außerdem seien die Corona-Schutzverordnungen in den Bundesländern sehr unterschiedlich. Das mache es schwierig für Aussteller, die oft auf verschiedenen Messen aktiv sind, ein einheitliches Hygienekonzept vorzubereiten. Für den Herbst rechnet der Verband daher mit einer großen Insolvenzwelle unter den Messebaubetrieben: Etwa 30 Prozent der Unternehmen seien gefährdet, so Kalbfleisch.

Die Kölner Messe hatte Anfang der Woche mehrere für den Herbst geplante Messen abgesagt, die eigentlich als Neustart des Messebetriebs nach der Corona-Zwangspause geplant gewesen waren. Weil etliche Aussteller jedoch ihr Kommen abgesagt hatten, entschied man sich letztlich dafür, bis Ende Oktober doch keine Präsenz-Messen abzuhalten. „Es ist uns aber leider nicht gelungen, die zurzeit verständliche tiefgreifende Unsicherheit unserer Kunden gegenüber geschäftlichen persönlichen Begegnungen im Herbst zu beseitigen“, sagte Messechef Gerald Böse. Einige Messen - wie etwa die Marketingmesse Dmexco - sollen stattdessen digital stattfinden, andere sind verschoben worden.

In den anderen großen NRW-Messestädten versucht man derzeit noch, die aktuellen Pläne aufrecht zu erhalten. So will die Düsseldorfer Messe im September mit dem Caravon Salon in den corona-gemäßen Messebetrieb samt speziellem Hygienekonzept starten. „Wir gehen dennoch davon aus, dass aufgrund der aktuellen Lage einige Aussteller und Besucher nicht zu unseren kommenden Messen anreisen werden“, sagte Messe-Chef Wolfram Diener.

Aus Essen, wo man mit einer Brautmodenmesse bereits die erste Fachmesse hinter sich hat, heißt es: „Auch wir nehmen wahr, dass Aussteller zurückhaltend reagieren, weil ihnen derzeit die nötige Planungsperspektive fehlt oder globale Konzernvorgaben noch keine Messeteilnahmen erlauben.“ Allerdings sei gerade bei spezialisierten Fachmessen eine große Bereitschaft der Aussteller zu beobachten, die Messen wahrzunehmen.

Karnevalisten wehren sich gegen frühe Absagen von Straßenkarneval

Der Bund Deutscher Karneval (BDK) hat pauschale Absage-Empfehlungen von närrischen Veranstaltungen zum Sessionsstart am 11.11. kritisiert. „Wir verurteilen solche Aussagen. Sie schaffen nur Verunsicherung und sind kontraproduktiv für alle Planungen in einer Zeit, für die die Corona-Lage noch gar nicht absehbar ist“, sagte der Präsident des BDK, Klaus-Ludwig Fess,der Deutschen Presse-Agentur.

Konkret bezog sich Fess auf eine Aussage des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU). Dieser hatte sich gegen Straßenveranstaltungen zur traditionellen Sessionseröffnung am 11.11. ausgesprochen: „Draußen, Straßenkarneval, Infektionsübertragungszeit, Alkohol, Enge - das passt nicht in diese Zeit“, hatte Laschet gesagt.

Die Entwicklung der Corona-Pandemie sei regional so unterschiedlich, dass jeder Karnevalsverein vor Ort selbst entscheiden müsse, wie er auf die Lage reagiere, sagte Fess. Er forderte Laschet auf, sich mit dem BDK zusammenzusetzen. Klar sei aber: „Die Session wird sicherlich eine andere sein als die, wie wir sie kennen.“ Die Karnevalisten seien sich ihrer Verantwortung „sehr wohl bewusst“. So etwas wie in Gangelt im nordrhein-westfälischen Landkreis Heinsberg, in dem sich im Februar im Karneval viele Bürger mit dem Virus infizierten, werde es nicht mehr geben.

Es gebe bereits viele Ideen für neue Feier-Modelle und alternative Formen: Kleinere Feiern mit närrischem Mundschutz oder Umzüge, bei denen Wagen bei einzelnen Stationen nacheinander Halt machten.

Innenminister Reul: "Corona ist noch nicht vorbei"

Mit Blick auf Menschenansammlungen in Partyzonen von Großstädten hat NRW-Innenminister Herbert Reul an die Vernunft der Bürger appelliert. „Wenn ich mir die Bilder vom Wochenende anschaue, dann sehe ich mancherorts Gruppen von Menschen, die sich benehmen, als wenn nichts wäre. Corona ist aber noch nicht vorbei, und es gibt weiterhin Regeln, an die man sich halten muss“, sagte der CDU-Politiker der „Rheinischen Post“ (Dienstag).

Das Ordnungsamt habe mit Unterstützung der Polizei eine Menge Verstöße festgestellt und die örtliche Polizei in manchen Städten die Präsenz erhöht. „Ich würde mir jedoch wünschen, dass härtere Maßnahmen und Einschränkungen nicht nötig sind, sondern die Leute sich zusammenreißen - zum eigenen Schutz und zum Schutz aller“, sagte Reul weiter.

Corona bei Tönnies: Landrat will Kosten von Corona-Ausbruch in Rechnung stellen

Der Gütersloher Landrat Sven-Georg Adenauer will das Unternehmen Tönnies für die entstandenen Kosten durch den massiven Corona-Ausbruch in der Fleischfabrik Rheda-Wiedenbrück in die Pflicht nehmen. Immerhin habe das Unternehmen von Clemens Tönnies viele Kosten im Kreis Gütersloh verursacht. „Irgendwann wird ihm diese Rechnung auch präsentiert werden, zumindest das, was wir als Kreisverwaltung an Kosten hatten“, sagte der CDU-Politiker ohne eine Summe zu beziffern am Dienstag.

„Herr Tönnies hat sich ja bereit erklärt, die Kosten für die Testungen zu übernehmen. Der Deckel wird mit Sicherheit größer werden“, sagte Adenauer. Auch eine gerichtliche Auseinandersetzung über die Kostenübernahme schloss der Landrat nicht aus.

Obwohl das Oberverwaltungsgericht (OVG) NRW am Montag den Lockdown für den Kreis Gütersloh außer Kraft gesetzt hatte, öffnen die Kitas im Kreis Güterslohn erst Mittwoch. Die vom Kreis verfügte Schließung der Kitas sei nicht berührt von der Aussetzung des Lockdowns durch das Oberverwaltungsgericht. Sie laufe am Dienstag aus. Deshalb könne der eingeschränkte Regelbetrieb ab Mittwoch wieder aufgenommen werden

Das OVG-Urteil hat nach Angaben des Kreises auch keine Auswirkungen auf die unterbrochene Produktion bei Tönnies im Schlachtbetrieb in Rheda-Wiedenbrück. Nach Angaben der Bezirksregierung Detmold sollen die Gespräche mit Tönnies über das vorgelegte Hygienekonzept für die schrittweise Wiederaufnahme des Betriebs in Rheda-Wiedenbrück zeitnah fortgesetzt werden. Die bisherigen Gespräche seien konstruktiv gewesen, sagte ein Sprecher. Man habe sich auf ein Verfahren geeinigt, unter welchen Bedingungen, welche Betriebsteile wieder geöffnet werden. Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt. Am Dienstag sollen „erste Begehungen durch themenspezifische Arbeitsgruppen stattfinden“.

Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner im Kreis Gütersloh ist auch am Mittwoch weiter gesunken und nähert sich den Werten anderer Regionen an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Mittwoch liegt die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz mittlerweile bei 28,6. Als Grenzwert für neuerliche Einschränkungen des öffentlichen Lebens gilt der Wert 50.

Am Vortag lag diese Infektions-Kennziffer noch bei 35,4. Zum Höhepunkt des Corona-Ausbruchs beim Fleischbetrieb Tönnies in Rheda-Wiedenbrück lag der Wert bei 270,2.

Für die Stadt Düsseldorf - die in der Liste des RKI an zweiter Stelle hinter dem Kreis Gütersloh - liegt wurde am Mittwoch eine Sieben-Tage-Inzidenz von 22 ausgewiesen. Duisburg an dritter Stelle hatte am Mittwoch den Wert 21,1. Damit liegen die beiden Großstädte weit vor den anderen Kreisen und kreisfreien Städten in NRW. Beide Städte verwiesen zuletzt allerdings unter anderem auf viele Tests und Reihenuntersuchungen, die den Wert der gefundenen Infektionen nach oben treiben könnten.

Corona: NRW lehnt Aufhebung der Maskenpflicht ab

Was passiert mit der Maskenpflicht? Die Debatte über die Abschaffung des Mund-Nasen-Schutzes hatte der Wirtschaftsminister von Mecklenburg-Vorpommern angestoßen. Er gehe davon aus, dass das Kabinett in Schwerin am 4. August das Ende der Maskenpflicht im Einzelhandel beschließen werde. In Nordrhein-Westfalen reagierte die Landesregierung mit Ablehnung auf die Aufhebung der Maskenpflicht im Einzelhandel. „Solange wir ohne wirksamen Impfstoff und Medikamente mit dieser neuen, ungewohnten Situation leben, werden die Menschen weiterhin mit Regeln und Veränderungen umgehen müssen. Dazu werden noch für einige Zeit unter anderem Kontaktbeschränkungen, Abstandsregeln und die Mund-Nasen-Bedeckung gehören“, sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums der Deutschen Presse-Agentur.

Keine flächendeckenden Corona-Tests in Nordrhein-Westfalen

Der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat sich gegen flächendeckende Tests auf das Coronavirus ausgesprochen. „Ich halte da nicht sehr viel von“, sagte der Politiker im „Interview der Woche“ des Deutschlandfunks. Er orientiere sich in dieser Frage an den Vorgaben des Robert Koch-Instituts. Dies bedeute, dass man anlassbezogen und dann sehr gründlich teste, wie dies beispielsweise nach dem Virus-Ausbruch beim Fleisch-Konzern Tönnies in Rheda-Wiedenbrück geschehen sei.

Flughafen Düsseldorf: Corona führt zu langen Wartenzeiten

Über Monate lag der Düsseldorfer Flughafen brach. Teilweise gab es nur sechs Starts und Landungen am Tag. Mit dem Beginn der Sommerferien hat sich das geändert. Immer mehr Fluggesellschaften fahren den Verkehr wieder hoch. Vor allem in die Feriengebiete rund ums Mittelmeer gibt es wieder mehr Flüge. Das macht sich direkt im Terminal bemerkbar. Die Passagiere mussten am Wochenende bis zu einer Stunde warten, bis sie die Kontrollen passiert hatten.

Corona: So entwickeln sich die Infektionszahlen in NRW und Deutschland

Wie entwickelt sich die Zahl der Coronavirus-Infektionen in diesen Tagen? Sie steigt weiter, aber langsamer. Die Statistiken finden Sie in unserem Monitor für Nordrhein-Westfalen und im Überblick für ganz Deutschland mit allen Details.

