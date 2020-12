Düsseldorf. Nach viel Kritik an der Corona-Schulpolitik in NRW stellt Ministerin Yvonne Gebauer einen Stufenplan vor. Dieser ermöglicht auch Distanzlernen.

Wie geht es nach den Weihnachtsferien in den Schulen in NRW weiter? Diese Frage stellen sich derzeit viele Eltern. Nach deutlicher Kritik von Eltern- und Lehrerverbänden gibt Schulministerin Yvonne Gebauer nun den Widerstand gegen landesweites Distanzlernen auf. Ab 11. Januar ist es eine Option.

Abhängig vom aktuellen Infektionsgeschehen hat das Schulministerium ein Modell erarbeitet, das ab der Klasse 8 auch Distanzunterricht im Wechsel ermöglicht. Nach den Bund-Länder-Beratungen am 5. Januar will das Land das weitere Vorgehen bis 7. Januar festlegen, heißt es in einer Schulmail, die das Schulministerium am Montagmorgen verschickt hat.

Diese kam selbst für die Lehrergewerkschaft VBE zu ungewöhnlicher Zeit: "Freitag war der Tag der Schulmails, gerne nach oder kurz vor Unterrichtsschluss. Mit dieser Tradition brach heute das Schulministerium mit der hoffentlich letzten Schulmail des Jahres", so deren Vorsitzender Stefan Behlau. Zwar blieben noch viele Fragen offen, aber es sei "ein Fingerzeig in eine Richtung, die Schulen frühzeitiger über Entscheidungswege- und mögliche Szenarien zu informieren."





Diesen Stufenplan sieht das NRW-Schulministerium vor:

Angepasster Schulbetrieb (Stufe 1): Präsenzunterricht unter Berücksichtigung der bekannten AHAL-Vorgaben. In Einzelfällen können Schulen Distanzunterricht einrichten, wenn anders das Angebot an Präsenzunterricht an der Schule nicht aufrechterhalten werden kann.

Angepasster Schulbetrieb in Hotspots (Stufe 1+): In Kreisen oder kreisfreien Städten mit einer 7-Tages-Inzidenz oberhalb von 200 können die Städte schulscharf Einschränkungen des Schulbetriebs anordnen. In Hotspots ist dann im Wechsel Präsenz- und Distanzunterricht möglich. Ausgenommen sind davon Grundschulen, die Stufen 5 bis 7 an weiterführenden Schulen und sämtliche Abschlussklassen.

Die Städte können außerdem das Tragen einer Alltagsmaske in den Klassen 3 und 4 während des Unterrichts sowie im Offenen Ganztag anordnen oder den Sportunterricht einschränken.

Landesweit eingeschränkter Schulbetrieb (Stufe 2): Der Schulbetrieb wird landesweit eingeschränkt. Ziel ist es, den Präsenzunterricht für die Klassen 1 bis 7 - wo immer möglich - sicherzustellen. Ab Klasse 8 kann es Distanzunterricht im Wechsel von Präsenz- und Distanzbetrieb geben, auch hier sind Abschlussklassen ausgenommen.

Land NRW will alle Lehrkräfte mit FFP2-Masken ausstatten

Zudem kann eine generelle Pflicht zum Tragen einer Alltagsmaske oder eine Reduzierung von Sportunterricht und Förderangeboten notwendig werden. Bei einer besonders kritischen Infektionslage sind auch weitergehende Einschränkungen möglich. Für einen landesweit eingeschränkten Schulbetrieb bedarf es einer Grundsatzentscheidung der Landesregierung.

Für Kinder mit einem Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung in Förderschulen oder in Schulen des Gemeinsamen Lernens müssen sich die Schulen mit den Eltern oder Erziehungsberechtigten absprechen. Da die Klassen in den Förderschulen deutlich kleiner sind, sei eine Teilung der Lerngruppe (ab der Jahrgangstufe 8) aus Sicht des Ministeriums häufig eh entbehrlich.

Für die Anmeldung an den weiterführenden Schulen, die Ende Januar starten, sollen sich die Schulen angepasste Konzepte überlegen. Außerdem will das Land alle Lehrkräfte für die Zeit bis zu den Osterferien mit FFP2-Masken ausstatten. Verteilt werden diese über die Schulträger. (mawo)