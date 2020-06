Corona in NRW: Regelbetrieb für 600.000 Grundschüler startet

Essen. Nach fast zehn Wochen Pause starten Grundschulen mit dem Regelbetrieb. Ablehnung und Lob für Schulkurs vom Land. Alle Corona-Infos im Newsblog.

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen steigt in Deutschland und auch in Nordrhein-Westfalen weiterhin sehr gebremst an: In den vergangenen 24 Stunden kamen in NRW 77 Neu-Infizierte hinzu. Insgesamt wurden hier seit Beginn der Pandemie 39. 231 Infizierte gezählt. 36. 023 Menschen gelten inzwischen als genesen . In NRW gab es seit Beginn der Pandemie 1645 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 (Stand Sonntag, 14. Juni).

Update Sonntag, 19.16 Uhr: Nach langer Corona-Pause dürfen ab diesem Montag, 15. Juni, alle Grundschulkinder wieder täglich in die Schule. Bis zu den Sommerferien sollen die rund 600.000 Grundschülerinnen und -Schüler an allen Wochentagen Unterricht haben und damit in den Regelbetrieb zurückkehren. „Wenn es um die Bildung unserer Kinder geht, zählt jeder Tag“, hatte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) gesagt. Kritik kam unter anderem von Elternverbänden und Lehrergewerkschaften. Sie sehen die Gefahr neuer Ansteckungen, weil in den Klassenräumen kein Abstandsgebot mehr gilt.

Der Start des regulären Unterrichts stößt bei den Menschen in NRW auf ein geteiltes Echo. Zwei am Wochenende veröffentlichte repräsentative Umfragen kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Nach dem „NRW-Trend“ im Auftrag des WDR-Magazins „Westpol“ ist die Mehrheit der Befragten (52 Prozent) der Auffassung, dass der normale Schulbetrieb besser erst nach den Sommerferien starten sollte. 40 Prozent finden die Öffnung der Grundschulen zum jetzigen Zeitpunkt richtig.

Bei einer Umfrage im Auftrag der FDP-Landtagsfraktion dagegen fanden 57,9 Prozent der Befragten die Entscheidung der Landesregierung zum Schulstart am Montag richtig und 30,5 Prozent falsch. 11,6 Prozent waren unentschieden. Sowohl die Mehrheit der Menschen mit Kindern im Haus (59,6 Prozent) als auch die ohne (56,8 Prozent) nannten den Beginn des Regelunterrichts richtig.

Ministerpräsident verliert laut Umfragen deutlich an Zustimmung

Update Sonntag, 18 Uhr: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) ist in der Gunst der Wahlberechtigten in Nordrhein-Westfalen gefallen. Nach einer am Sonntag veröffentlichten Umfrage im Auftrag des WDR-Magazins „Westpol“ sind 46 Prozent der Befragten aktuell mit der politischen Arbeit des Landeschefs zufrieden, 45 Prozent sind unzufrieden. Im Vergleich zu seinem persönlichen Bestwert während der Corona-Krise im April ist das ein deutlicher Rückgang - damals äußerten sich 65 Prozent der Befragten zufrieden über Laschets Arbeit. Für den repräsentativen NRW-Trend hat das Forschungsinstitut Infratest dimap rund 1000 Wahlberechtigte befragt.

75 neue Corona-Infektionen innerhalb von 24 Stunden

Update Sonntag, 15.36 Uhr: In Nordrhein-Westfalen ist die Zahl der Corona-Infizierten binnen eines Tages um 75 gestiegen. Aktuell seien 1563 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, wie aus den Zahlen des NRW-Gesundheitsministeriums vom Sonntag hervorgeht. Zwei Menschen starben. Die Gesamtzahl der Toten im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung stieg somit auf 1645.

Seit Beginn der Pandemie sind im bevölkerungsreichsten Bundesland 39.231 Menschen positiv auf das Virus getestet worden. 36.023 Menschen haben die Infektion inzwischen überstanden.

227 Menschen mit Covid-19 auf Intensivstation

Update Sonntag, 13.15 Uhr: In NRW sind seit Beginn der Pandemie 1645 Menschen an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Das teilte das Gesundheitsministerium am Sonntag mit. Gegenwärtig würden 227 Menschen in den Krankenhäusern des Landes behandelt, 79 von ihnen auf der Intensivstation.

Nahverkehrsverbünde fordern Rettungsschirm für ÖPNV in NRW

Update Samstag, 14.51 Uhr: Die drei großen Nahverkehrsverbünde in NRW haben die Landesregierung aufgefordert, einen Corona-Rettungsschirm auch für den ÖPNV aufzuspannen. „Ohne die dringend benötigte finanzielle Unterstützung von Bund und Land drohen Leistungsreduzierungen im Bus-, Bahn- und Schienennetz“, heißt es in einer gemeinsamen Resolution von Nahverkehr Rheinland (NVR), Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) und Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL).

Dem Öffentlichen Nahverkehr in NRW drohen nach Angaben der Verbände infolge der Corona-Pandemie allein in diesem Jahr Verluste in Höhe von mehr als einer Milliarde Euro.

77 neue nachgewiesene Corona-Infektionen von Freitag auf Samstag

Update Samstag, 12.45 Uhr: Die Gesamtzahl der an CoVid-19 erkrankten Menschen in NRW ist in den vergangenen 24 Stunden um 77 gestiegen. Die Entwicklung bleibt also stabil - trotz der Lockerungen in den vergangenen Tagen. Entsprechend entwickeln sich die Fallzahlen der Patienten, die wegen Corona in Krankenhäusern behandelt werden: Derzeit befinden sich landesweit 215 Personen in stationär Behandlung, die Zahl sinkt kontinuierlich.

Mehrheit in Umfrage begrüßt Regelunterricht an Grundschulen

Update Samstag, 10.26 Uhr: Die Mehrheit der Menschen in NRW findet den Start des regulären Unterrichts an Grundschulen am Montag richtig. Das hat eine repräsentative Umfrage ergeben, die von der FDP-Landtagsfraktion beim Institut „Civey“ in Auftrag gegeben wurde.

Demnach fanden 57,9 Prozent der Befragten die Entscheidung der Landesregierung richtig und 30,5 Prozent falsch. 11,6 Prozent waren unentschieden. Der Start zwei Wochen vor den Sommerferien war unter anderem von der Lehrergewerkschaft VBE scharf kritisiert worden. Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) hatte dagegen betont, dass jeder Tag zähle.

Land plant Sommerferienprogramm für Schülerinnen und Schüler

Update, Freitag, 17.57 Uhr: Die NRW-Landesregierung plant ein Sommerferienprogramm für Schüler. Für dieses Programm sollten 75 Millionen Euro ausgegeben werden, sagte NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Freitag in einem Livestream-Interview im WDR. „Das ist ein absolutes Novum, was die Landesregierung jetzt hier auflegt für die Sommerferien“, erklärte die Ministerin. Es gehe dabei nicht vorrangig darum, Lücken aufzuholen.

Mit Blick auf die Schulschließungen wegen der Coronavirus-Pandemie sagte sie, man müsse auch überlegen, wie isoliert Kinder und Jugendliche in dieser Zeit waren und ob sie überhaupt die Möglichkeit gehabt hätten, Kontakt zu Gleichaltrigen aufzunehmen. All das nehme man in den Blick und biete über die Sommerferien ein entsprechendes Programm an, sagte die Ministerin.

Schulministerin Yvonne Gebauer hat ein Sommerferienprogramm für die Schülerinnen und Schüler in NRW angekündigt. Foto: Marcel Kusch/dpa

OVG: Keine sofortige Rückkehr zum Regelunterricht in NRW

Update Freitag, 17.23 Uhr: Die Vorgaben der Coronabetreuungsverordnung stehen ab Montag einer Ausweitung des Präsenzunterrichts auch an allgemeinbildenden, weiterführenden Schulen rechtlich nicht entgegen. Darauf hat das Oberverwaltungsgericht NRW am Freitag hingewiesen. Ab dem 15. Juni müsse unabhängig von der Schulform im Kern nur noch gewährleistet sein, dass durch Bildung fester Lerngruppen ein näherer Kontakt auf einen begrenzten und bestimmbaren Personenkreis reduziert werde. „Dies dürfte bei entsprechender schulorganisatorischer Ausgestaltung in einem substanziellen Umfang (zumindest) auch in der Sekundarstufe I möglich sein“, teilte das Gericht mit.

Anlass für den Hinweis war die Ablehnung eines Eilantrags gegen die noch bis Sonntag gültige Fassung der Coronabetreuungsverordnung, die einen Mindestabstand vorschreibt. Die Antragsteller aus Euskirchen hatten damit die sofortige Wiederaufnahme des regulären Präsenzunterrichts in den Grund- und weiterführenden Schulen erreichen wollen.

74 neue Coronavirus-Infektionen in NRW gemeldet

Update Freitag, 16.37 Uhr: Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen in NRW ist seit längerer Zeit wieder angestiegen. 1.678 Personen sind nach Angaben des NRW-Gesundheitsministeriums aktuell mit dem Virus infiziert. Am Donnerstag meldete das Ministerium 1.604 Infizierte. 74 Personen sind dementsprechend hinzugekommen. 1.668 Infizierte meldete das Ministerium am Mittwoch.

Update Freitag, 13.25 Uhr: Die Stadt Dortmund meldet weitere Ausbrüche des Coronavirus: Nachdem bereits am Mittwoch das Klinikum Dortmund einen Ausbruch des Virus meldete (zehn Mitarbeiter und fünf Patienten sind infiziert), meldet die Stadt am Freitag Ausbrüche im St.-Josefs-Hospital und dem Seniorenheim Kronenburg. In beiden Einrichtungen habe die Stadt nach Aussage von Dr. Frank Renken, Leiter des Gesundheitsamtes, umfassende Untersuchungen eingeleitet. Stand Freitag geht Renken davon aus, dass drei Krankenhausmitarbeiter und ein Patient infiziert sind. Ein 89-Jähriger mit multiplen Vorerkrankungen ist gestorben, seine Linie habe das Dortmunder Gesundheitsamt dann bis zum Heim Kronenburg zurückverfolgt. Im Seniorenheim zählt die Stadt fünf Infizierte. Der betreffende Wohnbereich sei gesperrt worden, die Infizierten isoliert. Insgesamt wurden hier 77 Personen auf das Virus getestet, im Krankenhaus wurden 160 Tests durchgeführt.

Kinderärzte in NRW kritisieren Corona-Vorgaben

Update Freitag, 11.04 Uhr: Kinderärzte in Nordrhein-Westfalen haben die Vorgaben des Landes zum Umgang mit Corona-Krankheitssymptomen bei Kita-Kindern kritisiert. Die bisherige Anweisung des Familienministeriums zu diesem Thema sei nicht praktikabel und blockiere bei den Ärzten Zeit für „sinnvolle normale medizinische Tätigkeiten“, teilte der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) am Freitag mit. In einer „Handreichung für die Kita-Betreuung“ des Familienministeriums heißt es: „Kinder dürfen generell nicht betreut werden, wenn sie Krankheitssymptome aufweisen.

Die Art und Ausprägung der Krankheitssymptome sind dabei unerheblich.“ Bei einer bestätigten Coronavirus-Infektion oder bei Covid-19-Symptomen müsse vor der weiteren Kita-Betreuung ein ärztliches Attest vorgelegt werden. Kinderärzte in Nordrhein-Westfalen haben die Vorgaben des Landes zum Umgang mit Krankheitssymptomen bei Kita-Kindern kritisiert. Die bisherige Anweisung des Familienministeriums zu diesem Thema sei nicht praktikabel und blockiere bei den Ärzten Zeit für „sinnvolle normale medizinische Tätigkeiten“, teilte der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) am Freitag mit. „Kein Kind, das einmal hustet, geringe Temperaturerhöhungen hat oder dessen Nase läuft, etwa wegen einer bereits bekannten Pollenallergie, käme mehr ohne ärztliches Attest aus. Das können und wollen wir so nicht leisten.“

Krankenhäuser in NRW rufen zur Blutspende auf

Update Freitag, 6.05 Uhr: Weil viele Krankenhäuser langsam zum Normalbetrieb zurückkehren und versäumte Operationen nachholen, rufen Kliniken und das Deutsche Rote Kreuz in Nordrhein-Westfalen verstärkt zur Blutspende auf. Eine Sprecherin der Uniklinik Düsseldorf sagte, dass derzeit rund 30 Prozent Mehrbedarf an Spenderblut bestehe, der nicht gedeckt sei. Die Vorräte würden knapper, sagte auch ein Sprecher des Deutschen Roten Kreuzes West in Ratingen. Besonderer Bedarf bestehe bei den seltenen Blutgruppen. Mit seinen Vorräten deckt das DRK rund drei Viertel des Blutbedarfs in NRW ab.

Während der Hochphase der Corona-Pandemie waren nicht dringend notwendige Operationen verschoben worden. Der anstehende Weltblutspendertag am 14. Juni soll mehr Menschen dazu motivieren, jeweils 500 Milliliter Blut zu spenden.

Genesene Covid-19-Patienten könnten mit einer Plasmaspende Corona-Erkrankten helfen, warb die Uniklinik Bonn. „Die spezifischen Eiweiße sorgen dafür, dass der Körper den Eindringling erkennt und bekämpft“. Die Gabe von Antikörpern soll bei einem schwerwiegenden Verlauf von Covid-19 helfen.

Update Donnerstag, 18.44 Uhr: Der Bonner Virologe Hendrik Streeck steht dem Nutzen der von der Bundesregierung geplanten Corona-App skeptisch gegenüber. Sie käme „bisschen spät“, sagte er der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Vor allem wisse man nicht, „ob sie überhaupt etwas dazu beitragen kann, in Deutschland eine Pandemie zu kontrollieren“.

Die von der Bundesregierung lange geplante App für den Kampf gegen das Coronavirus soll in der kommenden Woche an den Start gehen. Sie soll helfen, Infektionsketten leichter zu erkennen und nachzuverfolgen.

Streeck: Deutschland ging zu früh in den Lockdown

Streeck sieht auch den Nutzen massenhafter Corona-Tests angesichts der hohen Kosten kritisch. Bei 400.000 Tests pro Woche bedeute dies eine Stange Geld. „Wenn dann noch systematisch gescreened werden soll, wird es noch mehr. Wenn wir nur 1 positives Ergebnis auf 100 Tests sehen, fragt sich ja, ob das noch lohnt.“

Streeck kritisierte darüber hinaus die getroffenen Corona-Beschränkungen in Deutschland. Nach dem Verbot von Großveranstaltungen seien die Infektionszahlen bereits gesunken. „Die weiteren Maßnahmen wie Kontaktbeschränkungen hätte ich dann vom tatsächlichen Verlauf abhängig gemacht, auch um zu sehen, wie die einzelnen Beschränkungen wirken und ob zusätzliche Schritte wirklich nötig sind.“ Stattdessen sei Deutschland „zu schnell in den Lockdown gegangen“.

Zahl der bestätigten Fälle in NRW ist weiter gesunken

Update Donnerstag, 14.03 Uhr: In NRW ist die Zahl der nachweislich aktuell mit dem Coronavirus Infizierten am Donnerstag auf 1604 gesunken. Das sind 64 Fälle weniger als am Vortag, wie aus den Angaben des NRW-Gesundheitsministeriums von Donnerstag hervorgeht. Gemeldet wurden 138 Neuinfektionen, 197 neue Genesungen kamen hinzu.

Seit Beginn der Pandemie sind im bevölkerungsreichsten Bundesland somit 38.982 Menschen positiv auf das Virus getestet worden. Seit Mittwoch wurden 5 neue Todesfälle gemeldet. Damit starben nun insgesamt 1641 Menschen infolge einer Covid-19-Erkrankung. 35.737 Menschen haben die Infektion überstanden.

Studie: Blutwerte erlauben Prognose über Covid-19-Verlauf

Update Donnerstag, 13.21 Uhr: Bei einer Covid-19-Erkrankung lässt sich anscheinend anhand von zwei Typen von Abwehrzellen im Blut vorhersagen, ob ein Patient einen schweren Verlauf oder nur milde Symptome entwickelt. Dies ergibt eine Studie an 40 Covid-19-Patienten im chinesischen Wuhan. Die Befunde seien in Deutschland bei mehreren Patienten bestätigt worden, sagt Ko-Autor Ulf Dittmer, Direktor des Instituts für Virologie der Uniklinik Essen und Vizepräsident der Gesellschaft für Virologie. Mehrere Medien hatten zuvor über die im Fachblatt „EBioMedicine“ veröffentlichte Studie berichtet.

Bei einem der beiden Immunzell-Typen handelt es sich um sogenannte Killer-T-Zellen mit einem bestimmten Oberflächenmarker (CD8). Sie töten virusinfizierte Körperzellen ab und unterbrechen damit die Vermehrung des Coronavirus. „Wenn die Patienten nur wenige von diesen Zellen haben, haben sie ein hohes Risiko, schwere Symptome wie etwa eine Lungenentzündung oder Gerinnungsstörungen zu entwickeln“, erläutert Dittmer. Der andere Zelltyp sind sogenannte Neutrophile. „Die sind eigentlich dafür da, Bakterien abzuwehren. Sie können aber auch T-Zellen in ihrer Funktion unterdrücken.“ Demnach wurden in Blutproben mit vielen Neutrophilen nur wenige Killer-T-Zellen gefunden.

NRW lockert zum 15. Juni weitere Beschränkungen

Update Donnerstag, 11.55 Uhr: Nordrhein-Westfalen lockert weitere Corona-Schutzmaßnahmen. Von Montag (15. Juni) an dürfen wieder mehr Kunden gleichzeitig Geschäfte betreten, teilte die Landesregierung am Donnerstag mit. Statt einer Person je zehn Quadratmeter Verkaufsfläche ist dann ein Käufer je sieben Quadratmeter erlaubt. Veranstaltungen und Versammlungen mit mehr als 100 Zuschauern sind unter bestimmten Auflagen wieder erlaubt. Auch private Feste wie Jubiläen, Hochzeiten, Taufen oder Geburtstagsfeiern mit maximal 50 Teilnehmern sind dann wieder möglich, wenn Auflagen zur Rückverfolgung und Hygiene- und Schutzvorkehrungen eingehalten werden.

Bars sowie Wellnesseinrichtungen und Erlebnisbäder können ihren Betrieb unter Auflagen wieder aufnehmen. Erleichterungen gelten auch für Sportarten mit Körperkontakt. Sie sind ab Montag auch in geschlossenen Räumen für Gruppen bis zu zehn Personen, im Freien für Gruppen bis zu 30 Personen wieder zulässig. Sportwettbewerbe im Breiten- und Freizeitsport können unter Auflagen auch in Hallen wieder stattfinden.

Die grundsätzlichen Regelungen zur Kontaktbeschränkung im öffentlichen Raum und die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in bestimmten Bereichen mit Publikums- und Kundenverkehr bleiben bestehen. Auch Großveranstaltungen bleiben bis mindestens 31. August 2020 untersagt.

Bis zu den Herbstferien keine Schulfahrten ins Ausland

Update Donnerstag, 8.18 Uhr: Schulfahrten ins Ausland sind wegen der Corona-Epidemie an öffentlichen Schulen in Nordrhein-Westfalen bis zu den Herbstferien nicht erlaubt. Das geht aus einem Erlass des Schulministeriums hervor, über den die „Rheinische Post“ berichtet. Im Inland dürfen Schüler und Lehrer dem Erlass zufolge aber wieder gemeinsam verreisen.

Kritik äußerten die privaten Schulen: „Als Verband Deutscher Privatschulen (VDP) sind wir mit der Regelung nicht wirklich glücklich. Wenn man ein Verbot von Auslandsfahrten aus Gründen des Infektionsschutzes für nötig hält, dann sollten alle Schülerinnen und Schüler gleich schützenswert sein“, sagte Landesgeschäftsführer Andreas Schrade.

Mit dem Erlass übernimmt das Land dem Bericht zufolge künftig auch nur noch die Stornierungskosten für abgesagte Auslandsfahrten an öffentlichen Schulen. Der Verband Deutscher Privatschulen fordert auch in dieser Frage Gleichbehandlung.

15 bestätigte Corona-Fälle im Klinikum Dortmund

Update Mittwoch, 19.23 Uhr: Bei dem Ausbruch der Krankheit Covid-19 im Klinikum Dortmund gibt es inzwischen 15 bestätigte Fälle. Die Stadt ergänzte am Abend frühere Angaben, in denen noch von zwölf die Rede war. Demnach seien nun insgesamt neun Mitarbeiter und sechs Patienten positiv auf das Coronavirus Sars-Cov-2 getestet. Außerdem erklärte die Stadt, ein 82 Jahre alter Patient sei an den Folgen der Infektion gestorben.

Das größte Krankenhaus in Nordrhein-Westfalen hat nach eigenen Angaben rund 4155 Mitarbeiter und verfügt über gut 1420 Betten. Jährlich werden dort mehr als 250.000 Patienten ambulant oder stationär behandelt. Nach Stadtangaben wurden bislang insgesamt 2450 Mitarbeiter und Patienten auf das Virus getestet.

35.540 Menschen gelten aktuell als vom Virus genesen

Update Mittwoch, 16.25 Uhr: In NRW ist die Zahl der nachweislich aktuell mit dem Coronavirus Infizierten am Mittwoch auf 1668 gesunken. Das sind über 120 Fälle weniger als am Vortag. Die Zahl der vom NRW-Gesundheitsministerium registrierten Neuinfektionen ist in den vergangenen 24 Stunden um 103 Fälle gestiegen. Demnach zählt das Land seit Beginn der Pandemie 38.844 Patienten mit Corona-Infektion. 35.540 Patienten gelten aktuell als genesen, das entspricht 225 neuen Genesenen. In den vergangenen 24 Stunden wurde dem Land ein weiterer Todesfall gemeldet, damit ist die Zahl auf 1636 gestiegen.

Oberverwaltungsgericht hält Beschränkungen im Breitensport für rechtmäßig

Update Mittwoch, 15.58 Uhr: Das Oberverwaltungsgericht hat heute in einem Eilverfahren entschieden, dass die in

der NRW-Coronaschutzverordnung geregelten Einschränkungen für den Breiten- und Freizeitsport derzeit derzeit voraussichtlich rechtmäßig sind.

Der Kläger aus Düsseldorf, der Mitglied in mehreren Sportvereinen ist, hatte die geltenden Beschränkungen im Mannschaftssport als einen unverhältnismäßigen Eingriff in die allgemeine Handlungsfreiheit gesehen, so das Oberverwaltungsgericht in einer Pressemitteilung. Er sah einen Verstoß gegen den allgemeinen Gleichheitsgrundsatz, da Berufssportler, etwa im Fußball, ihrem Sport nachgehen dürfen, Breiten- und Freizeitsportler hingegen nicht. Das sei sachlich nicht gerechtfertigt, so seine Argumentation.

Das Gericht wertete den Infektionsschutz als das höhere Gut und damit trete das Grundrecht der allgemeinen Handlungsfreiheit gegen-

über dem bezweckten Schutz von Leben und Gesundheit zurück. Da es seit Mai auch Lockerungen im Breiten- und Freizeitsport gibt und damit sportliche Betätigungen (wieder) in gewissem Umfang möglich seien, sieht das oberste Verwaltungsgericht in NRW die verbleibenden Restriktionen als weiterhin hinnehmbar an.

Auch sei es kein Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz, wenn das Land für den Spitzen- und Profisport Sonderregelungen schaffe. Mit den vorgeschriebenen Hygiene- und Schutzkonzepten sei, im Gegensatz zum Breitensport, das Infektionsrisiko hier besser einzugrenzen. Hinzu komme, dass sich dieser Personenkreis zusätzlich auf die verfassungsrechtlich gewährleistete Berufsfreiheit berufen könne. Die Entscheidung des OVG ist nicht anfechtbar.

Land NRW hat 1,5 Millionen Euro für Corona-Öffentlichkeitsarbeit ausgegeben

Update Mittwoch, 14.39 Uhr: Die NRW-Landesregierung hat bisher knapp 1,5 Millionen Euro für Öffentlichkeitsarbeit im Zuge der Corona-Krise ausgegeben, davon gut 1 Million Euro für ganzseitige Anzeigen in Tageszeitungen.

In der Antwort auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion wird neben den großen Zeitungsanzeigen - erschienen an vier Tagen im März und April - die Plakatkampagne „#IchDuWirNRW“ mit knapp 245.000 Euro als großer Posten genannt. Eine kleinere Anzeige für die NRW-Soforthilfe schlug demnach mit gut 116.000 Euro zu Buche. Für hervorgehobene Beiträge bei Facebook und Instagram gab die Regierung nach eigenen Angaben rund 6100 Euro aus.

Die Staatskanzlei von Ministerpräsident Laschet investierte bisher rund 84.000 Euro unter anderem in Bildrechte, Videos und Fotos sowie Dienstleistungen - zu denen das „Dach-Konzept“ der Corona-Kommunikation gehört. So wurde unter anderem eine einheitliche Optik mit stilisierten Figuren und Symbolen entwickelt, mit denen neue Lockerungen bebildert werden.

„Die Landesregierung kommt mit ihrer Kommunikation ihrem gesetzlichen Auftrag zur Informationsvermittlung nach, insbesondere im Sinne einer aktuellen und modernen Bürgerkommunikation“, so Laschet in seinem Bericht an den Landtag: „Im Angesicht der Corona-Pandemie ist diese Kommunikation mehr denn je geprägt von Aufklärung und Information für die Bevölkerung.“

NRW verlängert Maskenpflicht bis Ende Juni

Update, Mittwoch, 14.12 Uhr: Die Maskenpflicht in NRW im Kampf gegen Corona bleibt vorerst weiter bestehen. Das hat das NRW-Gesundheitsministerium mitgeteilt. Bis 29. Juni müssen unter anderem beim Aufenthalt in Geschäften und in Fahrzeugen des öffentlichen Nahverkehrs Nase und Mund bedeckt werden. Das teilte ein Sprecher des NRW-Gesundheitsministeriums auf Anfrage unserer Redaktion mit.

Corona-Ausbruch in Krankenhaus in Dortmund

Update, Mittwoch, 12.40 Uhr: Das Gesundheitsamt der Stadt Dortmund meldet einen Corona-Ausbruch am größten Dortmunder Krankenhaus, dem Klinikum Dortmund. 12 Personen seien bisher positiv auf den Erreger getestet worden. Es handle sich um acht Mitarbeiter und vier Patienten im Klinkum Nord.

Die „Ruhr Nachrichten“ hatten zuvor über den Ausbruch berichtet. Man habe die Lage im Griff, zitierte die Zeitung eine Stadtsprecherin. Kontakte würden nachverfolgt, weitere Tests durchgeführt und möglicherweise Quarantäne erforderlich.

Insgesamt wurden in Dortmund bisher - Stand Dienstag - 788 bestätigte Infektionen gemeldet, teilte die Stadt mit. Am vergangenen Freitag, 5. Juni, gab es zuletzt einen größeren Ausbruch in Dortmund: Neun Personen einer Groß-Familie wurden positiv auf das Virus getestet.

Ansteckungsgefahr durch Kinder? Düsseldorf startet Groß-Studie an 110 Kitas

Update, Mittwoch, 12.09 Uhr: Die nach Angaben der NRW-Landesregierung bundesweit größte Untersuchung zum Infektionsgeschehen des Coronavirus bei Kindern hat begonnen. An der Modellstudie in 110 Düsseldorfer Kitas nehmen seit Mittwoch 5150 Kinder und Erzieherinnen teil, wie das NRW-Familienministerium mitteilte. Zugleich wird damit die Rückkehr zum - eingeschränkten - Regelbetrieb in den Kitas wissenschaftlich überwacht. Insgesamt werden mehr als 40.000 Speichelproben untersucht.

Eine umfassende Auswertung der Ergebnisse ist für Juli vorgesehen. Hinter der Studie steht die bundesweit heiß diskutierte Frage, wie groß die Rolle von Kindern bei der Verbreitung des Coronavirus ist.

Virologe mahnt zu Vorsicht beim Umgang mit Mund-Nase-Masken

Update, Mittwoch, 11.12 Uhr: Der Bonner Virologe Prof. Hendrick Streeck warnt davor, zuviel an Mund-Nase-Masken 'herumzufingern': Wenn man die Masken nach dem Tragen immer wieder etwa in seine Hosentasche steckt oder Masken tagelang nicht wäscht, könnten sie Nährboden für Mikroben sein, sagt der Virologe. Er verweist dabei auch auf die Weltgesundheitsorganisation. Die WHO warnt, dass das Ansteckungsrisiko steige, wenn man Masken etwa im Gesicht unter die Nase schieb und glaubt, mit Maske brauche man sich nicht mehr so oft die Hände zu waschen.

Ruhruniversität Bochum lädt zu digitalem Sommerfest

Update, Mittwoch, 10. Juni, 9.15 Uhr: An der Ruhruniversität Bochum (RUB) gibt es am 18. Juni erstmals auch ein digitales Sommerfest. Der Vorlesungsbetrieb ist wegen der Corona-Pandemie ja bereits im laufenden Semester ausschließlich digital. Nun lädt die Hochschulleitung Studierende und Freunde der RUB ein, am 18. Juni ab 20 Uhr, den Youtube-Kanal der RUB aufzurufen und dort virtuell mitzufeiern.

Zu sehen sei unter anderem ein Konzert im Audimax - natürlich vor leeren Bänken. Außerdem wirken Autor Frank Goosen uns Musiker wie Joris und Johannes Oerding mit. Eines der Forschungslabore wurde für das Fest in einen Konzertbühne verwandelt.

Corona: Zahl der Neu-Infektionen innerhalb von 24 Stunden nurmehr zweistellig

Update, Dienstag, 15.03 Uhr: In NRW ist die Zahl der aktuell nachweislich mit dem Coronavirus Infizierten am Dienstag auf rund 1790 gesunken. Das waren rund 130 weniger als am Montag, wie aus Angaben des NRW-Gesundheitsministeriums hervorging. Innerhalb eines Tages kamen zudem 83 Infektionen hinzu. Seit Beginn der Pandemie sind in NRW somit 38.741 positiv auf das Virus getestet worden.

Die Zahl der Todesfälle von Infizierten stieg von Montag auf Dienstag um 12. Bislang sind in NRW 1635 Menschen infolge des Virus gestorben. 35.315 Menschen haben die Infektion überstanden, 202 neue Genesungen kamen im Vergleich zum Montag hinzu.

Schauspielhaus Bochum beendet Corona-Pause

Update, Dienstag, 14.06 Uhr: Als eines der ersten großen Theaterhäuser in Nordrhein-Westfalen nimmt das Schauspielhaus Bochum am Mittwochabend nach der Corona-Zwangspause wieder den Spielbetrieb auf. Die Premiere des vor dem Hintergrund der Pandemie aufgelegten Stücks „Die Befristeten“ von Elias Canetti findet den Auflagen entsprechend vor nur 50 Zuschauern statt. Normalerweise hat das große Haus mehr als 800 Plätze.

Als kleineres Haus in NRW zeigt beispielsweise bereits das Wolfgang Borchert Theater in Münster wieder Stücke vor Publikum. Das Theater Hagen hatte bereits Ende Mai die erste Premiere nach langer Pause auf dem Programm. Das Theater Duisburg öffnet am 12. Juni im großen Haus mit „Antigone“. Die Schauspiele in Köln, Bonn und Düsseldorf bleiben für den Rest der Saison 2019/20 zu.

An den Schulen herrschen Durcheinander und Verwirrung

Update, Dienstag, 11.30 Uhr: An vielen Schulen in NRW herrschen Durcheinander und Verunsicherung mit Blick auf die letzten zweieinhalb Wochen bis zu den Sommerferien. Das sagte die Vorsitzende der Landeselternkonferenz (LEK), Anke Staar, der Deutschen Presse-Agentur. Es könne sein, dass manche Jahrgänge in den weiterführenden Schulen bereits in den nächsten Tagen zum letzten Mal Präsenzunterricht erhalten. Das Schuljahr endet in NRW am 26. Juni mit der Zeugnisausgabe.

Einen einheitlichen letzten Präsenzunterrichtstag wird es nicht geben. Aus verschiedenen Gründen: „Man will jetzt noch mal die jüngeren Schüler verstärkt in die Schulen holen“, so Staar. Die Landespolitik habe bei der schrittweisen Öffnung der Schulen zuerst den älteren Jahrgängen Priorität eingeräumt, die in diesem oder im nächsten Jahr ihre Abschlüsse machen. Jetzt werde das mancherorts tendenziell umgedreht.

Seit der Wiedereröffnung der Schulen für alle Jahrgänge haben diese Staar zufolge zudem in unterschiedlichem Umfang Präsenztage anbieten können. „Abhängig von den Raumkapazitäten und je nachdem, wie viele Lehrer einsetzbar waren und sind.“ An manchen Schulen stehen 90 Prozent der Lehrer für Präsenzunterricht zur Verfügung, an anderen zwei Drittel, schilderte die LEK-Vorsitzende.

Nur wenige infizierte Häftlinge in Gefängnissen

Update, Dienstag, 9. Juni, 6 Uhr: In nordrhein-westfälischen Gefängnissen sind nur wenige Häftlinge und Bedienstete akut mit dem Coronavirus infiziert. Seit Ausbruch der Pandemie seien 11 Gefangene und 35 Bedienstete in NRW (Stand vom Montag, 8. Juni, 9 Uhr) positiv getestet worden, teilte das Justizministerium in Düsseldorf auf Anfrage mit. 9 der 11 Gefangenen und 32 der 35 Bediensteten seien aber inzwischen wieder genesen. Vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie saßen in NRW-Gefängnissen knapp 16.000 Gefangene (Stand März 2019).

Für die Gefängnisse gelten strenge Sicherheitsauflagen. Mögliche Verdachtsfälle werden in einem Quarantänebereich untergebracht, für schwerere Fälle bestehen im Justizkrankenhaus in Fröndenberg auch intensivmedizinische Behandlungsmöglichkeiten. Die Außenkontakte der Gefangenen sind deutlich reduziert worden, nach einem Erlass von Ende Mai werden Besuche aber langsam und unter Hygienevorgaben wieder zugelassen.

Corona: Infektionsgeschehen hat an Dynamik verloren

Update, Montag, 17.33 Uhr: Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen ist binnen eines Tages um nur 44 Fälle angestiegen. Das geht aus den Montagszahlen des NRW-Gesundheitsministeriums hervor. Damit stieg die Zahl aller Fälle seit Beginn der Pandemie auf 38.658. Aktuell sind in NRW rund 1920 Menschen infiziert.

Ein Ministeriumssprecher sagte, dass das Infektionsgeschehen deutlich an Dynamik verloren habe. Innerhalb einer Woche gab es den Angaben zufolge landesweit 577 Neuinfektionen. Die Zahl derer, die bis Montag infiziert waren, ist um rund 670 Fälle gesunken: Am 2. Juni gab es noch rund 2590 Fälle.

Kritik an "Bastel-Satz" für Mund-Nasen-Masken in Kitas

Update, Montag, 16.49 Uhr: Ein von der Landesregierung verteilter „Bastel-Satz“ für Mund-Nasen-Masken sorgt für Kritik von Kitas. Das NRW-Gesundheitsministerium bestätigte am Montag, dass zum Start des Regelbetriebs am Montag auch drei Millionen Masken ausgeteilt wurden, die „noch zu montieren sind“. Vorige Woche seien insgesamt rund zwei Millionen „gebrauchsfertige“ Masken mit europäischem FFP2-Standard sowie drei Millionen OP-Masken an die 186 Jugendämter ausgeliefert worden, berichtete das Ministerium. Bei letzteren müssten die Gummibänder noch mit dem Schutzstoff verbunden werden.

Das Ministerium betonte, die Masken sollten den rund 10.000 Kitas kostenlos und unbürokratisch zu Verfügung gestellt werden. Pro Mitarbeiter seien 20 gebrauchsfertige Masken und weitere etwa 30 Mund-Nase-Schutzbedeckungen ausgegeben worden. Diese unfertigen OP-Masken seien als Unterstützung für Mitarbeiter, aber auch für Besucher gedacht. Qualitativ entspreche dieser Schutz den medizinischen Gesichtsmasken.

Elternvertreter werfen Schulministerin Konzeptlosigkeit vor

Update, Montag, 15.41 Uhr: Die Landeselternschaft der Gymnasien in Nordrhein-Westfalen hat Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) Konzeptlosigkeit im Umgang mit der Corona-Krise vorgeworfen. Zweieinhalb Wochen vor den Sommerferien sei immer noch nicht klar, wie es im neuen Schuljahr weitergehen solle. „Die Schulleiter müssten eigentlich längst die Stundenpläne fürs nächste Schuljahr machen“, kritisierte die Vorsitzende der Landeselternschaft, Jutta Löchner, am Montag in Düsseldorf.

Noch sei überhaupt nicht abzusehen, wieviele Lehrer als Risikogruppen-Angehörige ausfielen und welche Auflagen für den Präsenzunterricht zu erwarten seien. Das Schulministerium habe sich bislang außer Stande gezeigt, verschiedene verlässliche Szenarien für die Schulleitungen zu entwerfen.

Pendler werden noch oft auf die RRX-Züge verzichten müssen

Update, Montag, 12.52 Uhr: Zum sogenannten kleinen Fahrplanwechsel am 14. Juni müssen Pendler und Bahnreisende der Linie RE 1 auf den erhofften Start der modernen RRX-Züge coronabedingt noch vielfach verzichten. Der Eisenbahnbetreiber Abellio sollte eigentlich die gesamte Strecke von Aachen bis Hamm übernehmen - nur vier von neun täglichen Hin- und Rückfahrten werden aber ab dem kommenden Sonntag mit dem neuen und auch geräumigeren RRX gefahren.

Für die übrigen fehlt es beim neuen Betreiber Abellio an Personal, so dass auf mehr als der Hälfte der Züge weiter DB-Lokführer zum Einsatz kommen. Da diese nicht für die neuen RRX-Züge geschult sind, stellt die DB auch die Fahrzeuge, wie die Unternehmen mitteilten. Die Corona-Krise hatte die laufende Ausbildung der neuen Abellio-Lokführer zeitweise lahmgelegt, so dass nun nicht genug Lokführer zur Verfügung stehen.

Was können wir aus der Corona-Pandemie lernen?

Update, Montag, 9.34 Uhr: Die Corona-Pandemie hat uns Grenzen aufgezeigt: persönlich, gesellschaftlich, aber auch in Bezug auf unser Wirtschaftssystem. Was können wir aus der Krise lernen? Wo müssen wir nachsteuern? Das analysiert Wirtschaftsredakteur Stefan Schulte hier.

Kita-Kinder dürfen nach Corona-Zwangspause wieder zurück

Update, Montag, 5.48 Uhr: Nach monatelanger Corona-Zwangspause öffnen die Kitas in Nordrhein-Westfalen am Montag wieder für alle Kinder. Mit verkürzten Betreuungszeiten und Hygienekonzepten startet ein sogenannter eingeschränkter Regelbetrieb. „Sobald es möglich ist, werden wir in den regulären Vollbetrieb übergehen“, versicherte Familienminister Joachim Stamp (FDP). Bis dahin seien aber die Solidarität aller Eltern und Zugeständnisse von allen Seiten erforderlich.

Elternvertreter hatten die reduzierten Betreuungszeiten kritisiert. Statt bis zu 45 Stunden sollen die Kinder nach dem Willen des Landes höchstens bis zu 35 Stunden pro Woche in der Kita betreut werden. „Für viele Eltern ist dann immer noch keine volle Erwerbstätigkeit möglich“, sagte eine Sprecherin des Landeselternbeirats NRW. Da viele Kitas auch ihre Öffnungszeiten entsprechend verkürzt hätten, gebe es kaum zeitliche Flexibilität.

