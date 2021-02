Düsseldorf. Die Schulen in NRW sollen ab dem 22. Februar schrittweise öffnen. Grundschulen starten dann in einem Wechselmodell in den Präsenzunterricht.

Bereits vor der Bund-Länder-Runde mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch hatte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) Lockerungen für Schüler und Schülerinnen in Aussicht gestellt. Der Lockdown ist offiziell bis zum 7. März verlängert, weitergehende Öffnungsschritte soll es erst ab einer Sieben-Tages-Inzidenz von 35 pro 100.000 Einwohner geben. Eine bundesweit einheitliche Lösung, welche Lockerungen es im Bereich der Schule gibt, gibt es nicht. Wie Angela Merkel erklärte, ist dies Aufgabe der Länder.

Die Schulen in NRW befinden sich seit mehreren Wochen im Distanzunterricht: Die Rufe nach Lockerungen während der Corona-Pandemie werden immer lauter. Foto: Caroline Seidel/dpa

Wie es für die Schulen weiter geht, hat NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Mittwochabend bekannt gegeben. Ab dem 22. Februar sollen die Schulen in NRW schrittweise öffnen. Sobald der Schwellenwert von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern binnen sieben Tagen erreicht ist, soll wieder für alle Schülerinnen und Schüler Präsenzunterricht angeboten werden.

"Ich bin dankbar, dass der MPK-Beschluss neue Spielräume für den Schulbetrieb ermöglicht. Der heutige Beschluss ist für die Bildungschancen die richtige Entscheidung", erklärte Gebauer am Mittwoch. Die Landesregierung werde den neuen Spielraum verantwortungsvoll nutzen und den Schulen und Eltern eine ausreichende Vorbereitungszeit zur Verfügung stellen.

"Deshalb starten wir am Montag, den 22. Februar", sagte Gebauer. Die Grundschulen starten in einem Wechselmodell, auch die Förderschulen der Primarstufe. Zudem will Gebauer die Abschlussjahrgänge zurück in die Schulen holen.

"Das neue Wechselmodell ist über mehrere Stunden besprochen und erläutert worden, in einem großen Verbändedialog", sagte die Schulministerin. "Es herrscht Konsens darüber, dass die Jüngsten die ersten sein müssen, die wieder Unterricht in den Schulen erhalten sollen."

Lehrerinnen und Lehrern sollen FFP2-Masken gestellt bekommen, zudem soll das Testangebot auf zwei Tests pro Woche erweitert werden. Genaue Informationen sollen die Schulen am Donnerstag erhalten. "Das Wechselmodell wird funktionieren, aber es ist anspruchsvoll", erklärte Gebauer. Zudem wolle sich NRW auch dafür einsetzen, dass Lehrerinnen und Lehrer wie auch Erzieherinnen und Erzieher früher als geplant geimpft werden können. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet sprach von einem Zeitraum ab Mai.

