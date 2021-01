Corona in NRW Corona: Ab Montag Distanzunterricht für alle Schüler in NRW

Düsseldorf. Alle Schulformen und Jahrgangsstufen werden noch digital unterrichtet. Kitas bleiben geöffnet, der Betreuungsumfang wird aber reduziert.

Die Kindertagesstätten in NRW bleiben weiter geöffnet, die Betreuung wird jeweils um 10 Stunden reduziert.

Eltern sollen, wenn möglich, ihre Kinder zuhause betreuen. Die Erstattung von Beiträgen wird geprüft.

Der Schulunterricht findet bis Ende Januar für alle Schulformen nur digital statt.

Klassenarbeiten sollen bis Ende Januar nicht geschrieben werden.

Die Maßnahmen gelten vorerst bis Ende Januar.

Der harte Lockdown im gesamten Januar trifft nun erneut Kita- und Schulkinder und ihre Eltern in NRW. Kinder werden in den Kindertagesstätten im Januar kürzer betreut als sonst - möglichst sollen sie zu Hause bleiben. Der Präsenzunterricht in den Schulen wird bis Ende Januar ausgesetzt. Die Maßnahmen gelten zunächst bis Ende Januar, kündigten Familienminister Joachim Stamp und Schulministerin Yvonne Gebauer am Mittwoch nach einer Sitzung des Landeskabinetts an

Alle Schüler in NRW gehen nach den Weihnachtsferien am kommendem Montag in den Distanzunterricht. Das kündigte Schulministerin Yvonne Gebauer am Mittwoch nach einer Sondersitzung des Kabinetts an. Der Präsenzunterricht in den Klassenräumen wird wegen der Corona-Pandemie bis zum 31. Januar ausgesetzt. Das gelte auch für Abschlussklassen.

Schulen bieten Betreuung für Kinder der Klassen 1 bis 6 an

Sollte die Umstellung auf den Distanzunterricht an einer Schule mehr Vorbereitungszeit erfordern, könne der Unterricht dort auch erst am 13. Januar wieder beginnen. Alle Schulen bieten nach Angaben Gebauers ab Montag eine Notbetreuung für Schüler der Klassen 1 bis 6 an, wenn diese beim Distanzunterricht nicht zu Hause betreut werden können oder aber eine Kindeswohlgefährdung vorliege. Während der Betreuung in den Schulen findet aber kein regulärer Unterricht statt.

Mit der einheitlichen Umstellung auf Distanzunterricht will die Ministerin eine Doppelbelastung von Lehrkräften durch gleichzeitigen Präsenz- und Distanzunterricht vermeiden. Klassenarbeiten, sollen bis auf dringende prüfungsrelevante, bis Ende Januar nicht geschrieben werden.

NRW-Schulministerin empfiehlt Verzicht auf freie Karnevalstage

Angesichts des eingeschränkten Schulunterrichts in den kommenden Wochen hat die Ministerin den Schulen auch empfohlen, auf die Karnevalsferien zu verzichten. Viele Schulen nutzten die vier beweglichen Ferientage in der Regel dafür, den Kindern in den Karnevalstagen um Rosenmontag frei zu geben, so Gebauer. Da Karneval wegen der Pandemie dieses Jahr ausfalle, könnten die Tage dafür genutzt werden, Unterrichtsinhalte nachzuarbeiten. Allgemein wolle das Ministerium aber nicht an Ferientagen rütteln.

Ab 10. Januar wird der Kita-Betrieb eingeschränkt - reduzierte Betreuungszeiten

In den Kindertagesstätten in NRW wird es ab Montag nur noch einen eingeschränkten Pandemie-Betrieb geben - Kitas bleiben aber grundsätzlich geöffnet. Es wird keine Notbetreuung wie im ersten Lockdown im Frühjahr 2020 geben, als nur Eltern mit systemrelevanten Berufen ihre Kinder betreuen lassen konnten.

Stamp macht sich für Erstattung der Elternbeiträge im Lockdown stark

Gruppen sollen aber voneinander getrennt und der Betreuungsumfang für jedes Kind im Januar um 10 Stunden pro Woche reduziert werden, kündigte Familienminister Joachim Stamp am Mittwoch in Düsseldorf an. Stamp appellierte zudem an alle Eltern, die beruflich und familiär dazu in der Lage seien, ihre Kinder zu Hause zu betreuen. "Je weniger Kinder in die Kitas kommen, desto einfacher ist es für die Erzieherinnen und Erzieher, den Alltag dort vor Ort zu organisieren“, sagte Stamp.

Wegen des Corona-Lockdowns hatte die SPD im NRW-Landtag bereits die Aussetzung der Kita-Gebühren und der Gebühren für die Nachmittagsbetreuung an den Grundschulen gefordert. Stamp versprach, sich für eine Aussetzung der Kita-Gebühren während des Lockdowns stark zu machen. „Dazu werden jetzt Gespräche mit den kommunalen Spitzenverbänden und dem Finanzminister geführt.“

Das Personal in Kindertageseinrichtungen in NRW kann sich weiter anlasslos und kostenfrei auf Corona testen lassen. Bis zu den Osterferien sei dies bis zu sechs Mal möglich, so Stamp weiter.

Für die beiden FDP-Minister bedeutet die Entscheidung für landesweiten Distanzunterricht eine Kehrtwende. Sie hatten bisher weitgehend am Präsenzunterricht festgehalten. Gebauer hatte kurz vor Weihnachten noch einen Drei-Stufen-Plan für das Land vorgelegt, der als drittes Szenario einen landesweit eingeschränkten Schulbetrieb vorsah und den Präsenzunterricht zumindest für die Klassen 1 bis 7 sicherstellen sollte. Gebauer hatte aber auch angedeutet, dass es je nach Infektionslage eine weitere „Eskalationsstufe“ gebe.

Außerdem fordern die Sozialdemokraten den Verzicht auf Halbjahreszeugnisse für die Sekundarstufe 1 und auf Nicht-Versetzungen. "Es ist kein normales Schuljahr, also sollte man auch nicht so tun", so Vize-Fraktionschef Jochen Ott. "Die Klageanfälligkeit ist extrem hoch und wir sollten uns juristische Auseinandersetzungen ersparen.“

Schüler der 4. Klasse sollten auf eigenen Wunsch das Schuljahr wiederholen können. Die Erprobungsstufe der Klassen 5 und 6 sollte um die Klasse 7 verlängert werden. Schüler der Klassen 8 und 9 sollten am Gymnasium auf G 9 umsteigen können. Bei den Abiturprüfungen müsse auf den tatsächlich erteilten Unterricht Rücksicht genommen werden, schlägt die SPD vor. (mawo/dpa/afp)

