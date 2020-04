Coronavirus: Was die Fallzahlen aussagen - und was nicht

In der aktuellen Diskussion rund um das Coronavirus taucht er immer wieder auf: der Verdopplungszeitraum. Also der Zeitraum, in dem sich die Anzahl der Infizierten verdoppelt. Doch wie wissenschaftlich ist diese Kennzahl? Und was sagen all die aktuellen Zahlen eigentlich aus?

Den Verdopplungszeitraum „finden wir nicht ganz so toll", sagt Professor André Karch, Epidemiologe des Universitätsklinikums Münster. Im wissenschaftlichen Kontext würde diese Zahl nicht wirklich genutzt, weil sie auch gewisse feste Grundannahmen beinhalten würden. „Falsch ist sie aber nicht“, erklärt er. „Sie ist vielleicht leichter darstellbar.“

Coronavirus: Zahlen variieren

In der Politik wird der Verdopplungszeitraum gerne ins Feld geführt, um über die Sinnhaftigkeit der getroffenen Maßnahmen zu sprechen. So sprach NRW-Gesundheitsministerpräsident Karl-Josef Laumann (CDU) am Mittwoch von einem Zeitraum von 8,9 Tagen. Am Freitag sprach Laumann von 9,4 Tagen. „Es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung“, sagte der Minister. Deutschlandweit weist die Johns-Hopkins-Universität einen Zeitraum von 11,2 Tagen aus.

Ob 8,9 Tage oder 11,2 Tage mache für den Wissenschaftler aus Münster keinen wirklichen Unterschied. „Dadurch, dass die Zahl nicht zwei ist, sagt sie schon etwas aus, erklärt er. Auf die Goldwaage solle man sie aber nicht legen. Zudem wird sie aus der Fallzahl berechnet. Und so gibt es Unterschiede zwischen der Johns-Hopkins-Universität und dem Robert-Koch-Institut (RKI). Beide erheben zwar die Fälle, aber sie werden zwischenzeitlich unterschiedlichen Tagen zugeschrieben – die Fallzahlen variieren. So sprach das RKI am Freitag von 79.696 Infizierten in Deutschland, die Universität zählte 84.794 Infizierte. Zudem gibt es bei den Erhebungen grundsätzliche Verzögerungen, je nachdem wann der Patient zum Arzt geht und wie schnell die Daten dann an die Ministerien und Institute weitergeleitet werden.

Trotz weiter steigender Zahlen glaubt Karch, dass die getroffenen Maßnahmen wirken. „Wir müssen dabei aber überlegen, unter welchen Bedingungen die Zahlen sind, wie sie sind“, erklärt der Wissenschaftler Karch. Seit zwei Wochen sei das soziale Leben eingeschränkt, wie seit Ende des zweiten Weltkriegs nicht mehr. „Unter Einleitung massivster Maßnahmen geht die Zahl nicht hoch“, erklärt er. Eine Aussagekraft darüber, wie die Zahlen ohne diese Beschränkungen wären, habe diese Zahl aber nicht.

Corna: Kreis Heinsberg zählt anders

Der Kreis Heinsberg, der bereits am 25. Februar den ersten Coronavirus-Infizierten feststellte, zählt wie jeder andere Kreis in Deutschland auch die Neuinfektionen. Allerdings gibt es in der Verwaltung des Landkreises eine andere Zahl, nach der sich der Kreis derzeit richtet. „Die Zahl der tatsächlich Infizierten ist die aussagekräftigste“, sagt Kreissprecher Ulrich Hollwitz. Dementsprechend gibt es in Heinsberg die Kurve der Neuinfektionen, der Verstorbenen, der Genesenen und der aktuell Infizierten.

Neben den 40 Todesfällen, die es mittlerweile in Heinsberg gegeben hat, stagniert die Kurve der derzeit Infizierten. Am 18. März hatte sie den höchsten Stand erreich. 798 Personen waren gleichzeitig mit dem Virus infiziert. Seitdem ist die Kurve etwas gefallen und bewegt sich aktuell (Stand 2. April) bei 685 Infizierten. Auch wenn Kreissprecher Hollwitz die Lage weiter als dynamisch beschreibt, ist er vorsichtig optimistisch. „Wir haben den Eindruck, die richtigen Maßnahmen getroffen zu haben“, sagt er. Maßnahmen, mit denen der Kreis Heinsberg dem Land NRW ungefähr zweieinhalb Wochen voraus ist. Seit dem 26. Februar sind Schulen und Kitas dicht.

Corona-Zahlen "wertvoll für Trends"

Könnte die Zahl der aktuell Infizierten auch für NRW oder Deutschland eine Zählweise sein? „Die Abfrage, ob jemand genesen ist, halte ich auf dieser Ebene für ziemlich schwierig“, sagt Epidemiologe Karch. Jede infizierte Person im Land müsse dann gefragt werden.

„Keine Information ist perfekt“, erklärt Karch. Doch trotz all der Unwägbarkeiten hält er die Zahlen für wertvoll. „Wenn wir wissen, warum sich die Zahlen unterscheiden, können wir mit eingeschränkten Sicherheiten große Trends verstehen“, bilanziert Karch.

Langfristig verkündete NRW-Gesundheitsminister Laumann am Mittwoch, sei es das Ziel, den Verdopplungszeitraum auf 10 bis 12 Tage auszudehnen. Am Freitag sprach er von 12 bis 15 Tagen. Als absolute Grenze sei das aber nicht zu verstehen, sagt der Wissenschaftler. „Was verändert sich dann, wenn sich dann die Maßnahmen lockern“, fragt Karch. „Dann ist die Situation wieder hoch riskant.“ Die Politik habe sich Zeit erkauft, gute und langfristige Strategien zu entwickeln. „Der Virus wird uns noch eine längere Zeit begleiten“, sagt Karch. „Dass er einfach irgendwie im Juni weg ist, das sehe ich nicht.“