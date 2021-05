Corona in NRW

Corona in NRW Coronaschutzverordnung: Die Änderungen für NRW erklärt

Düsseldorf. Eine neue Coronaschutzverordnung gilt ab Samstag in NRW. Veranstaltungen, Freibäder, private Treffen: Wir erklären, was sich zum 15. Mai ändert.

Das NRW-Gesundheitsministerium hat eine Version der Coronaschutzverordnung veröffentlicht. Sie tritt am Samstag (15. Mai) in Kraft und ist vorläufig bis zum 4. Juni befristet. Lesen Sie hier die Neuerungen:

Der Fokus der aktualisierten Verordnung liegt auf Lockerungen. Generell gilt: Wo in den 53 Landkreisen und kreisfreien Städten in NRW die jeweilige 7-Tages-Inzidenz an fünf aufeinander folgenden Werktagen (Montag bis Samstag) "stabil" unter dem Wert von 100 liegt, sind gemäß der Bundesnotbremse unter anderem Öffnungen möglich für Gastronomie und Handel - und zwar ab dem "übernächsten Tag".

Was NRW ab einer 7-Tages-Inzidenz unter 50 möglich macht

Die neue NRW-Coronaschutzverordnung regelt vor allem Lockerungen, die an die 7-Tages-Inzidenz von 50 und weniger gekoppelt sind. Überschreitet die örtliche Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Werktagen den jeweiligen Grenzwert, werden die entsprechenden Lockerungen zurückgenommen - ebenfalls dann ab dem übernächsten Tag. "Sonn- und Feiertage unterbrechen nicht die Zählung der maßgeblichen Tage", heißt es in der Verordnung. Das heißt: Freitag, Samstag und Montag gelten als eine zusammenhängende Reihe.

Der Überblick:

Freiheiten für Geimpfte und Genesene

Bei Zusammenkünften und Veranstaltungen haben komplett gegen Corona geimpfte und von Covid 19 genesene Menschen wieder Freiheiten, die andere noch nicht haben. Sie brauchen etwa keinen aktuellen Coronatest mehr nachzuweisen, wenn sie zum Frisör wollen und werden bei der Zahl von Teilnehmern bei Treffen und Veranstaltungen nicht eingerechnet.

Private Zusammenkünfte: Mehr Personen bei Inzidenzwert unter 50

Nach wie vor sind Partys und Feiern in NRW wegen der Corona-Pandemie untersagt - Ausnahme: Man ist nachweislich komplett gegen Corona geimpft oder von Covid 19 genesen.

In Großstädte und Landkreisen mit "stabiler" (siehe oben) Inzidenz unterhalb des Wertes von 50 sind Treffen von bis zu zehn Personen aus höchstens drei Haushalten möglich; Kinder bis 14 Jahre werden nicht mitgezählt, Paare gelten als ein Hausstand, auch wenn sie getrennt wohnen. Bei entsprechend günstiger und "stabiler" 7-Tages-Inzidenz dürfen sich bei privaten Veranstaltungen bis zu 100 Gäste unter freiem Himmel versammeln; in geschlossenen Räumen sind es - bei entsprechender Fläche - bis zu 50 Gäste, die jedoch in beiden Fällen einen aktuellen negativen Coronatest vorweisen müssen.

Kostenlose Corona-Bürgertests sind jetzt 48 Stunden gültig

Überall dort, wo ein negativer Coronatest Voraussetzung zum Zutritt ist – wie etwa beim Frisör oder etwa in Textil-Geschäften – ist ein solches Testergebnis ab sofort in NRW 48 Stunden gültig und nicht mehr 24 Stunden. Nach wie vor sind Kinder bis zum Schuleintritt von dieser Testpflicht ausgenommen.

Bei Musik- und Sportunterricht gilt nun in NRW: In Innenräumen dürfen höchstens fünf, im Freien höchstens 20 junge Menschen gleichzeitig unterrichtet werden. Die Regel gilt auch für Schwimmkurse in Hallen- bzw. Freibädern, jeweils bezogen auf Teilnehmer unter 18 Jahren. Ansonsten ist Präsenzunterricht im Zusammenhang mit sogenannten außerschulischen Angeboten nach wie vor untersagt. Aber: Wenn die jeweilige 7-Tages-Inzidenz vor Ort (bezogen auf Landkreis oder kreisfreier Stadt) "stabil" unter 50 liegt, ist Präsenzunterricht zulässig, für den jedoch "Hybrid- oder Wechselunterricht" empfohlen wird. Unis und Berufsschulen dürfen bei einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 Prüfungen und dazu gehörende Vorbereitungskurse als Präsenzveranstaltungen abhalten.

Höchstens 500 Zuschauer bei Open-Air-Veranstaltungen

Konzerte und Aufführungen in Theater, Oper oder anderen geschlossenen Räumen sind nach wie vor in NRW tabu, sagt die aktuelle Corona-Schutzverordnung. Sportfeste und ähnliches sind in NRW ebenso nach wie vor nicht erlaubt. Für Spiele etwa der Fußball-Bundesligen oder anderer länderübertrefender Profi-Ligen gilt: Sie müssen weiterhin ohne Publikum auskommen.

Für andere Freiluft-Veranstaltungen gibt es jetzt aber Ausnahmen: Höchstens 500 Zuschauer sind dort erlaubt, sofern die Rückverfolgbarkeit garantiert ist, man den Mindestabstand einhält und Besucherinnen und Besucher einen aktuellen negativen Coronatest vorweisen können. Für Autokinos und ähnliche Veranstaltungen gibt es für die Gesamtzahl der Besucher keine Einschränkungen, sofern zwischen den Fahrzeugen jeweils mindestens eineinhalb Meter Abstand eingehalten wird.

Theater dürfen öffnen - bei entsprechender 7-Tages-Inzidenz

Theater, Oper und andere Aufführungsstätten dürfen bei einer "stabilen" 7-Tages-Inzidenz unterhalb von 50 auch in Innenräumen wieder öffnen. Festivals, Musikfeste und ähnliche Veranstaltungen bleiben hingegen laut NRW-Verordnung untersagt.

Für Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten und andere ähnliche Örtlichkeiten gilt: Liegt die 7-Tages-Inzidenz wie oben beschrieben an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen "stabil" unter 50, sind dort auch Führungen und andere begleitenden Veranstaltungen zugelassen.

20-Prozent-Regel bei Sportveranstaltungen

Bei sogenannten kontaktarmen Sportarten müssen Sportlerinnen und Sportler im öffentlichen Raum mindestens fünf Meter Abstand voneinander halten. Bis zu 20 Personen gleichzeitig sind bei derartigen Sportangeboten zulässig. Gemeinschaftsräume und -Duschen dürfen in Sportanlagen nach wie vor nicht geöffnet sein.

Bei "stabiler" 7-Tagesinzidenz unterhalb von 50 darf auch sogenannter Kontaktsport unter freiem Himmel ausgeübt werden - ohne Personenbegrenzung. In Innenräumen müssen Teilnehmer einen entsprechenden negativen Coronatest vorweisen.

Die Zahl der Zuschauer in Sportanlagen unter freiem Himmel darf zudem höchstens 20 Prozent der jeweiligen Kapazität umfassen - und bei 500 Besucherinnen und Besuchern ist Schluss. Für Innenräume liegt die Höchstzahl bei 250 Zuschauern bzw. bei ebenfalls höchstens 20 Prozent der Sitzplätze.

Freibäder dürfen öffnen - aber nur für Sporttreibende

Im Freizeitbereich muss nach wie vor vieles geschlossen bleiben. Freibäder dürfen hingegen öffnen - aber nur für Schwimmer, die dort Sport treiben. Die Liegewiesen dürfen nicht genutzt werden. Öffnen dürfen hingegen Einrichtungen unter freiem Himmel, wie Minigolf-Anlagen, Hochseilgärten, Kletterparks oder ähnliches.

Ausflugsschiffe dürfen wieder mit Fahrgästen ablegen - wenn die örtliche 7-Tages-Inzidenz - wie beschrieben - "stabil" unter 50 liegt. Dann dürfen Freibäder auch ihre Liegewiesen freigeben; die Höchstzahl an Gästen jedoch ist dort begrenzt auf sieben Quadratmeter Fläche pro Person. Auch Spielhallen oder Wettbüros dürfen bei entsprechender 7-Tages-Inzidenz unter 50 öffnen; Besucher brauchen einen aktuellen negativen Coronatest, zudem ist die Zahl der Besucher auf eine Person pro zehn Quadratmeter begrenzt.

"Bei einer Inzidenz von unter 50 können Kommunen darüber hinaus nach §16 (3) der Coronaschutzverordnung im Einvernehmen mit dem NRW-Gesundheitsministerium eigene Lockerungen treffen, darunter ggf. auch die Öffnung von Hallenbädern", teilt ein Ministeriumssprechern auf Nachfrage mit.

Baumärkte: Nach wie vor für die Allgemeinheit nur "Click & Collect"

Baumärkte sind in NRW nach wie vor nur für Fachpublikum geöffnet, andere dürfen dort nur Waren abholen ("Click & Collect"). Für alle anderen Geschäfte, die nicht zum Bereich Lebensmittel bzw. "täglicher Bedarf" zählen, gilt die Regel: Kunden dürfen hinein - aber nur mit aktuellem negativen Coronatest und nur so viele Personen, dass mindestens 20 Quadratmeter Verkaufsfläche je Kundin und Kunde vorhanden sind.

Tagungen und Kongresse: Bei günstiger Inzidenz wieder möglich

NRW ermöglicht seit Jüngstem auch wieder Messe-Veranstaltungen. Tagungen und Kongresse sind jedoch gekoppelt an die 7-Tages-Inzidenz. Liegt sie "stabil" unter dem Wert 50, können sich unter freiem Himmel bis zu 500 Teilnehmer versammeln, in Innenräumen bis zu 250.

Große Festveranstaltungen wie Schützenfeste, Jahrmärkte oder Kirmes-Veranstaltungen sind allerdings nach wie vor in NRW untersagt. Diese Regelung gilt vorerst bist zum 30. Juni dieses Jahres.

Bundesnotbremse: Entscheidend sind die Zahlen des RKI

Weiterhin entscheidend sind mit Blick auf die 7-Tages-Inzidenz die jeweiligen Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI). Dies hängst mit der Bundesnotbremse zusammen. Die NRW-Landesregierung berief sich bislang auf die Daten des Landeszentrums Gesundheit (LZG).

Das ist insofern spannend, da die Daten des LZG auch für vorherige Tage rückwirkend korrigiert werden, wenn es beispielsweise Nachmeldungen von Infektionen gab. Das RKI korrigiert diese Werte nicht.

Diese Angehörigen der Gruppe 3 können ab 6. Mai in NRW Impftermine vereinbaren:

Über 60-Jährige (in Hausarztpraxen)

Kontaktpersonen (maximal zwei) von Pflegebedürftigen und Schwangeren

Eltern von pflegebedürftigen Minderjährigen

Steuerfahnderinnen und Steuerfahnder

Beschäftigte im Lebensmitteleinzelhandel und in Drogeriemärkten: Dazu zählen grundsätzlich alle beschäftigten inkl. der Teilzeitbeschäftigten, Auszubildenden oder Minijobber.

Lehrerinnen und Lehrer sowie weitere Beschäftigte an weiterführenden Schulen

Beschäftigte im Justizvollzug mit Gefangenenkontakten

Gerichtsvollzieherinnen und -vollzieher

Beschäftigte in den Servicebereichen der Gerichte und Justizbehörden, Richterinnen und Richter sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte

Beschäftigte im Ambulanten Sozialen Dienst der Justiz

Für den Nachweis über die Impfberechtigung aufgrund der Berufsgruppe muss zum Termin eine ausgefüllte Arbeitgeberbescheinigung mitgebracht werden, die Sie hier herunterladen können (PDF).

Anmerkung der Redaktion: An dieser Stelle hatten wir zunächst die Personengruppe der Gruppe 3 aufgeführt, wie sie das Bundesgesundheitsministerium auflistet. NRW öffnet die Terminvergabe jedoch zunächst nur für bestimmte Angehörige der Prio-Gruppe 3.

