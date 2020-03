Düsseldorf. In NRW werden ab Montag alle Schulen und Kitas geschlossen. Zahl der Coronavirus-Fälle steigt landesweit auf rund 1600. Alle Infos im Newsblog.

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus werden ab Montag alle Schulen und Kitas in NRW bis zu den Osterferien (19. April) geschlossen . Zudem verschiebt sich der Semesterstart an den Universitäten auf den 19. April. Alten- und Pflegeheime in NRW sollen grundsätzlich nicht mehr besucht werden, die landeseigenen Kultureinrichtungen bleiben geschlossen .

Bundeskanzlerin Angela Merkel appelliert an die Menschen in Deutschland, wo immer möglich auf soziale Kontakte zu verzichten . Die bundesweite und internationale Entwicklung begleiten wir in diesem Newsblog.

Hier gibt es aktuelle Meldungen aus NRW im Newsblog:

19:43 Uhr: Die Zahl der Corona-Fälle in Essen hat sich von Freitag auf Samstag deutlich erhöht: Bei 51 Menschen wurde das Virus jetzt nachgewiesen, am Freitag waren es noch 19. Was auffällt: Unter den neuen Fällen sind viele Reise-Rückkehrer, teilte Gesundheitsdezernent Peter Renzel mit.

19:15 Uhr: Die "Zoom Erlebniswelt" in Gelsenkirchen und der Wuppertaler Zoo bleiben bis auf Weiteres wegen der Corona-Krise geschlossen. Andere Zoos in NRW bleiben indes bis auf weiteres für Besucher geöffnet - wenn auch mit Einschränkungen. Dies gilt etwa für den Zoo Duisburg, den Zoo Krefeld und den Kölner Zoo.

18:58 Uhr: Im Marien-Hospital Wesel gibt es einen bestätigten Corona-Fall im medizinischen Personal, teilte der Kreis Wesel mit. Details sollen am Sonntag bekannt gegeben werden, sagte eine Kreis-Sprecherin. Das Krankenhaus habe jetzt "in enger Abstimmung mit dem Krisenstab die notwendigen Maßnahmen zur Sicherheit der Patientinnen und Patienten und zur Aufrechterhaltung des Krankenhausbetriebes festgelegt", heißt es in einer Mitteilung.

18:32 Uhr: Der Kreis Wesel fordert Reise-Rückkehrer aus Italien, Österreich und der Schweiz auf, sich 14 Tage lang in häusliche Quarantäne zu begeben und unnötige Kontakt zu vermeiden. Dies verbreitete der Kreis am Samstagabend über die Warn-App Nina. Der Krisenstab des Kreises folge damit einer entsprechenden Aufforderung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn.

18:07 Uhr: Busse und Bahnen in Köln fahren ab Mittwoch auch unter der Woche im ausgedünnten Samstags-Takt. Das teilten die Kölner Verkehrsbetriebe (kVB) mit. Das heißt unter anderem, dass es werktags keine Fahrten zwischen 1 Uhr und 4 Uhr geben wird. Außerdem entfallen bestimmte Buslinien. Der Grund für den geänderten Fahrplan sei der Erlass der NRW-Landesregierung, wegen des Coronavirus Schulen und Kindertagesstätten zu schließen, an. Es sei damit zu rechnen, dass zahlreiche Mitarbeiter wegen der Betreuung der Kinder ausfallen.

17.55 Uhr: Das Erzbistum Paderborn rät wegen der Coronavirus-Epidemie zu Hause zu beten. Die Schutzmaßnahmen seien ein schwerwiegender Grund, der die Gläubigen von der Sonntagspflicht entbinde, teilte das Erzbistum am Samstag mit. Darunter fällt die Teilnahme an der Feier der Messe an Sonn- und kirchlichen Feiertagen. Die Entscheidung, ob Gottesdienste abgesagt werden, sollen die Verantwortlichen vor Ort in Absprache mit den zuständigen Behörden treffen.

17.28 Uhr: Mittlerweile sind - Stand Samstagmittag - 139 Menschen in Oberhausen in häuslicher Quarantäne. Die Stadt greift zu weiteren einschneidenden Maßnahmen. Das betrifft nun auch Urlaubsrückkehrer: Alle Personen, die in den vergangenen 14 Tagen in der Schweiz, in Österreich und Italien waren, sollen sich in häusliche Quarantäne begeben. Neu zudem: Am RWO-Stadion hat am Samstag eine mobile Teststation die Arbeit aufgenommen: Wer den Verdacht hat, am Coronavirus infiziert zu sein, kann dort nach Drive-In-Manier einen Abstrich vornehmen lassen.

17.11 Uhr: In Wesel können Eltern bis einschließlich Dienstag aus eigener Entscheidung ihre Kinder zur Schule schicken. Ab Mittwoch gibt es auch in Wesel eine Betreuung für Kinder (Klassen 1 bis 6), deren Eltern zu den "systemrelevanten Berufsgruppen" gehören - zum Beispiel Pflege, Behindertenhilfe, Kinder- und Jugendhilfe, Feuerwehr, Rettungsdienst und einige mehr.

15.39 Uhr: In Köln gibt es - Stand Samstag, 14. März 2020, 10 Uhr - den insgesamt 154. bestätigten Corona-Virus-Fall. Sechs dieser Infizierten befinden sich derzeit in stationärer Quarantäne. Viele Neu-Infizierte kamen aus ausländischen Risikogebieten. Das Gesundheitsamt Köln ruft Menschen, die aus einem Gebiet mit erhöhtem Corona-Risiko – dazu gehören Italien, Iran, Provinz Hubei in China, Provinz Gyeongsangbuk-do in Südkorea, Region Grand Est in Frankreich, Tirol und Madrid – nach Köln kommen, daher dringend auf, sich freiwillig für 14 Tage in häusliche Quarantäne zu begeben.

Schulklassen aus Mülheim aus Österreich ausgewiesen

15.32 Uhr: In der Nacht von Freitag auf Samstag (14.3.) sind drei Klassen des Gymnasiums Mülheim-Heißen aus Österreich ausgewiesen worden. Die Kinder befinden sich wieder in Mülheim und stehen alle unter häuslichen Quarantäne. Wer Symptome aufweist über das Wochenende, solle sich am Montag bei seinem Hausarzt melden und wird ins Diagnosezentrum zum Test überwiesen.

15.22 Uhr: Vergeblich waren Menschen Samstagvormittag zur Duisburger Stadtbibliothek in die Innenstadt gekommen. Die war aber geschlossen. "Gestern um 18.30 hieß es am Telefon noch, dass die Bibliothek erst am Montag schließt“, ärgerte sich eine Frau. Ein Aushang ließ jedoch wissen, dass sie bereits Samstag nicht mehr geöffnet hat. Leihfristen würden automatisch verlängert. Insgesamt gibt es inzwischen 14 bestätigte Infizierte Menschen in Duisburg.

14.47 Uhr: In Herne ist nun zu den vier mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Samstag eine weitere Person hinzugekommen. Somit gibt es in Herne fünf infizierte Menschen. Die Telefon-Hotline der Stadt Herne zu allgemeinen Fragen zum Virus ist unter der kostenpflichtigen Nummer 0700 / 16 200 000 samstags von 8 bis 16 Uhr und am Sonntag von 10 bis 14 Uhr erreichbar. Montags bis freitags ist die Hotline von 8 bis 18 Uhr besetzt.

Die offiziellen Coronavirus-Fallzahlen für NRW im Überblick (Stand 14.3., 11.30 Uhr):

Ort Bestätigte Fälle Aachen & Städteregion Aachen 85 Bielefeld 17 Bochum 18 Bonn 28 Bottrop 3 Borken (Kreis) 27 Coesfeld (Kreis) 39 Dortmund 14 Duisburg 14 Düren (Kreis) 18 Düsseldorf 23 Ennepe-Ruhr-Kreis 3 Essen 34 Euskirchen (Kreis) 5 Gelsenkirchen 9 Gütersloh (Kreis) 15 Hagen 5 Hamm 4 Heinsberg (Kreis) 589 Herford (Kreis) 19 Herne 5 Hochsauerlandkreis (Kreis) 20 Kleve (Kreis) 14 Köln 83 Krefeld 10 Kreis Siegen-Wittgenstein 10 Leverkusen 5 Lippe (Kreis) 37 Märkischer Kreis 13 Mettmann (Kreis) 19 Minden-Lübbecke (Kreis) 32 Mönchengladbach 23 Mülheim 9 Münster 41 Oberbergischer Kreis 14 Oberhausen 8 Olpe (Kreis) 6 Paderborn (Kreis) 32 Recklinghausen (Kreis) 41 Remscheid 7 Rhein-Erft-Kreis 24 Rheinisch-Bergischer Kreis 29 Rhein-Kreis Neuss 15 Rhein-Sieg-Kreis 32 Soest (Kreis) 9 Solingen 6 Steinfurt (Kreis) 43 Unna (Kreis) 13 Viersen (Kreis) 16 Warendorf (Kreis) 27 Wesel (Kreis) 19 Wuppertal 6 Gesamt 1637

13.59 Uhr: Ein erster Gladbecker ist positiv auf das Coronavirus gestetet worden und steht nun samt Kontaktpersonen unter häuslicher Quarantäne. Die Stadt Gladbeck hat in Abstimmung mit dem Kreisgesundheitsamt entschieden, die städtischen Bäder ab Montag (16.3.) zu schließen. Am Wochenende sind Hallenbad und Traglufthalle noch geöffnet.

13.04 Uhr: Angesichts der ausbleibenden Übertragung von Live-Sport-Events bittet der Pay-TV-Sender Sky seine Kunden bei der Frage nach möglichen Entschädigungen um Geduld. „Es ist eine sehr dynamische Situation, und wir arbeiten eng mit unseren dem Vertragspartnern zusammen, um die Auswirkungen zu verstehen“, teilte der Sender am Samstag mit. „Bis dahin können wir nicht sagen, was für unsere Kunden angemessen sein wird.“

12.59 Uhr: Das Land NRW weitet angesichts der Corona-Krise seine Hilfsangebote für in Not geratende Unternehmer, Gründer und Selbstständige aus. „Unternehmen in Nordrhein-Westfalen sind mit abgesagten Veranstaltungen, rückläufigen Umsätzen, unterbrochenen Lieferketten und verzögerten Zahlungen konfrontiert“, erklärte Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) am Samstag. Es würden Expressbürgschaften bereitgestellt, die die Bürgschaftsbank binnen 72 Stunden bewilligen könne. Kleine Unternehmen, Neugründungen und Betriebe, die ausbilden, könnten ohne Hausbank und ohne Sicherheiten frisches Beteiligungskapital erhalten...

12.47 Uhr: Fußball-Zweitligist VfL Bochum hat den Verkauf seiner „Geisterspieltickets“ am Samstag wieder eingestellt. Wegen der Aussetzung des Spielbetriebes habe die veränderte Sachlage den VfL dazu bewogen, den Verkauf der „Geisterspieltickets“ einzustellen“, teilte der Verein mit. Rund 3000 dieser symbolischen Eintrittskarten seien verkauft worden.

12.15 Uhr: Nach dem positiven Coronavirus-Test bei Fußballprofi Luca Kilian hat der SC Paderborn am Samstag Teile seiner Mannschaft für 14 Tage unter häusliche Quarantäne gestellt. Zuvor hatte der Teamarzt insgesamt 45 Tests auf das Virus bei Spielern und Betreuern durchgeführt, wie der Fußball-Bundesligist mitteilte.

Nur ein Besucher pro Bewohner am Tag im Pflegeheim erlaubt

11.14 Uhr: Auch alle Alten- und Pflegeheime in NRW betroffen: Nach einer Regelung der Landesregierung müssen Besuche auf das Notwendigste beschränkt werden. In der Regel ist ein Besucher pro Bewohner am Tag erlaubt. Er darf maximal eine Stunde bleiben, wie der Erlass vorsieht: „Gemeinschaftsaktivitäten mit Externen sind ab sofort untersagt.“

08:09 Uhr: Das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium wartet in der Corona-Krise auf die Lieferung von einer Million bestellter Schutzmasken. „Aufgrund der bereits bekannten weltweiten Exportbeschränkungen ist noch nicht absehbar, wann die Masken verfügbar sein werden“, sagte eine Ministeriumssprecherin der „Rheinischen Post“ (Samstag). „Weitere 20.000 Masken sollen laut Aussage des Lieferanten zeitnah geliefert werden.“ Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hatte dem Blatt zufolge Anfang März angekündigt, eine Million Schutzmasken für Ärzte und Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen zu beschaffen.

