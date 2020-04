Coronavirus: Was bringt ein selbst gemachter Mundschutz?

Das Robert-Koch-Institut empfiehlt nun, Mundschutz zu tragen. So soll das Risiko einer Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus vermindert werden. Aber taugt dafür auch ein selbst gemachter Mundschutz? Dieser habe laut Prof. Dr. Ulf Dittmer vom Uniklinikum Essen „sowohl Fremdschutzwirkung als auch Eigenschutzwirkung.“

Der Virologe Prof. Dr. rer. nat. Ulf Dittmer arbeitet im Institut für Virologie am Universitätsklinikum in Essen. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Es gebe Studien, die zeigen, dass jeder Mundschutz einen gewissen Schutz gebe – egal wie er gefertigt sei. Je geringer jedoch die Qualität, desto geringer sei auch die Schutzwirkung. Aber: „Sie sind sinnvoller, als gar nichts zu tragen.“

Sollten Atemschutzmasken in Deutschland verpflichtend sein?

Am sichersten seien medizinische FFP-Masken, die bis zu hundertprozentigen Schutz bieten können, sagt Dittmer. Auch chirurgische Masken hätten einen hohen Standard. Sie seien sinnvoll für medizinisches Personal mit direktem Patientenkontakt – für die Öffentlichkeit allerdings nicht.

Wie sieht es also mit einer flächendeckenden Einführung für Masken aus? „Das ist sicherlich etwas, was uns auch die asiatischen Länder vorgemacht haben. Da hat in der Ausbruchs-Krise jeder Mund- und Nasenschutzgetragen in der Öffentlichkeit.“ Das sei in Deutschland auch eine sinnvolle Maßnahme, so der Virologe – „wenn man denn genug Material zur Verfügung hätte.“ Das scheine momentan nicht der Fall zu sein.