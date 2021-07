Delta-Variante in NRW: Corona-Mutation dominiert deutlich

Die Delta-Variante breitet sich in NRW immer weiter aus. So viele Fälle listet das RKI derzeit für Deutschland und NRW auf.

Essen. Die Delta-Variante des Coronavirus ist in NRW mittlerweile die vorherrschende Corona-Mutation. So viele Fälle listet das RKI derzeit auf.

Die Delta-Variante ist auch in NRW mittlerweile die dominierende Variante bei den Corona-Infektionen: Für NRW erhebt das RKI sowohl die bestätigten Delta-Fälle wie auch die Verdachtsfälle nach einem variantenspezifischen PCR-Test.

Auch in Deutschland breitet sich die Delta-Variante immer weiter aus: Für das gesamte Land erhebt das RKI durch eine Sequenzierung die bestätigten Fälle der Delta-Variante.

Ab dem 9. Juli treten in NRW weitere Corona-Lockerungen in Kraft.

Die besonders ansteckende Delta-Variante ist in der Corona-Pandemie in Deutschland zur vorherrschenden Mutante geworden. Sie dominiere weiter mit einem Anteil von 74 Prozent der Infektionen in Deutschland, heißt es in der jüngsten Auswertung des Robert Koch-Instituts vom 7. Juli. Damit hat sich ihr Anteil innerhalb einer Woche erheblich vergrößert.

Die Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, Christine Falk, rät deshalb dringend weiter zum Maskentragen und anderen Corona-Regeln bis hin zum Testen. „Wenn wir nichts tun, geht uns das Ding durch die Decke“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur.

Trotz Angst vor Delta: Weitere Corona-Lockerungen in NRW seit dem 9. Juli

Derzeit ist allerdings sowohl die Sieben-Tage-Inzidenz in NRW wie auch in Deutschland auf einem niedrigen Niveau. NRW hat deshalb den Stufenplan in der Corona-Schutzverordnung erneut überarbeitet und die neue "Inzidenzstufe Null" eingeführt, die seit dem 9. Juli weitere Lockerungen vorsieht. Doch wie viele Fälle der Delta-Mutation sind in NRW bereits nachgewiesen? Und wie viel Prozent davon entfallen auf die Virusvariante?

Für die Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie zeigen die jüngsten RKI-Ergebnisse, dass sich die Delta-Variante bei den momentan niedrigen Inzidenzen in Deutschland leichter durchsetzen kann.

„Es sind nur wenige neue Fälle insgesamt, aber von denen beruhen viele auf Delta“, erläuterte sie. „Wir haben seit Dienstag wieder steigende Zahlen. Man kann jetzt schon den Schluss ziehen, dass diese Variante dazu beiträgt, dass sich wieder mehr Menschen anstecken. Denn es ist für das Virus ein Leichtes, von einer Person zur nächsten zu springen.“

Die Delta-Variante breitet sich in Deutschland und NRW weiter aus: Hier gibt es weitere Informationen

Delta-Variante in NRW: So viele Fälle gibt es nach Angaben des RKI in Deutschland und in NRW

Info: Die Zahlen für NRW beziehen sich auf eine Bestätigung durch eine Gesamtgenomsequenzierung und den Verdacht durch einem variantenspezifischen PCR-Test - also einen Verdachtsfall. Dieser PCR-Test muss dann noch durch eine Sequenzierung bestätigt werden.

KW 27: 5. Juli bis 11. Juli: NRW 406 Fälle, 83 Prozent der Infektionen (Stand 14. Juli)

NRW 406 Fälle, 83 Prozent der Infektionen (Stand 14. Juli) KW 26: 28. Juni bis 4. Juli: NRW 380 Fälle, 62 Prozent der Infektionen

NRW 380 Fälle, 62 Prozent der Infektionen KW 25: 21. Juni bis 27 Juni : NRW 230 Fälle, 38 Prozent der Infektionen

NRW 230 Fälle, 38 Prozent der Infektionen KW 24: 14. Juni bis 20. Juni : NRW: 167 Fälle; 18 Prozent der Fälle

NRW: 167 Fälle; 18 Prozent der Fälle KW 23: 7. Juni bis 13. Juni : NRW: 74 Fälle; 4,4 Prozent der Infektionen

NRW: 74 Fälle; 4,4 Prozent der Infektionen KW 22: 31 . Mai bis 6. J uni: NRW: 52 Fälle; 1,8 Prozent der Infektionen

NRW: 52 Fälle; 1,8 Prozent der Infektionen KW 21: 24. Mai bis 30. Mai : 59 Fälle; 1,4 Prozent der Fälle

59 Fälle; 1,4 Prozent der Fälle KW 20: 17. Mai bis 23. Mai : NRW: 13 Fälle; 0,2 Prozent der Infektionen

NRW: 13 Fälle; 0,2 Prozent der Infektionen KW 19: 1 0. Mai bis 16. Mai : NRW: 28 Fälle; 0,3 Prozent der Infektionen

NRW: 28 Fälle; 0,3 Prozent der Infektionen KW 18: 3. Mai bis 9. Mai: NRW: 28 Fälle; 0,2 Prozent der Infektionen

Deutschlandweit weist das RKI auch den Delta-Anteil der sequenzierten Stichproben aus, also der bestätigten Delta-Fälle.

