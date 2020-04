Einkaufen und Corona: Wann die Warteschlange am längsten ist

Essen. Für den Einkauf braucht man in der Corona-Krise häufig Zeit und Geduld. Aber es gibt auch Zeiten in denen NRW-weit die Supermärkte leer sind.

Mal eben schnell was einkaufen? In Corona-Zeiten ist das schwierig - aber auch machbar. Das sagt zumindest eine Untersuchung des Datenanalysten Philip Kreißel. Zusammen mit dem WDR und NDR hat das Datenprojekt EveryoneCounts die Besuchsfrequenzen von insgesamt 415 Supermärkten in allen 53 Landkreisen und kreisfreien Städten Nordrhein-Westfalens untersucht. Diese Daten zeigen, wann die Chance für den schnellen Einkauf groß ist oder wann die Warteschlange vorm Supermarkt am längsten.

Auch wenn es hier und da regionale Unterschiede gibt, beim Einkauf ticken die meisten Menschen in NRW gleich. So ist in den meisten Supermärkten vor allem nachmittags sehr viel los. Das Risiko in der Schlange - egal ob vor dem Markt oder an der Kasse zu stehen, ist um 14 Uhr in Dortmund, im Märkischen Kreis oder Recklinghausen am Größten. Im westlichen Ruhrgebiet (etwa Bottrop, Essen, Mülheim, Oberhausen), dem Hochsauerlandkreis, Siegen-Wittgenstein und Kleve sollte man lieber nicht um 15 Uhr einkaufen gehen.

Supermärkte sind in Corona-Zeiten ab 17 Uhr leerer

Eher Vormittagseinkäufer sind dann wohl die Menschen in Bochum, Duisburg, Düsseldorf oder Hagen. Hier dauert der Einkauf um 10 oder 11 Uhr am längsten. Und in Herne und dem Kreis Wesel scheint demnach die Mittagszeit beliebteste Zeit für Besorgungen zu sein. Dort ist der Einkaufs-Höhepunkt laut der Erhebung von Everyonecounts um 12 Uhr.

Offenbar hat sich in Zeiten der Corona-Beschränkungen auch der Trend entwickelt, dass die Menschen eher vormittags einkaufen gehen. Möglicherweise in der Hoffnung, dass morgens die Regale noch gut gefüllt sind.

Und wann ist nun die beste Uhrzeit für den schnellen Einkauf? In den 415 untersuchten Supermärkten war dies am späten Nachmittag oder frühen Abend möglich. Einigermaßen stressfrei gelingt der Einkauf etwa in Bochum, Dortmund, Düsseldorf, Duisburg, Hagen oder dem EN-Kreis ab 17 Uhr. Etwas gedulden sollte man sich hingegen noch in Bottrop, dem Hochsauerlandkreis, in Kleve, Mülheim, Oberhausen, Siegen-Wittgenstein oder Wesel. Dort tummelten sich ab 19 Uhr die wenigsten Menschen vor oder in den Supermärkten.

Durchschnittlich 28 Prozent weniger Supermarkt-Kunden

Ausreißer waren landesweit nur die beobachteten Supermärkte in Bielefeld oder Gütersloh. Hier war um 9 Uhr morgens am wenigsten los.

Insgesamt seien die Kundenzahlen in Supermärkten landesweit um durchschnittlich 28 Prozent gesunken. Den größten Rückgang gab es demnach in Siegen-Wittgenstein mit 42 Prozent weniger Supermarkt-Kunden. (mawo)