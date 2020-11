Viele Städte in NRW haben sich schon Hilfe bei der Bundeswehr geholt, um die die Kontaktnachverfolgung aufrecht erhalten zu können. Als weitere Unterstützung könnten Arbeitskräfte aus der Gastronomie eingesetzt werden, schlägt die FDP in NRW nun vor..

Corona FDP will Kellner bei der Pandemie-Bekämpfung einsetzen

Düsseldorf. Kräfte aus der Gastronomie, die während des Lockdowns geschlossen ist, könnten Gesundheits- und Ordnungsämtern helfen, schlägt die NRW-FDP vor.

Nach der coronabedingten Schließung der Gastronomie sollte deren Personal nach Vorstellung der NRW-FDP in den Ämtern im Kampf gegen die Pandemie aushelfen. „Diese Kräfte könnte man bei den Nachverfolgungen in den Gesundheitsämtern oder für Kontrollen der Ordnungsämter einsetzen“, sagte Henning Höne, Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Landtagsfraktion, der „Rheinischen Post“ (Bezahlinhalt).

Es sei zu befürchten, dass viele Menschen in den nächsten Wochen und Monaten ihre Jobs in der Gastronomie verlieren. Betroffen seien Tausende Kellner, Service- und Küchenkräfte, viele von ihnen arbeiten bisher auf 450-Euro-Basis. Durch den Einsatz in den Ämtern hätten die Menschen weiterhin ein Einkommen. „Und gleichzeitig helfen sie dabei, die Pandemie einzudämmen“, sagte der Liberale. (dpa)

