Das RKI sieht einen klar positiven Trend in der Corona-Pandemie. Deutschland sei auf einem guten Weg, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler. Zugleich warnte er vor schnellen Lockerungen. Vor allem Jüngere seien noch stark von Infektionen betroffen.

Corona-Lockerungen Gastronomie in NRW: Hier dürfen Außenbereiche öffnen

Essen. NRW lockert die Corona-Regeln: Ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100 dürfen Außenbereiche der Gastronomie öffnen. Hier gilt die Regel:

NRW lockert ab Samstag (15. Mai) die Corona-Regeln: Liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in einem Kreis oder in einer Stadt fünf Werktage unter der Marke von 100, treten erste Lockerungen in Kraft. Auf der anderen Seite wird die Ausgangssperre dann wieder zurückgenommen.

Ab dem 15. Mai dürfen Genesene, Geimpfte oder negativ getestete Personen mehr Freiheiten genießen. Hotels und Campingplätze dürfen mit einem begrenzten Kontingent öffnen, auch Gastronomen dürfen in Außenbereichen wieder Besucher empfangen. "Nun sind wir an einem Punkt angekommen, an dem wir die Situation anders bewerten können als noch vor einigen Wochen", sagte Pinkwart mit Blick auf gesunkene Infektionszahlen und besser abgestimmte Hygienekonzepte sowie Schnelltestungen.

In diesen Städten und Kreisen in NRW darf die Außengastronomie voraussichtlich wieder öffnen:

Rhein-Sieg-Kreis

Mülheim

Viersen

Münster

Coesfeld

Höxter

Soest

In diesen Städten und Kreisen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz stabil - also mindestens fünf Werktage - unter 100.

Ab einer Inzidenz von unter 50 dürfen Gastronomen auch wieder ihren Innenbereich öffnen. Auch Messen, Tagungen und Kongresse können dann wieder stattfinden. Derzeit liegt noch kein Kreis oder keine Stadt in NRW stabil unter der Sieben-Tage-Inzidenz von 50.

NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) verkündete die Corona-Lockerungen auf einer Pressekonferenz. Ab dem 15. Mai darf die Außengastronomie wieder öffnen. Foto: dpa

