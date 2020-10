Grippeimpfung bei Kindern - Das sagt der Virologe

Mit einer normalen, in aller Regel harmlosen Erkältung hat eine Grippe nichts zu tun. Eine Influenza kann schwer verlaufen und im schlimmsten Fall sogar tödlich enden. Immerhin gibt es eine Impfung gegen die Krankheit - in Corona-Zeiten steht diese im Fokus wie noch nie zuvor. Ist es ratsam, auch Kinder gegen die Grippe impfen zu lassen oder müssen Eltern hier mit stärkeren Nebenwirkungen rechnen?

Von 30 EU-Staaten empfehlen laut Robert-Koch-Institut (RKI) aktuell nur sechs die Impfung von gesunden Kindern mit dem Influenza-Wirkstoff. In Deutschland verfolgt die Ständige Impfkommission die Strategie, dass nur Angehörige von Risikogruppen sich definitiv impfen lassen sollten. Das gelte auch für Kinder, so der Essener Virologe Prof. Dr. Ulf Dittmer in unserer Video-Sprechstunde. Sie sind nur unter der Gruppe von empfohlenen Personen, „wenn sie eben auch eine Vorerkrankung der Lunge haben und dadurch besonders gefährdet sind, wenn sie die Grippe kriegen.“

Grippe-Impfstoff kann eine allergische Reaktion auslösen

Denn bei einer Influenza-Impfung kann es bei Kindern mitunter Nebenwirkungen geben, so der leitende Virologe am Essener Uni-Klinikum. Das liege daran, dass der Impfstoff auch aus Hühnereiweiß hergestellt werde. Dittmer: „Wenn man diese Präparation bei Kindern jedes Jahr anwenden würde, könnte es sein, dass sie eine Allergie gegen Hühnereiweiß entwickeln.“

Für Allergiker gibt es mittlerweile auch einen hühnereiweißfreien Influenza-Impfstoff, der in Zellkulturen hergestellt wird, so das Robert-Koch-Institut auf seiner FAQ-Seite zur Influenza-Impfung.

Nasenspray statt Pieks? Das sagt der Virologe zur Impfalternative

Neben dem Totimpfstoff, der per Spritze in den Muskel injiziert wird, gibt es darüber hinaus auch einen Lebendimpfstoff, der als Nasenspray angewendet wird. Dieser Impfstoff kann auch bei Kindern und Jugendlichen von 2 bis 17 Jahren angewendet werden. „Das Problem bei diesen Impfstoffen ist aber, dass sie keine sehr lang anhaltende Immunität vermitteln“, so Virologe Dittmer.

Zwar schütze diese Art der Immunisierung auch eine Zeit lang gegen Viren, „aber diese Immunantwort im Nasen-Rachen-Trakt ist nicht so langlebig wie die im Blut und in unserem Hauptimmunsystem im Körper“, erklärt der Fachmann. Sprich, der Impfschutz lässt zu schnell nach. (mawo)