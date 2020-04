Labortests: „Wir können die Kapazität nicht weiter erhöhen“

Ruhrgebiet. Tausende lassen sich auf das Coronavirus testen. Was passiert mit den Proben? Eine Mitarbeiterin berichtet von der belastenden Situation im Labor.

Der Arzt nimmt einen Abstrich von den Schleimhäuten. Dann beginnt für den Patienten das Warten, die Probe geht zur Untersuchung in ein Labor. Wie lange dauert so ein Test auf das Coronavirus? Warum ist es nicht möglich den Vorgang zu beschleunigen? Eine Medizinisch-technische Assistentin (MTA) berichtet aus ihrem Laboralltag und welchen Belastungen sie und ihr Team ausgesetzt sind. Für unser Interview hat sie darum gebeten, anonym zu bleiben.

Was macht Ihr Labor normalerweise?

Wir sind ein Labor, das Proben auswertet, die uns zum Beispiel niedergelassene Ärzte schicken. Wir analysieren jegliche Art von Abstrichen, Speichel, Stuhl, Sperma und Urin. Darin weisen wir Bakterien nach, aber auch Viren, beispielsweise Noroviren. Im Fall vom Coronavirus sind das Abstriche der Nasen- und Wangenschleimhaut.

Wie läuft so ein Test überhaupt ab?

Das Testverfahren das wir anwenden, nennt sich PCR, Polymerase-Kettenreaktion. Ganz vereinfacht bedeutet das, wir suchen einen gewissen Erreger, in diesem Fall CoV-19, dessen Gen-Sequenz wir kennen. Das Erbgut des Erregers (RNA) wird im ersten Schritt isoliert. Im zweiten Schritt wird die bestimmte Gen-Sequenz gesucht. Ist sie vorhanden, wird sie vervielfältigt und mit einem fluoreszierenden – also leuchtfähigem – Stoff markiert. Dieser Vorgang wird mehrfach wiederholt. Durch die häufige Vervielfältigung lassen sich auch geringe Erregermengen nachweisen. Liegt der Erreger vor, wird sein Signal durch den Farbstoff optisch sichtbar. Der Test ist positiv. Ist der Erreger nicht vorhanden, kann nichts vervielfältigt werden und es kommt zu keinem optischen Signal.

Wie erfährt der Patient das Ergebnis?

Die Ergebnisse bekommt die Praxis von uns per Fax. Bei positiven Testergebnissen rufen wir außerdem in der Praxis an und melden den Fall dem Gesundheitsamt. Der Arzt informiert dann den Patienten.

Coronavirus: Labor macht 600 Proben am Tag

Seit wann beschäftigt sich Ihr Labor mit SARS-CoV 2? Wie hat sich Ihr Alltag dadurch verändert?

Unser Labor ist Teil eines Verbundes. Erst hatten wir nur wenige Proben, sodass wir sie zu unseren Kollegen vom Laborverbund geschickt haben. Seit der letzten Februarwoche machen wir die Tests aber selbst. Inzwischen sind das im Schnitt etwa 600 Tests am Tag. Seit den Kontaktsperren gehen nur noch wenige Menschen routinemäßig zum Arzt. Das heißt, unser Kerngeschäft ist sehr klein geworden. Die Corona-Proben sind hingegen extrem angestiegen.

Wie lange dauert so ein Test auf das Coronavirus?

In einem Durchgang können wir in unseren Apparaten gleichzeitig 94 Proben und zwei Kontrollproben testen. Ein Durchgang dauert inklusive Erfassen, Bearbeiten, Auswerten und Validieren etwa zweieinhalb Stunden.

Die zweieinhalb Stunden sind jedoch auch nur einzuhalten, wenn wirklich nichts schief geht. Menschliche Fehler sind immer zu vermeiden. Aber es kann auch mal ein Reagenz falsch gelagert worden sein, oder ist auf dem Transportweg schon falsch gelagert worden. Dann kann es passieren, dass wir einen Test wiederholen müssen. Reagenzien sind Bestandteile, die zusätzlich zur Probe für den Test benötigt werden.

Es gibt auch die Möglichkeit, dass in einer Patientenprobe gewisse Hemmstoffe sind, sodass eine Reaktion nicht vorschriftsmäßig ablaufen kann. Das kann zum Beispiel durch eingenommene Medikamente ausgelöst werden. Auch in solchen Fällen muss der Test wiederholt werden und es dauert länger.

Wir können die Kapazität nicht noch weiter erhöhen, die Tests brauchen Zeit. In unserem Kerngeschäft mit Bakterien bekommen wir auch zum Teil von Arztpraxen Einsendungen mit Aufklebern „super eilig bis 16 Uhr“. Unsere Tests brauchen aber nun mal Zeit – bei manchen Erregern bis zu 48 Stunden. Soll ich die Bakterien anfeuern, damit sie schneller wachsen? (lacht). Selbst wenn ich mehr Kollegen im Labor hätte, es würde nicht schneller gehen.

Materialien für Tests sind knapp

Zu wenig Personal ist also nicht das Problem.

Genau. Das Hauptproblem ist ein anderes: Die Reagenzien sind limitiert, genauso wie Verbrauchsmaterial, zum Beispiel Pipettenspitzen. Ich kümmere mich in unserem Labor um den Materialeinkauf. Egal was du brauchst – du hast Glück, wenn du überhaupt etwas bekommst. Das ist das Problem bei einer Pandemie: Alle wollen gleichzeitig die gleichen Reagenzien. Die Nachfrage ist riesig, die Hersteller arbeiten am Anschlag.

Was würde für etwas Entlastung sorgen?

Von den 600 Tests, die wir täglich machen, sind etwa sieben Prozent positiv. Die Frage stellt sich, ob wirklich alle abgestrichen werden, die es wirklich brauchen. Wäre ich Ärztin in einer Praxis würde ich aber auch lieber einen Abstrich zu viel als zu wenig machen.

Wie zuverlässig ist der Test?

Das ist eine schwierige Frage. Zunächst muss die Menge des Erregers auf dem Abstrich die Nachweisgrenze erreichen, damit ein Ergebnis überhaupt sichtbar wird. Ein negativer Test schließt jedoch nicht zwangsläufig eine Infektion aus. Es kann sich auch um eine schlechte Probenqualität oder einen ungünstigen Zeitpunkt der Probenentnahme innerhalb des Krankheitsverlaufs handeln.

„Habe einige Tage lang nicht durchgeschlafen“

Was denken Sie, wenn Sie mit dem Virus zu arbeiten?

Am Anfang war es schon ein komisches Gefühl. Generell kann alles, was bei uns ins Labor kommt, infektiös sein. Nicht nur das Coronavirus. Aber du weißt, dass du geschützt bist und kannst es ausblenden. Bei uns ist es noch nie zu einer Infektion gekommen.

Welche Auswirkungen hat die Situation auf das Privatleben Ihrer Mitarbeiter?

Bei uns arbeiten zu 90 Prozent Frauen, darunter natürlich auch Mütter. Ich muss sagen, dass die Väter die Kinderbetreuung sehr gut geregelt haben, so dass die Mütter weiter arbeiten gehen können. Respekt.

Wie ist es bei Ihnen?

Ich habe einige Tage lang nicht wirklich durchgeschlafen. Es beschäftigt dich, du trägst es immer mit dir herum. Das Thema ist ja omnipräsent und natürlich hast du auch immer Angst um deine Familie und deine Freunde.

Es ist hart. Es ist jeden Tag ein Kampf, du musst non-stop konzentriert sein und darfst dir keinen Fehler erlauben. Aber ich muss ich auch sagen: Ich arbeite „nur“ die Proben ab. Ein Arzt muss, wenn es hart auf hart kommt, entscheiden, wen er behandelt.

