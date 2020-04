Düsseldorf. Ab Montag, 27. April, soll in NRW beim Einkauf und in Bussen und Bahnen ein Mundschutz getragen werden. Was man zur Maskenpflicht wissen muss:

Auch Nordrhein-Westfalen führt eine landesweite Maskenpflicht zur Eindämmung des Coronavirus ein. Vom kommenden Montag, 27. April, an ist das Tragen einer Maske beim Einkaufen sowie in Bussen und Bahnen verpflichtend, teilte die Landesregierung am Mittwoch mit.

Dass die Landesregierung sich lange gegen eine Maskenpflicht ausgesprochen hatte, sieht NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann "der Realität" geschuldet, sagte er am Donnerstagmorgen in einem Gespräch auf WDR2. Er fragte: "Muss man in Deutschland eigentlich alles vorschreiben mit Verboten und Geboten? Geht es nicht auch mal mit gesundem Menschenverstand?"

Fragen und Antworten zur Mundschutzpflicht:

Gibt es Bußgelder bei Verstößen gegen die Mundschutzpflicht?

NRW-Arbeits- und Gesundheitminister Karl-Josef Laumann sagte auf WDR2, die Landesregierung habe noch keinen Bußgeld-Katalog aufgestellt, um auf mögliche Verstöße zu reagieren: "Die Menschen sollen erstmal die Möglichkeit haben, sich an die Vorgabe zu gewöhnen".

Kommunal-Ministerin Ina Scharrenbach hatte am Mittwoch in einem Pressebriefing mitgeteilt, dass Bußgelder derzeit ausgearbeitet würden. Die Sanktionen, wenn Menschen gegen die Tragepflicht verstoßen, seien jedoch noch nicht abschließend geklärt. Spätestens bis zum Ende der Woche sollten diese Regeln vorliegen, sagte Scharrenbach.

Wird die Mundschutz-Pflicht kontrolliert?

Dass kontrolliert wird, stehe aber außer Frage, heißt es. Schon ab Donnerstag werde in Bussen zusätzliches Personal eingesetzt, um zu prüfen, wie Schüler sich an Corona-Schutzmaßnahmen wie den Mindestabstand hielten, teilten Nahverkehrsunternehmen mit.

Bereits in den vergangenen Wochen hatte der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) allen Fahrgästen empfohlen, einen Mund-Nasen-Schutz nach den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts zu tragen. Über die neue Maskenpflicht in NRW will der VRR und seine angeschlossenen Verkehrsbetriebe nun über die sozialen Medien informieren. Der Verbund setzt zudem auf die Vernunft seiner Fahrgäste.

Was gilt als Mundschutz, der in NRW zugelassen ist?

Um der Maskenpflicht zu genügen, sind laut Landesregierung auch sogenannte Alltags-/Community-Masken ausreichend. Dieser Art Mundschutz sei auch in der Fläche breit verfügbar. "Viele Bürger haben sich solche Masken in den vergangenen Tagen bereits beschafft oder selbst geschneidert", so Ministerin Ina Scharrenbach. Alternativ zum Mund-Nasen-Schutz ist in NRW sind auch Schals oder Tücher zugelassen, die über Mund und Nase getragen werden, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern unterschritten werde.

NRW hat sich bei der Maskenpflicht mit Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland auf ein gemeinsames Vorgehen verständigt. „Wir brauchen möglichst ähnliche Regelungen in allen deutschen Ländern“, erklärte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. „Wir müssen alles tun, was dabei hilft, umsichtig den Weg zurück zu einem Leben in Normalität zu finden. Die Maskenpflicht in einigen Bereichen des öffentlichen Lebens kann dabei sinnvoll unterstützen.“ Hintergrund ist auch, dass viele Bürger aus NRW in diese angrenzenden Bundesländer pendeln.

So reagieren Bürger, Politik und Verbände auf die Mundschutz-Pflicht in NRW

Die Reaktionen auf die Bekanntmachung der NRW-Landesregierung sind groß und vielfältig. Kritik gibt es, weil Laschet bis zuletzt gegen eine allgemeine Maskenpflicht war: "Vorgestern noch dagegen und heute, wo NRW eines der letzten mit dieser Maßnahme ist. spielt er sich mit der Forderung nach bundeseinheitlichen Regelungen auf" , kommentiert ein Twitternutzer die NRW-Mundschutzpflicht. Aber die Twitternutzer stellen sich auch praktische Fragen. Etwa die, wo sich die Bürger in NRW mit Masken versorgen können: "Um Baumärkte / Geschäfte zu erreichen, wo man Masken kaufen kann, muss man zuerst ÖPNV ohne Maske benutzten", schreibt ein anderer.

Im Einzelhandel stößt die Maskenpflicht auf ein eher positives Echo. Eine reine Empfehlung, Masken zu tragen hätte aus Sicht des Handelsverbandes NRW zwar ausgereicht. „Viele Händler haben nach den Diskussionen der vergangenen Tage allerdings damit gerechnet, dass die Maskenpflicht kommt“, sagte eine Sprecherin des Verbandes, der mehr als 100.000 Einzelhändler in NRW vertritt. Wichtig sei aber, dass die anderen Hygienemaßnahme, insbesondere die Abstandsregel, im Zuge der Maskenpflicht nicht unter den Tisch fallen dürften, auch zum Schutz der Mitarbeiter in den Geschäften.​

SPD-Landtagsfraktionschef Thomas Kutschaty hält die Maskenpflicht in NRW für vernünftig und einen Ausdruck von Solidarität: "Masken können Leben retten. Wir sollten diese Pflicht aber nicht nur auf den Nahverkehr und Geschäfte beschränken. Sie muss sich auch auf öffentliche Gebäude wie Rathäuser und Gerichte beziehen." So waren Münster und Dorsten bereits zum Wochenanfang mit eigenen Verfügungen vorgeprescht. Mehrere Städte aus dem Ruhrgebiet, dem Bergischen Land, dem Kreis Siegen-Wittgenstein sowie die Stadt Leverkusen hatten zuletzt den Druck auf die Landesregierung erhöht: Sie kündigten eine Maskenpflicht in ihren Städten an, sollte eine landesweite Regelung ausbleiben.

Außerdem ist Kutschaty für eine Maskenpflicht im Schienen-Fernverkehr sowie im Schulunterricht: "Wie soll ich einem Kind erklären, dass es im Bus eine Maske tragen muss, in der Schule aber nicht?" Laut Schulministerium

Für den Betrieb in den Schulen ist derzeit keine Maskenpflicht angeordnet, so ein Regierungssprecher am Mittwochmittag auf Anfrage. Der Sprecher verwies in diesem Zusammenhang auf das Hygienekonzept des NRW-Schulministeriums. Dort seien entsprechende Maßnahmen zum Infektionsschutz an den Schulen geregelt. „Das Nadelöhr ist der Transport der Schüler durch den ÖPNV.“ Diese Engstelle werden durch den ab Montag greifenden verpflichtenden Mund-Nasen-Schutz aufgefangen.

Mundschutz-Pflicht in NRW: Laschet setzte bislang auf Freiwilligkeit statt Zwang

Bund und Länder hatten sich in der vergangenen Woche zunächst auf eine dringende Trageempfehlung geeinigt. Laschet hatte bislang stets auf Freiwilligkeit statt Zwang in dieser Frage gesetzt. In den vergangenen Tagen hatten jedoch immer mehr Bundesländer eine Verpflichtung zum Tragen einer Alltagsmaske beim Einkaufen oder bei Fahrten in Bussen und Bahnen angekündigt. Im Vorreiterland Sachsen gilt eine Maskenpflicht bereits seit Montag.

Als letztes Bundesland hat am Mittwoch Bremen eine Maskenpflicht zur Eindämmung des Coronavirus angekündigt. Sie soll am Freitag beschlossen werden und ab Montag für den Nahverkehr und das Einkaufen gelten. (mawo/dae/mk/mko/mit dpa)

