Zeeland Risikogebiet: Was heißt das für Urlauber vor Ort?

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt in den Niederlanden seit Wochen stark an.

Zeeland war lange die einzige Provinz, die von Deutschland nicht als Corona-Risikogebiet eingestuft wurde. Nun gilt ab Samstag wohl auch eine Corona-Reisewarnung.

Die verschärften Maßnahmen in den Niederlanden treffen auch Zeeland hart: Restaurants und Cafés müssen seit Mittwoch geschlossen bleiben.

Die Bundesregierung hat am Donnerstagnachmittag angekündigt, nun auch die Provinz Zeeland zum Risikogebiet zu erklären. Es wird erwartet, dass das Auswärtige Amt auch eine Reisewarnung ausspricht. Damit gilt ab Samstag für die gesamte Niederlande eine Corona-Reisewarnung.

Die Zahl der Coronavirus-Neuinfektionen steigt in den Niederlanden weiterhin dramatisch an, am Dienstag (13. Oktober) meldete die niederländische Gesundheitsbehörde RIVM 43.900 neue Fälle innerhalb von sieben Tagen, am Donnerstag (15. Oktober) allein 7791 innerhalb der letzten 24 Stunden.

Die Einstufung als Risikogebiet erfolgt, wenn ein Land oder eine Region den Grenzwert von 50 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen überschreiten. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Zeeland lag laut den Erhebungen der John-Hopkins-Universität schon am Mittwoch bei 100 – also weit über dem kritischen Wert.

Zeeland ist Risikogebiet: Was das für Urlauber vor Ort heißt

Was heißt das nun für Urlauber aus Nordrhein-Westfalen, die gerade vor Ort sind und eigentlich eine Unterkunft bis zum Wochenende gebucht haben? Nach Angaben des Gesundheitsministeriums können sie sich nicht auf die 24-Stunden-Regel berufen. Demnach gilt zwar: Wer sich weniger als 24 Stunden in einem Risikogebiet aufgehalten, muss seinen Aufenthalt nicht mehr beim zuständigen deutschen Gesundheitsamt melden und auch nicht in Quarantäne. Das gilt aber nur für Tagesausflüge.

Wer bereits länger in einer Region ist, die zum Risikogebiet erklärt wird, muss sich an die Quarantäne-Regeln halten. „Die Quarantänepflicht kann man nicht umgehen, indem man schnell innerhalb von 24 Stunden ausreist“, so ein Sprecher des Gesundheitsministeriums auf Anfrage. Es kommt alleine darauf an, dass man sich innerhalb von 14 Tagen zu einem beliebigen Zeitpunkt in dem Gebiet aufgehalten hat, das bei der Einreise nach Deutschland ein Risikogebiet ist.“ Das ergebe sich aus der Corona-Einreise-Verordnung.

Wenn ein Land oder eine Region zum Zeitpunkt der Einreise nach Deutschland als RKI-Risikogebiet eingestuft ist, gelte der gesamte zurückliegende Aufenthalt als „Aufenthalt in einem Risikogebiet“, so der Sprecher weiter. Eine schnelle Rückreise helfe also nur dann, wenn man insgesamt noch keine 24 Stunden in einer betroffenen Region oder einem Land war. Heißt im Klartext: Wer am Freitag noch ausreist, muss nicht in Quarantäne und keinen Coronatest machen – wer erst am Samstag fährt, ist dazu verpflichtet.

Reiserückkehrer müssen sich dann bis zur Vorlage eines negativen Corona-Tests 14 Tage in häusliche Pflichtquarantäne begeben – es sei denn, dieser liegt bereits vor. Der darf aber höchstens 48 Stunden vor der Einreise gemacht worden sein.

Steigende Corona-Zahlen in den Niederlanden: Verschärfte Maßnahmen

Die Corona-Pandemie trifft die Niederlande derzeit so stark, wie kaum ein anderes Land in Europa. Als Reaktion hatte der niederländische Premierminister Mark Rutte am Dienstagabend verschärfte Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie verkündet: Unter anderem sollen Restaurants, Bars und Coffeeshops ab Mittwochabend geschlossen bleiben, ab 20 Uhr gilt ein Alkoholverkaufsverbot.

Außerdem dürfen die niederländischen Bürger nur noch maximal drei Gäste pro Tag in ihren Wohnungen empfangen und sollen Bus und Bahn nur noch in dringenden Fällen nutzen. Premier Rutte kündigte auch eine allgemeine Maskenpflicht an für alle öffentlichen Räume wie Geschäfte, Museen oder Bibliotheken, bisher war dies nur eine dringende Empfehlung.

Fremdenverkehrsamt in Zeeland: „Das ist eine Katastrophe“

Die Einschränkungen treffen auch den Tourismus in der beliebten Küstenprovinz. „Das ist eine Katastrophe“, sagt Sonja van der Voet vom Fremdenverkehrsamt in Zeeland zu den beschlossenen Schließungen der Cafés, Restaurants und Kneipen.

Bereits vor Beginn der Herbstferien in NRW hätten zahlreiche deutsche Touristen ihren Urlaub in Zeeland storniert. Aktuell verzeichne Zeeland eine Auslastung in den Hotels während der NRW-Herbstferien von 40 bis 50 Prozent. „Normalerweise liegt sie zu dieser Zeit bei 80 Prozent“, sagt van der Voet.

Deutsche Urlauber sahen die Lage vor Ort entspannter. „Wir haben lange hin und her überlegt, ob wir fahren sollen, oder nicht“, erklärt Susanne Löscher im Gespräch mit der NRZ – noch vor der Ankündigung, dass die Region ab Samstag zum Risikogebiet werden soll.

Die Essenerin ist mit ihren Kindern seit vergangenem Samstag in einem Ferienhaus in Renesse. Die Lage vor Ort sei entspannt, unsicher fühlt sich die Urlauberin nicht. „Wir machen hier eigentlich nichts. Wir sind nur im Haus, oder am Strand“, erklärt sie. „Man fühlt sich hier sicherer als in Essen.“

Deutsche Urlauberin in Zeeland: „Haben nicht damit gerechnet“

Zuvor hat Löscher sämtliche Lebensmittel bereits in Deutschland gekauft, gekocht und gegessen wird im Ferienhaus. Supermärkte und Geschäfte möchte die Essenerin meiden. Dass Zeeland nicht eher als Risikogebiet eingestuft ist, überrascht sie: „Wir haben nicht damit gerechnet, dass wir länger als bis Dienstag hier sind“, sagt sie. „Sobald Zeeland zum Risikogebiet wird, sind wir weg“, sagt sie.

