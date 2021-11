In NRW gibt es Verdachtsfälle der Corona-Variante Omikron. Wie gefährlich diese ist, sei „noch völlig unklar“, so Virologe Dittmer.

Corona Wüst: Noch in dieser Woche Kontaktreduzierungen in NRW

Düsseldorf. NRW-Ministerpräsident Wüst will am Dienstag über strengere Regeln informieren, darunter Kontakt-Beschränkungen. Bund-Länder-Runde tagt Dienstag.

Noch in der ersten Dezemberwoche sollen in NRW strengere Kontaktregeln greifen.

Das Kabinett tagt dazu am Dienstag, 30. November. Im Anschluss haben Wüst und sein Stellvertreter Stamp um 12 Uhr zu einer Pressekonferenz geladen, bei der die Regeln erläutert werden sollen.

Auch Bund und Länder wollen bereits am Dienstag mit der noch geschäftsführenden Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und dem künftigen Kanzler Olaf Scholz (SPD) zusammenkommen.

Angesichts der sprunghaft steigenden Corona-Zahlen will Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) noch in dieser Woche weitere Kontaktreduzierungen umsetzen. „Die Wissenschaft mahnt uns dazu, Kontaktreduzierungen zu verschärfen und da deutlich besser aufzupassen“, sagte Wüst am Montag im Radiosender WDR 2. „Das werden wir noch in dieser Woche umsetzen.“

Wie die Deutsche Presse-Agentur in Düsseldorf aus Regierungskreisen erfuhr, wird das Landeskabinett an diesem Dienstag über weitere kontaktreduzierende Maßnahmen beraten. Um 12 Uhr wollen sich Ministerpräsident Wüst und sein Stellvertreter und Familienminister Joachim Stamp (FDP) am Dienstag zu den strengeren Regeln in NRW äußern.

Auch Fußball-Fans müssen sich in Nordrhein-Westfalen auf schärfere Corona-Einschränkungen gefasst machen. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) äußerte sich am Montag im ARD-„Mittagsmagazin“ kritisch über Bilder aus vollen Stadien. „Wir haben ja Bilder gesehen am Wochenende - auch vom Fußball. Auf der anderen Seite kommen aus anderen Bundesländern - weil wir noch Kapazitäten haben, weil bei uns die Lage noch beherrschbar ist - kommen Patienten zu uns eingeflogen“, sagte Wüst. „Das sind Dinge, die nicht zusammen passen. Und an solche Sachen werden wir auch ran gehen.“

Abstimmung zwischen Bund und Ländern am Dienstag

Die Länderchefinnen und -chefs werden am Dienstag zu einem Gespräch über das Vorgehen in der Corona-Pandemie zusammenkommen. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP. Wie die "Welt" zudem aus mehreren Quellen erfahren haben will, soll das Gespräch um 13 Uhr nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über die Bundesnotbremse stattfinden. An dem telefonischen Gespräch sollen demnach neben den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten und der geschäftsführenden Bundeskanzlerin Angela Merkel auch SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz teilnehmen.

Inhalt des Gesprächs soll, neben der Entscheidung Karlsruhes auch der neue Krisenstab und die derzeitige Corona-Lage sein. Die Richter in Karlsruhe werden am Dienstag entscheiden, ob und in wie weit der Gesetzgeber zur Pandemiebekämpfung Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen verhängen und Schulen schließen darf. Nach AFP-Informationen handelt es sich dabei aber noch nicht um die geplante Ministerpräsidentenkonferenz. Diese ist bislang für den 9. Dezember geplant, allerdings wurde auch über ein Vorziehen des Termins diskutiert.

NRW-Ministerpräsident Wüst hatte sich zuvor für ein einheitliches Vorgehen von Bund und Ländern ausgesprochen. „Das Thema Kontaktreduktion müssen wir möglichst gemeinsam und einheitlich ausgestalten“, sagte Wüst, der auch Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) ist. (dpa)

