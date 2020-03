Corona: NRW will Wirtschaft mit 25 Milliarden Euro helfen

Düsseldorf. Kampf gegen das Coronavirus: NRW fordert die Bürger auf: "Bleiben Sie zuhause!" Aber viele halten sich nicht dran. Die Infos im Newsblog:

Die NRW-Landesregierung stoppt nahezu alle Freizeit-, Sport-, Unterhaltungs- und Bildungsangebote und verbietet alle öffentlichen Veranstaltungen - auch Demos. Land startet übergreifende Hotline zum Coronavirus.

Seit Mittwoch ist der Einzelhandel in NRW grundsätzlich geschlossen. Ausgenommen sind unter anderem Supermärkte, Apotheken, Banken und Wochenmärkte.

Seit Mittwoch sind auch alle Spiel- und Bolzplätze geschlossen. Restaurants in NRW müssen um 15 Uhr schließen.

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus sind alle Schulen und Kitas in NRW bis zum Ende der Osterferien (19. April) geschlossen. Zudem verschiebt sich der Semesterstart an den Universitäten auf den 20. April. >> Das müssen Eltern jetzt wissen.

4 743 Corona-Fälle sind in NRW inzwischen gemeldet, alleine im Kreis Heinsberg 840. Die Zahl der gesundeten Corona-Fälle wird zurzeit nicht flächendeckend für NRW erfasst.

In NRW sind inzwischen 16 Menschen an dem Coronavirus gestorben.

Die bundesweite und internationale Entwicklung begleiten wir in diesem Newsblog.

‣ Interaktive Karten: So verbreitet sich das Coronavirus in NRW und weltweit - mit aktuellen Fallzahlen für alle Kreise und kreisfreien Städte So verbreitet sich das Coronavirus in NRW und weltweit - mit aktuellen Fallzahlen für alle Kreise und kreisfreien Städte

11.54 Uhr: Die NRW-Landesregierung will 25 Milliarden Euro Wirtschaftshilfe bereitstellen, um die Folgen der Corona-Krise abzufedern und Arbeitsplätze zu sichern. Das hat NRW-Ministerpräsident Armin Laschet am Donnerstag in einem Spitzengespräch mit Wirtschaftsvertretern zugesagt, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen erfuhr.

Das Sondervermögen entspricht rund einem Drittel des bisherigen Landeshaushalts und soll bereits in der nächsten Landtagssitzung verabschiedet werden. Nach Angaben von Teilnehmern sprach Laschet vom „größten Hilfsprogramm für Nordrhein-Westfalen seit Bestehen unseres Landes“. Die schwarz-gelbe Landesregierung wolle in dieser Krise bislang unbekannten Ausmaßes „Hilfe in bisher nie da gewesener Höhe“ bereitstellen.

11.38 Uhr: Die Stadt Sprockhövel plant, Eltern zu entlasten. Aufgrund der ausgefallenen Betreuung durch das Coronavirus sollen Elternbeiträge erstattet werden:

11.33 Uhr: Mit diesem Foto erobert das Personal des St. Vinzenz-Hospitals derzeit auf Facebook die Herzen im Sturm: „Aus dem Epizentrum der Coronafront“, wie Krankenhaus-Sprecher Matthias Ruß es formuliert:

11.23 Uhr: Bei Whatsapp kursiert eine Nachricht, die Bochumer zum Zusammenhalt aufruft. Am Donnerstagabend – so heißt es dort – sollen Bochumer um 21 Uhr Grönemeyers „Bochum“ spielen. Diese Aktion richte sich an alle, die in dieser schwierigen Zeit nicht zuhause bleiben können. Coronavirus in Bochum: Grönemeyer-Song gegen Isolation

10.58 Uhr: Der Dortmunder Flughafen ist ab Montag mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht mehr zu erreichen. Die Fluggastzahlen brechen ein.

10.49 Uhr: Beim SC Paderborn ist nach Verteidiger Luca Kilian kein weiterer Spieler oder Funktionär positiv auf das Coronavirus getestet worden. „Wir sind sehr erleichtert, denn die Anspannung war bei allen Beteiligten sehr groß“, sagte Geschäftsführer Sport Martin Przondziono in einer Vereinsmitteilung am Donnerstag. „Wir werden nun ausloten, wann wir in welcher Form wieder in einen Trainingsbetrieb zurückkehren können.“

Nach dem Testergebnis beim 20 Jahre alten Kilian am 13. März waren 45 Spieler und Mitglieder des Funktionsteams des Tabellenletzten der Bundesliga auf das neuartige Virus getestet worden. Die Fußballer, die sich aktuell in Quarantäne befinden, müssen bis zum Ende der kommenden Woche zu Hause bleiben und halten sich dort individuell fit.

10.39 Uhr: Mit großer Sorge beobachtet Nicola Steinbach die Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland. Die 27-Jährige, die seit fünf Jahren in Florenz lebt und arbeitet, kommt aus Witten. Sie gibt den Menschen in ihrer Heimat Tipps für die Corona-Quarantäne:

10.36 Uhr: Der Kreis Wesel richtet zwei Abstrichzentren ein. In Moers soll am Bethanien-Krankenhaus zunächst das bereits vergangene Woche aufgebaute Screeningzentrum diese Funktion auch als zentrale Abstricheinrichtung mit Unterstützung des Gesundheitsamtes beibehalten, in Dinslaken soll nach die Trabrennbahn genutzt werden. Dazu soll es ein mobiles Abstrichzentrum für den ländlichen Raum geben:

10.23 Uhr: Stand heute Morgen 10 Uhr hat das NRW-Gesundheitsministerium insgesamt 7443 bestätigte Infektionen von den Städten und Kreisen gemeldet bekommen. 16 Menschen sind in NRW aufgrund einer CoVid 19-Erkrankung gestorben.

10.15 Uhr: Die Coronavirus-Krise zwingt den Essener Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof dazu, nahezu alle Filialen zu schließen. Wie aus einer Mitteilung an die Stammkunden vom Donnerstag hervorgeht, bleiben allein die Standorte Bremerhaven, Chemnitz, Dresden, Erfurt und Leipzig Neumarkt geöffnet. Filialen mit Lebensmittelabteilungen seien „teilweise“ geöffnet. Das Unternehmen war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

9.44 Uhr: Auch dem BVB drohen aufgrund der Coronavirus-Pandemie massive Verluste. Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke will daher auf Gehalt verzichten. Wie viel Geld der Bundesligist dadurch sparen kann.

9.42 Uhr: Angst vor der Ansteckung, Einsamkeit in der Isolation, Existenzängste – die Corona-Krise fordert unsere Gesellschaft derzeit besonders. Wie man mit der verschärften Lebenssituation umgehen kann, erklärt der Essener Psychotherapeut und Neurologe Prof. Dr. Elmar Busch.

9.35 Uhr: Alle Touristen in NRW müssen ihre Urlaubsorte verlassen. Das hat auch für die Tourismus-Hochburg Winterberg Folgen.

9.32 Uhr: Amazon reagiert auch in Deutschland auf die Corona-Krise und schreibt neue Stellen aus. Außerdem sollen die Mitarbeiter, etwa am Standort Rheinberg, mehr Gehalt bekommen.

9.19 Uhr: Dass Bau- und Gartenmärkte trotz Corona-Pandemie öffnen dürfen, nutzen viele Menschen, um sich in diesen Tagen verstärkt mit dem in ihren Augen offenbar Nötigsten einzudecken: Blumen, Rindenmulch, Gartendeko. Nadine Gewehr aus unserer Redaktion in Oberhausen hat sich das vor Ort angeschaut. Ihr Resümee: Nur das Nötigste kaufen die recht sorglosen Kunden allerdings nicht.

8.27 Uhr: Im Kreis Heinsberg sind drei weitere Menschen am Coronavirus gestorben. In allen drei Fällen war die Todesursache eine Lungenentzündung, bedingt durch die Coronavirusinfektion, so das Gesundheitsamt des Kreises Heinsberg. Es handelt sich um zwei am Dienstag im Krankenhaus Heinsberg verstorbene Männer im Alter von 87 Jahren (aus Heinsberg) und 83 Jahren (aus dem Selfkant). Eine 85-jährige Frau (aus Heinsberg) verstarb am Mittwoch im Uniklinikum Aachen. Alle drei infizierten Personen waren durch Vorerkrankungen bereits belastet.

Im Kreis Heinsberg sind damit neun Menschen in Folge einer Corona-Erkrankung gestorben. NRW-weit steigt die Zahl auf 16 Todesfälle.

8.03 Uhr: Im Netz verbreiten sich derzeit Falschmeldungen, die die Menschen verunsichern können. So wird beispielsweise behauptet, dass Supermärkte schließen. Über Fakenews und wie wir diese falschen Nachrichten erkennen, hat unsere Kollegin Denise Ludwig mit Nadine Eikenbusch von der Landesanstalt für Medien in NRW und der Initiative „Klicksafe“ gesprochen:

7.56 Uhr: Die Kanu-Regatta vom 21. bis 24. Mai in Duisburg mit Rennen um die letzten Olympia-Quotenplätze ist auch gecancelt. Der Internationale Kanu-Verband ICF hat beschlossen, alle in der kommenden Zeit terminierten Veranstaltungen abzusagen oder zu verschieben, teilte der Deutsche Kanu-Verband am Donnerstagmorgen mit. Bei der nun abgesagten Regatta waren Rennen für die Olympia-Qualifikation, der der Kanu-Weltcup und die Para-Kanu-Weltmeisterschaften geplant.

7.14 Uhr: Da, wo sonst die schönsten Stimmen und Melodien erklingen, herrscht jetzt Totenstille. Ruhe auch im Parkett und auf den Rängen. Das Musiktheater im Revier in Gelsenkirchen hat am 10. März auf die Corona-Krise reagiert und den Spielbetrieb bis vorläufig 19. April komplett eingestellt. Drohen nun Kündigungen? Coronavirus: Was passiert im MiR während der Zwangspause?

7.05 Uhr: Vor der Konferenz der NRW-Landesregierung mit Vertretern der Wirtschaft hat die SPD ein Sonderprogramm für geringverdienende Freiberufler, Selbstständige und Kleinunternehmer gefordert. Diese bräuchten Hilfe, „um in den nächsten Wochen über die Runden zu kommen“, sagte SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty.

„Dieses Geld muss so gezahlt werden, dass es schnell und unbürokratisch bei ihnen ankommt und daraus für die Betroffenen keine Überschuldung für die Zeit nach der Krise entsteht“, sagte Kutschaty. Es gehe jetzt „um die rasche Bewältigung einer Notlage, nicht um das langwierige Prüfen komplizierter Kreditkriterien.“

6.43 Uhr: Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen ist im Hochsauerlandkreis in den vergangenen Tagen deutlich stärker in die Höhe geschnellt als in anderen Regionen des Regierungsbezirks Arnsberg:

6.27 Uhr: Seit Montag konnten die Oberhausener Bürger ihre städtischen Ämter nur noch besuchen, wenn sie zuvor einen Termin per Mail oder am Telefon ausgemacht hatten. Doch jetzt greift der städtische Corona-Krisenstab zu noch drastischeren Maßnahmen. Um Bürger und Rathaus-Mitarbeiter zu schützen, schließen die beiden Rathäuser in Alt-Oberhausen und Sterkrade, die Bürgerserviceeinrichtungen und alle anderen im Stadtgebiet verteilten städtischen Ämter komplett.

6.24 Uhr: Die Sparkasse Duisburg appelliert an ihre Kunden, ihre Bankgeschäfte online zu erledigen, weil in der Corona-Krise aktuell deutlich mehr Menschen in die Filialen strömen – offenbar auch, um Bargeld zu bunkern. „Wir verspüren ein verstärktes Aufkommen und sorgen uns wegen der Ansteckungsgefahr für unsere Kunden und Mitarbeiter“, sagt Pressesprecher Andreas Vanek.

6.20 Uhr: Die Firma CureVac forscht an einem Corona-Impfstoff. Der Krupp-Nachfahre Friedrich von Bohlen ist Geschäftsführer der Beteiligungsgesellschaft Dievini von CureVacs-Hauptaktionär, SAP-Mitgründer Dietmar Hopp, und seiner Familie. Im Interview mit unserer Redaktion spricht er darüber, wie weit die Firma bei der Entwicklung ist:

6.16 Uhr: Im Kampf gegen die Verbreitung des Coronavirus arbeiten auch wir und unsere Reporter-Kollegen im Homeoffice. In diesem Artikel schildern unsere Kollegen der Essener WAZ-Lokalredaktion ihre persönlichen Eindrücke:

6.13 Uhr: Der Moerser Jungunternehmer Noel Schäfer hat eine digitale Bürgerplattform für gegenseitige Hilfe in der Coronakrise eingerichtet. „Auf unserer Bürgerplattform finden Bürger die Möglichkeit mit ihren Nachbarn ins Gespräch zu kommen und sich gegenseitig zu unterstützen – etwa mit Tipps, Neuigkeiten oder korrekten Hilfeleistungen. Auch wenn es bereits zahlreiche Initiativen in den einzelnen Städten gibt, schwebt dem Moerser mit seinem Projekt die Möglichkeit der überregionalen Vernetzung und Hilfeleistung vor: Moerser richtet Hilfe-Plattform für NRW ein

06.08 Uhr: Zwar gehören Friseure zu den Geschäften, die weiterhin öffnen dürfen, es gibt aber Städte, die auch dies untersagen. Moers zum Beispiel. Die Stadt beruft sich dabei auf das Infektionsschutzgesetz:

05.37 Uhr: Auch in den Krankenhäusern im Land wächst die Sorge vor finanziellen Engpässen, denn da nicht lebensnotwendige Operationen verlegt werden, fallen Erlöse weg. Zugleich bereiten sich die Kliniken an Rhein und Ruhr auf die Umsetzung des Notfallplans der Bundesregierung vor, mit dem die Intensivkapazitäten deutlich ausgebaut werden sollen:

04.13 Uhr: Nach und nach wird deutlich, welche wirtschaftlichen Folgen die Corona-Pandemie hat. Immer mehr Unternehmen wollen Kurzarbeit anmelden. Betroffen sind unter anderem die Autozulieferer im Land, weil die großen Hersteller in ihren Fabriken die Bänder abstellen. Aber auch viele kleine und mittelgroße Firmen brauchen schnell Hilfe.

Es gehe um „schnelle und unbürokratische Hilfen“, sagte ein Sprecher von Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP). Laschet und die Minister wollen am Mittag über die Ergebnisse informieren. Mehrere andere Bundesländer haben bereits große Hilfsprogramme angekündigt. So will Bayern zum Schutz der Wirtschaft vor den Folgen der Coronakrise bis zu zehn Milliarden Euro bereitstellen.

22.38 Uhr: Die katholische Kirche Homberg stellt sich auf die Lage ohne Gottesdienste ein. Wer digitale Fürbitten schickt, für den werden Kerzen angezündet. Auch wenn keine Gottesdienste mehr gefeiert werden, sind die Kirchen trotzdem zum Gebet und der Stille geöffnet, zu bestimmten Zeiten in der Woche und immer sonntags von 10 bis 12 Uhr. Ansonsten setzt die Kirche in diesen Tagen aus auf moderne, digitale Technik. Die Gottesdienstabsagen laufen erst einmal bis zum 19. April.

21.49 Uhr: Der Dortmunder Polizeipräsident Gregor Lange hat junge Leute vor sogenannten Coronapartys gewarnt. „Das Virus kennt keinen Spaß“, sagte Lange in einem am Mittwoch auf Facebook veröffentlichten Video. „Ich bitte Sie und euch eindringlich darum, solche Privatveranstaltungen nicht zu organisieren und nicht zu besuchen.“ Sich an sowas zu beteiligen, sei „verantwortungslos“. Sollte es trotzdem zu Partys kommen, würden die Beamten eingreifen: „Die Polizei wird solche Menschenansammlung umgehend auflösen.“

20.59 Uhr: Toilettenpapier ist in Zeiten von Corona ein rares Gut. Doch es gibt in der allgemeinen Jäger-und-Sammler-Stimmung auch gute Neuigkeiten: Engpässe sind offenbar nicht zu befürchten. „Gemeinsam mit unseren Kunden tun wir alles uns Mögliche, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Bisher gab es keine Lieferengpässe und eine Hygienepapierknappheit ist auch nicht zu erwarten“, sagt Sophie von Fürstenberg, Sprecherin der Firma Wepa mit Sitz in Arnsberg. In Sachen Hygienepapieren (u.a. auch Taschentücher, Kosmetiktücher, Papierhandtücher) gehören die Sauerländer mit 25 Prozent Marktanteilen in Deutschland zu den großen Playern.

