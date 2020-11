Solingen sieht sich mit Konzept der Klassenteilung bestätigt

Symbolbild: Auch in den Solinger Schulen gibt es derzeit viele Corona-Fälle. Damit die Klassenzimmer nicht so voll sind, hatte die Stadt einen wechselnden Präsenz- und Distanzunterricht getestet.

Solingen. Entscheidung über Corona-Auflagen an Schulen vertagt. Bayern und Berlin können sich Hybrid-Unterricht wie in Solingen vorstellen. Nur NRW nicht.

Die Stadt Solingen sieht sich nach Signalen aus Berlin und Bayern in ihrem Konzept der Klassenteilung für weiterführende Schulen bestätigt. Vor zwei Wochen hatte die Stadt einen „Hybrid-Unterricht“ an ihren Schulen angekündigt und sogar stellenweise getestet. Die NRW-Landesregierung sagte dazu aber Nein. Nun wird im Entwurf einer Beschlussvorlage für die Runde von Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten auch eine Klassenteilung vorgeschlagen. Das sei ermutigend, sagte ein Solinger Stadtsprecher. „So schlecht kann unser Vorschlag also nicht gewesen sein.“

Solinger Gesamtschule unterrichtet nun erstmal im Klassenverband

Die Alexander-Coppel-Gesamtschule, deren Leiter Andreas Tempel trotz Verbots des Landes den „Hybrid-Unterricht“ im Alleingang getestet hatte , zieht nach der mittlerweile mehrtägigen Testphase übrigens eine gemischte Bilanz. Was aber vor allem an den technischen Voraussetzungen gelegen habe. Die Bandbreite der WLAN-Verbindung war nicht in allen Teilen des Schulgebäudes so gut und es gab Serverprobleme, so der Schulleiter nach drei weiteren Testtagen in der vergangenen Woche.

Seit Montag testet die Schule nun ein weiteres Modell für den Unterricht in Corona-Zeiten. Statt wie sonst in unterschiedlichen Kursen werden die Schüler nun im Klassenverband unterrichtet. Das soll die Zahl der Kontakte und damit die Infektionsgefahr minimieren.

Auf schärfere Regeln in den Schulen hat sich die Bund-Länder-Runde aber noch nicht verständigt, erst kommende Woche wollen sich Kanzlerin und die Landeschefs und Chefinnen noch einmal damit befassen , wie sich das Infektionsrisiko in den Schulen senken lässt. Sollte dann ein entsprechender Beschluss bei der Bund-Länder-Schalte fallen, hofft die Stadt Solingen auf eine entsprechende landesweite Verordnung auch für NRW.

Stellvertretender NRW-Ministerpräsident Stamp gegen Klassen-Teilung

Der stellvertretende NRW-Ministerpräsident Joachim Stamp hatte am Montag aber bereits Überlegungen der Bundesregierung zurückgewiesen, die Teilung von Klassen zu erwägen . Laut Stamp fehle das Personal, um Klassen zu halbieren und Schüler im Wechsel in den Schulen und daheim zu unterrichten.

Die Stadt Solingen argumentiert hingegen, man habe mit dem Modell die Empfehlungen des Robert Koch-Instituts aufgegriffen und halte das Konzept weiter für geeignet, um breite Schulschließungen zu vermeiden.

Auch die Landeselternschaft der integrierten Schulen hat sich erneut in die Diskussion über Unterricht unter Corona-Bedingungen eingemischt und will am Dienstag ein eigenes Konzept vorstellen. (mawo/mit dpa)