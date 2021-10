Viele Neuinfektionen bei Kindern: Werte nach Altersgruppen

Die Maskenpflicht an NRW-Schulen wird gelockert: Dabei gibt es vor allem in der jungen Altersgruppe (fünf bis 14 Jahre) viele Neuinfektionen. (Symbolbild)

Essen. Die Maskenpflicht im Unterricht fällt. Dabei steigen die Infektionszahlen gerade in den jungen Altersgruppen. Die Übersicht pro Kreis und Stadt:

Die Maskenpflicht im Unterricht wird gelockert. Das hat die NRW-Landesregierung mitgeteilt. Dabei steigen die Infektionszahlen vor allem in der jungen Altersgruppe weiter an.

„Die Landesregierung hat beschlossen, die Maskenpflicht am Sitzplatz für die Schülerinnen und Schüler aller Schulformen mit Beginn der zweiten Schulwoche nach den Herbstferien aufzuheben", teilt Mathias Richter, Staatssekretär für Schule und Bildung, per E-Mail mit. „Dies erscheint unter Würdigung aller Umstände – insbesondere der besonderen Gewichtung der entwicklungspsychologischen und pädagogischen Bedeutung eines 'normalisierten' Schulbesuchs – zum jetzigen Zeitpunkt möglich."

Dabei zeigt sich in der Altersgruppe der Fünf- bis 14-Jährigen eine hohe Sieben-Tages-Inzidenz. In Essen liegt der Wert in dieser Altersklasse bei 160,2 (Stand 28. Oktober). Über alle Altersklassen verteilt liegt die Inzidenz in Essen bei 69,2.

Auch in Dortmund zeigt sich in dieser Altersgruppe die höchste Inzidenz mit 247,8 – bei einer stadtweiten Durchschnitts-Inzidenz von 97,8.

Im Kreis Olpe liegt die Sieben-Tages-Inzidenz in der Altersklasse fünf bis 14 Jahre ebenfalls deutlich über der 200er-Marke mit 267,2. Der Durchschnittswert für den Kreis liegt bei 141,7.

