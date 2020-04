Virologe: Diese Rolle spielt die Schmierinfektion wirklich

Das Coronavirus wirft bei der Bevölkerung immer noch viele Fragen auf. Die allgemeine Verunsicherung zeigt sich tagtäglich in dem, was vom öffentlichen Leben noch übrig ist: Menschen in Supermärkten tragen Handschuhe, versuchen also den Viren an Einkaufswagen oder Lebensmittel auszuweichen. Doch wie sinnvoll ist das? Und ist es möglich, sich durch eine Schmierinfektion anzustecken?

Der Virologe Dr. Ulf Dittmer, Chef des Instituts für Virologie am Uni-Klinikum Essen, will aufklären: "Es gibt eine Studie eines Kollegen aus Bonn, der die Situation in Heinsberg genauer unter die Lupe genommen hat. Er konnte bisher kein infektiöses Virus auf Oberflächen feststellen. Es gibt Laborexperimente, die zeigen, da kann durchaus infektiöses Virus auf Oberflächen sein und sich halten. Das sind aber Studien, die schwer zu interpretieren sind, weil wir nicht wissen, wie infektiös dieses Virus wirklich beim Menschen wäre."

Virologe: "Handschuhe tragen macht keinen Sinn"

Die Schmierinfektion spielt eine absolut untergeordnete Rolle, sagt der Virologe. "Die Tröpfcheninfektion ist das, worauf wir achten müssen." Deshalb ist auch sein Schluss, dass das Tragen von Handschuhen beim Einkaufen wenig bis gar keinen Sinn macht. Im Gegenteil: "Wenn das Virus über Schmierinfektion übertragen werden kann, hält es sich eher auf Plastik, als auf der normalen Hand. Laborhandschuhe schützen im Supermarkt überhaupt nicht vor einer Schmierinfektion."