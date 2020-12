Virologe Dittmer: Viruslast könnte durch Salbeitee sinken

Essen. Salbeitee wirkt antiviral. Welchen Einfluss hat das Getränk auf SARS-CoV-2? Reagiert der PCR-Test auf Grippeviren? Virologe Dittmer im Interview.

„Diese Wirkung ist so stark wie die von antiviralen Medikamenten, also wie von Remdesivir zum Beispiel – in Zellkultur“, sagt Prof. Ulf Dittmer, Leiter der Virologie an der Uniklinik Essen über die Wirkung von Salbeitee im Zusammenhang mit SARS-CoV-2. Weitere Informationen dazu gibt es im Video. Die Fragen im Überblick:

In NRW ist eine Abnahme der Infektionszahlen zu beobachten und auch die Wocheninzidenz geht zurück. Die Zahl der Todesfälle ist allerdings hoch.

Wie passt das zusammen? Oder anders gefragt: Welches Infektionsgeschehen bildet die Zahl der Todesfälle ab?

SARS-CoV-2 verbreitet sich aus unterschiedlichen Gründen in der kalten Jahreszeit besser als im Sommer. Neben der Temperatur und der UV-Strahlung, die das Virus inaktiv macht und im Winter schwach ist, spielt auch die Luftfeuchtigkeit eine Rolle.

Wie genau wirkt sich die Luftfeuchtigkeit - im Winter ist sie hier bei uns geringer als im Sommer - auf die Aktivität von SARS-CoV-2 aus?

Sorgen niedrige Temperaturen und die Luftfeuchtigkeit dafür, dass das Virus auch auf Gegenständen länger aktiv bleiben kann und das Risiko einer Schmierinfektion dadurch steigt?

In Vietnam haben sich bisher laut den Daten der WHO bei über 96 Millionen Einwohnern nur 1.351 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, 35 sind in Verbindung mit Covid-19 gestorben (Stand 2.12.).

Woran könnte das liegen? Was ist anders in Vietnam?

Heißt das, Salbeitee könnte uns hier vor einer Coronavirus-Infektion schützen?

SARS-CoV-2 und die Grippe

Nach der Grippeimpfung steigt das Risiko, eine Coronavirus-Infektion zu bekommen? Was ist an der Aussage dran?

Kann es denn grundsätzlich sein, dass man gegen Viren geimpft wird und dadurch anfälliger für andere Viren wird?

Reagiert der PCR-Test auf Influenzaviren, sodass es zu falsch-positiven Corona-Ergebnissen kommen kann?

Das komplette Interview gibt es auch als Podcast. Darin sprechen wir unter anderem noch darüber, in welcher Phase mit SARS-CoV-2 infizierte Menschen am ansteckendsten sind und was die Wissenschaft über das Coronavirus im Zusammenhang mit neurologischen Beschwerden weiß.

