Virologe zum Thema Weihnachten unter Corona-Bedingungen

Essen. Virologe Dittmer beantwortet Fragen zur aktuellen Lage. Es geht unter anderem um: Antigen-Tests vor Weihnachten, Übersterblichkeit und Schweden.

„Das ist für mich völlig unverständlich und ich kann diesen Weg in Schweden einfach nicht verstehen, weil er kostet viele Menschenleben" , sagt Prof. Ulf Dittmer, Leiter der Virologie an der Uniklinik Essen. Im Video erläutert er, was in Schweden seiner Ansicht nach schief läuft und warum es zur Lockdown-Verlängerung kaum Alternativen gibt. Die Fragen im Überblick:

Der zunächst nur für den November eingeführte Teil-Lockdown soll nun bis Anfang Januar verlängert werden.

Wie schätzen Sie diese Entscheidung ein? Ist eine Verlängerung das Richtige in der aktuellen Situation oder hätte es aus Ihrer Sicht auch Alternativen gegeben?

Die Kontaktbeschränkungen sind verschärft worden: Ab dem 1. Dezember dürfen sich in NRW nur noch fünf Personen aus zwei Haushalten gemeinsam im öffentlichen Raum treffen.

Ist die Gefahr einer Infektion für den Einzelnen wirklich so groß, dass man sich auch draußen grundsätzlich nicht mit mehr als fünf Personen und zwei Haushalten treffen sollte?

Über Weihnachten soll es Lockerungen geben. Dann können sich wieder mehr Personen, zehn insgesamt, treffen.

Was denken Sie, wird es über Weihnachten einen Anstieg der Infektionszahlen geben?

Sind Antigen-Tests vor Weihnachten eine Option, um die Weihnachtszeit sicherer zu machen?

Schweden ist bis jetzt einen Sonderweg gegangen und hat mehr auf Vernunft und Freiwilligkeit gesetzt als auf Regeln und Maßnahmen. Inzwischen steigen aber dort die Fallzahlen und es soll Kontaktbeschränkungen geben. Eine Maskenpflicht gibt es aber nach wie vor nicht.

Wie bewerten Sie das Vorgehen in Schweden?

Welchen Einfluss haben die täglichen Corona-Todesfälle auf die Übersterblichkeit in Deutschland in diesem Jahr?

Inzwischen gibt es, neben dem Biontech-Pfizer-Impfstoff, zwei weitere Impfstoffe, die Hoffnung machen. Der US-Pharmakonzern Moderna und der britisch-schwedische Pharmakonzern AstraZeneca konnten ebenfalls erste Erfolge vorweisen.

Um welche Impfstoff-Arten handelt es sich und wie wirken diese im Vergleich zum Biontech-Pfizer-Impfstoff?

Das komplette Interview gibt es auch als Podcast. Darin sprechen wir unter anderem noch ausführlich über Unterschiede zwischen den möglichen Impfstoffen. Außerdem: Wo stehen wir Weihnachten und müssen wir mit weiteren Lockdowns rechnen? Wie unterscheidet sich die Situation in den Krankenhäusern im Frühling von der aktuellen Situation.

