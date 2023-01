Podcast: BVB blickt einer ungewissen Zukunft entgegen

Dortmund. Der BVB startet gegen Augsburg in die Bundesliga. Was macht Mut? Was belastet? Antworten gibt es in unserem Podcast fußball inside.

Es geht wieder los, die Winterpause der Bundesliga endet, endlich rollt der Ball. Dadurch wird es ernst für die Klubs aus dem Ruhrgebiet; für den BVB, den FC Schalke 04 und den VfL Bochum.

Darüber reden wir in unserer neuen Folge unseres Podcasts fußball inside. Moderator Nils Halberscheidt diskutiert mit den Reportern Robin Haack und Marian Laske.

Dabei geht es auch um die Situation von Borussia Dortmund, der Klub ist in die Winterpause geschwankt. Der Rückstand auf den Tabellenführer FC Bayern beträgt bereits neun Punkte. Trotzdem herrscht eine leichte Euphorie bei der Borussia, was vor allem an der Rückkehr von Sebastien Haller liegt. Der Stürmer hat nach seiner Hodenkrebserkrankung im Trainingslager in Marbella an allen Einheiten teilgenommen. Eine bemerkenswerte BVB-Geschichte. (las)

BVB-Rückkehrer: Sebastien Haller. Foto: firo

