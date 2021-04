Mit Söder muss weiter gerechnet werden - Der Wahl-Newsletter der NRZ

Hier entstehen Teile des NRZ-Wahl-Newsletters. Überschrift = Betreff, Fließtext = Editorial.

zumindest die K-Fragen scheinen nun geklärt; mehr aber auch nicht. Selten war eine Bundestagswahl so spannend und so offen. Alles scheint derzeit möglich. Nachdem Armin Laschet nun im September für die Union ins Rennen gehen soll, für die Grünen Annalena Baerbock und die SPD schon seit geraumer Zeit auf Olaf Scholz setzt, kann das Rennen um die Gunst der Wähler beginnen. Gleichwohl sollten wir weiterhin mit Markus Söder rechnen, auch auf Friedrich Merz. Denn mit der Nominierung von Laschet ist ja in der Union keineswegs der Frieden ausgebrochen.

Und schließlich gibt es ja auch noch die Liberalen, die Linken und die AfD. Mit diesem Newsletter halten wir Sie, liebe Leserin und lieber Leser, stets zur Bundestagswahl auf dem Laufenden.

Ihr Manfred Lachniet