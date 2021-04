Laschet geht ins Rennen, doch die zentrale Frage bleibt offen - Der Wahl-Newsletter der WAZ

Hier entstehen Teile des WAZ-Wahl-Newsletters. Überschrift = Betreff, Fließtext = Editorial.

der quälende Kampf um die Kanzlerkandidatur von CDU/CSU hat ein Ende: Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident und CDU-Bundesvorsitzende Armin Laschet setzte sich mit Unterstützung des CDU-Präsidiums gegen CSU-Chef Markus Söder durch. Damit endete eine wochenlange Auseinandersetzung, die die Union inhaltlich und emotional massiv belastete und deren Auswirkungen bis zum Wahltag am 26. September noch nicht absehbar sind.

Die zentrale Frage wird bleiben, ob die Union im Wahlkampf geschlossen hinter Laschet stehen oder sich durch permanente Hakeleien weiter selbst schaden wird. Von großer Bedeutung für das Wahlergebnis wird ferner sein, ob der als Ministerpräsident und CDU-Chef durch seine umstrittene Corona-Politik und schlechte Umfragewerte angeschlagene Laschet in den nächsten fünf Monaten einen Imagewechsel hinbekommt.

„Zuhören, entscheiden und handeln sind meine Leitplanken“, sagte Laschet in seiner ersten Rede als Unionskandidat und kündigte an, dass Markus Söder eine zentrale Rolle in der Zukunft Deutschlands spielen werde.

Geräuschlos und so professionell, wie man es eher von der Union erwartet hätte, verlief die Bekanntgabe der Kanzlerkandidatur bei den Grünen: Wie erwartet setzt die Partei auf Annalena Baerbock, die diese Entscheidung gemeinsam mit dem Co-Vorsitzenden Robert Habeck traf. Da Olaf Scholz als Kandidat der SPD schon länger feststeht, ist die Riege der Kanzlerkandidaten damit komplett.

Der Zug in Richtung Bundestagswahl nimmt jetzt Tempo auf. Es wird ein spannender Wahlkampf.

Ihr Andreas Tyrock

WAZ-Chefredakteur