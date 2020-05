In der Südamerika-Anlage im Zoo Krefeld leben viele Tiere in einer Gemeinschaft. Neben Wasserschweinen können hier auch Guanakos beobachtet werden.

Checkys Zoo-Safari: Viele Tiere in der Südamerika-Anlage

Checkys Zoo-Safari Station 5: Viele Tiere in der Südamerika-Anlage in Krefeld

Krefeld. In der nächsten Folge von „Checkys Zoo-Safari“ besuchen wir die Südamerika-Anlage im Zoo Krefeld. Hier gibt es das passende Video dazu.

In der Südamerika-Anlage im Krefelder Zoo leben viele verschiedene Tiere in einer Gemeinschaft. Sie alle stammen aus südamerikanischen Ländern. Das Zusammenleben funktioniert, das sie sich auch in der Natur einen gemeinsamen Lebensraum teilen.

Schaffst du es, mit Hilfe des Videos unsere Frage zu beantworten? Dann notiere dir den richtigen Buchstaben. Am Ende kannst du aus allen Buchstaben das Lösungswort zusammensetzen.

Welches Tier lebt nicht auf der Südamerika-Anlage im Krefelder Zoo?

ü) Nandu

ä) Nashorn

ö) Tapir

Das gibt es zu gewinnen:

1. und 2. Preis: Jeweils eine Jahreskarte für den Zoo Krefeld (gültig für 2 Erwachsene und maximal 4 eigene Kinder im Alter von 3 bis einschließlich 17 Jahren).

(gültig für 2 Erwachsene und maximal 4 eigene Kinder im Alter von 3 bis einschließlich 17 Jahren). 3. bis 5. Preis: Jeweils ein Playmobil-Set "Mein großer Zoo".

"Mein großer Zoo". 6. Preis: Ein 3-Monats-Abo unserer Kinderzeitung "CHECKY!" .

. 7. bis 16. Preis: Jeweils eine Tageskarte für den Zoo Krefeld (gültig für 2 Erwachsene und maximal 4 eigene Kinder im Alter von 3 bis einschließlich 17 Jahren).

(gültig für 2 Erwachsene und maximal 4 eigene Kinder im Alter von 3 bis einschließlich 17 Jahren). 17. bis 20. Preis: Jeweils ein Tierbuch "Tummelsurium"

Hier gibt es weitere Infos zu Checky und zur Zoo-Safari: