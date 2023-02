Recklinghausen: Kinder von Zug erfasst - ein Junge tot

Unglücksort an einer Bahnstrecke in Recklinghausen: Ein Güterzug hatte dort am Donnerstagabend zwei Jungen erfasst. Ein Zehnjähriger starb. Ein Neunjähriger kämpft im Krankenhaus ums Überleben. Er wurde noch am Abend operiert.

Recklinghausen. Zwei Jungen sind am Donnerstagabend von einem Güterzug erfasst worden. Für einen kam jede Hilfe zu spät. Ein anderer kämpft ums Überleben.

An einer Bahnstrecke in Recklinghausen hat sich am Donnerstagabend (2. Februar) ein tragisches Unglück ereignet. Nach Angaben des NRW-Innenministeriums wurden zwei Jungen von einem Güterzug erfasst. Ein Zehnjähriger ist bei dem Unglück ums Leben gekommen, ein Neunjähriger schwerst verletzt worden, sagte ein Sprecher des Lagezentrums im NRW-Innenministerium am späten Donnerstagabend. Er wurde am Abend noch operiert.

Die Unglücksstelle ist in der Nähe eines früheren Güterbahnhofs, dem Alten Bahnhof Ost. Die Polizei ist nach eigenen Angaben um 18.12 Uhr alarmiert worden. Es war zunächst von einer „Gruppe junger Menschen“ die Rede, die von einem Güterzug erfasst und mehrere hundert Meter weit mitgeschleift worden sein sollte.

Bei dem Bahnunglück in Recklinghausen sind nach Angaben des NRW-Innenministeriums zwei Kinder von einem Güterzug erfasst worden. Ein Kind sei gestorben und eines schwer verletzt. Foto: Marc Gruber / dpa

NRW-Innenminister Reul: „Ich bin total betroffen“

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) und Recklinghausens Bürgermeister Christoph Tesche trafen am Abend an der Unglücksstelle ein. „Ich bin total betroffen“, sagte Reul. „So etwas lässt einen ja nicht ruhig. Es ist fürchterlich.“ Ob weitere Kinder vermisst werden, war zunächst unklar. Polizeisprecher Andreas Wilming-Weber sagte gegen Mitternacht jedoch, dass es keine Hinweise auf ein drittes Kind gebe. Es hätten sich keine weiteren Eltern gemeldet. Die kriminaltechnische Spurensuche an der Bahnlinie dauerte in der Nacht an. Noch weit nach Mitternacht waren auf einem Gleis Einsatzkräfte mit Taschenlampen zu sehen. Zahlreiche Polizeiwagen waren noch vor Ort, wie ein dpa-Reporter berichtete.

Der NRW-Innenminister ist sichtlich angefasst. „Wir können nichts tun und nicht helfen. Aber man kann wenigstens zeigen, dass es einem wichtig ist, dass es ein großes Drama ist, wenn Kindern so etwas passiert“, sagte er. Das schwer verletzte Kind kämpfe im Krankenhaus um sein Leben. „Da weiß man noch nicht, wie es ausgeht.“ Polizei und Seelsorger kümmerten sich um die Familien, die nicht weit entfernt von der Unfallstelle wohnen, im Stadtteil Hillerheide. Reul: „Man kann nur hoffen, dass viele Menschen hier sind, die den Eltern helfen.“

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) ist am späten Abend am Unglücksort eingetroffen. Foto: Thomas Banneyer / dpa

Die Polizei hat sich lange mit näheren Informationen zurückgehalten, unter anderem, weil die Angehörigen teilweise noch nicht informiert gewesen seien, so eine Sprecherin. Erst in der Nacht teilte die Behörde das Alter der beiden Kinder mit.

Frau bricht zusammen und schreit: „Wo ist mein Kind?“

Rund 50 Menschen hatten sich am späten Abend an der Unfallstelle versammelt, darunter auch Angehörige. Ein verzweifelter Vater rief immer wieder den Namen seiner Tochter, eine Frau, vermutlich die Mutter des verstorbenen Kindes, brach zusammen und schrie: „Wo ist mein Kind?“. Sie wurden von der Polizei geschützt und von Notfallseelsorgern und Opferschutzbeauftragten betreut.

Ein junger Mann und seine beiden Freunde waren auch gekommen. Er wohne in der Nähe und kenne die Familie des verletzten Kindes. Als er gehört hatte, was passiert sei, habe er sofort zu Hause angerufen und sich nach seinen jüngeren Geschwistern erkundigt. Zum Glück waren sie zu Hause, berichtet der 24-Jährige. Die drei erzählen, dass es dort zwischen den Gleisen am alten Ostbahnhof ein verlassenes, ehemaliges Bahngebäude gebe, in dem sich häufig Jugendliche aufhielten. Als Kinder hätten sie selbst dort gespielt. Man komme dort entweder durch die Büsche oder über die Gleise hin. Doch ob das Unglück dort geschah oder woanders, bleibt zunächst offen.

Lokführer soll selbst die Feuerwehr alarmiert haben

Die Feuerwehr war mit 35 Feuerwehrleuten und Rettungskräften im Einsatz. „Wir haben das Gleisbett abgesucht“, sagte ein Sprecher. Aufgrund der Dunkelheit und Ausdehnung des Suchgebiets sei eine Drohne mit Wärmebildkamera eingesetzt worden. Eine Hundertschaft der Polizei durchsuchte ebenfalls die Gegend. Der an dem Unglück beteiligte Güterzug steht am Bahnhof Ost. Der Lokführer soll selbst die Feuerwehr alarmiert haben.

Polizeikräfte sperrten die Unglücksstelle nahe dem Alten Bahnhof Ost in Recklinghausen ab. Foto: Thomas Banneyer / dpa

Unglück in Recklinghausen: Einschränkungen im Regionalverkehr

Die Polizei hatte die Bahnstrecke zwischen Gladbeck und dem Hauptbahnhof Recklinghausen gesperrt. Es gebe Einschränkungen im Regionalverkehr der Zuglinien S9, RE2 und RE42, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Der Fernverkehr war nicht betroffen. Zwischen den beiden Bahnhöfen war ein Bus als Schienenersatzverkehr im Einsatz. Autofahrer mussten ebenfalls mit Einschränkungen rechnen. Das Gebiet wurde weiträumig abgesperrt. Erste Sperrungen wurden in der Nacht zu Freitag wieder aufgehoben. Nach Angaben einer Bahnsprecherin blieb die Bahnstrecke in der Nacht aber vorerst gesperrt.

