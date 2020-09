Waffenlager in Dortmund – Polizei sprengt kiloweise TNT

Dortmund. Nachdem die Dortmunder Polizei schon am Mittwoch bei einer Dausdurchsuchung viele Waffen gefunden hatte, ging die Suche am Donnerstag weiter.

Nach dem Fund einer größeren Menge verdächtiger Substanzen und Munition aus dem Zweiten Weltkrieg in einer Dortmunder Wohnung ermittelt die Polizei gegen den Bewohner. Der 68-Jährige sei nach der Durchsuchung am Mittwoch festgenommen worden und befinde sich in Polizeigewahrsam, sagte ein Sprecher am Donnerstag.

Waffen und Munition gehortet: Person in Dortmund festgenommen

Zu seiner Person und Hintergründen, warum er die Substanzen, zahlreiche verdächtige Gegenstände und Waffen hortete, wollten sich die Ermittelnden zunächst nicht äußern. Der Polizeisprecher sagte auf die Frage, ob der Mann mutmaßlich allein handelte: „Er war alleiniger Nutzer dieser Wohnung.“.

Bei der Polizeiaktion war auch eine Mine entdeckt worden, die Spezialisten in der Nacht zu Donnerstag auf einem Feld kontrolliert sprengten. Anlass für die Durchsuchung war der Verdacht auf einen Verstoß gegen das Waffengesetz. Die Polizei wollte aber keine Angaben dazu machen, woher der Hinweis kam. „Wir sammeln in dem Fall gerade alle Informationen ein, es ist ein sehr dynamischer Prozess.“

Weltkriegsmunition in Dortmund entdeckt: Verdacht auf Verstoß gegen das Waffengesetz

Um welche Substanzen und um welche Mengen genau es sich handelte - auch dazu könne man sich aktuell noch nicht äußern, hieß es. Spezialisten der Feuerwehr hätten die Stoffe gesichert und analysierten diese nun. Auch Experten des Landeskriminalamtes waren vor Ort im Einsatz.

Die Durchsuchung von Haus und Garage in der Reihenhaussiedlung hatte sich über den gesamten Mittwoch erstreckt. Auch am Donnerstag ging die Suche weiter – mit Erfolg: Die Polizei fand am Nachmittag mehrere Kilon TNT-Sprengstoff. Am Abend gegen 19.30 Uhr wurde der Sprengstoff (wie schon tags zuvor) auf einem Feld kontrolliert gesprengt, teilte die Polizei mit.

Und der Durchsuchungseinsatz von LKA und Feuerwehr Dortmund sei auch weiterhin nicht abgeschlossen: Er werde am Freitag fortgesetzt.

Spezialisten der Feuerwehr sicherten und analysierten die von der Polizei entdeckten verdächtigen Substanzen. Auch Spezialisten des Landeskriminalamtes waren vor Ort im Einsatz. „Wir sind in einem sehr frühen Stadium“, sagte der Sprecher auf die Frage, um welche Stoffe es sich handele. (dpa)