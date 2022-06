VfL Bochum testet im Trainingslager gegen zwei Serie-A-Klubs

Bochum. Der Sommerfahrplan des VfL Bochum ist fast komplett. Im Trainingslager geht es gegen zwei Serie-A-Clubs, später gegen Athletic Bilbao.

Mit einem 2:0 gegen den Regionalligisten Wuppertaler SV ist der VfL Bochum in seine Testspiele gestartet. In dieser Woche stehen zwei Spiele gehen Oberligisten an. Die Qualität der Gegner wird sich sukzessive steigern. Nun ist auch klar, gegen wen das Team von Trainer Thomas Reis im Trainingslager in Südtirol spielen wird. Offen ist dagegen noch, wer bei der Saisoneröffnung am 23. Juli der letzte Gegner vor dem ersten Pflichtspiel der Saison sein.

Fest steht jetzt schon, dass der VfL Bochum auf mindestens drei hochkarätige Gegnern treffen wird. Im Trainingslager in der Ferienregion Kronplatz Bruneck spielt die Mannschaft von Thomas Reis gegen zwei Serie-A-Clubs.

Zunächst geht es am 13. Juli gegen Aufsteiger US Lecce, dann am 16. Juli gegen Spezia Calcio. Das Team belegte in der 20er-Staffel in Italien vergangene Saison Platz 16. Beide Spiele werden in Brixen ausgetragen. In der vorletzten Partie vor dem Pflichtspielauftakt im DFB-Pokal bei Viktoria Berlin geht es gegen den spanischen Traditionsclub Athletic Bilbao, gespielt wird in Gütersloh.

Der Sommerfahrplan im Überblick:

Mittwoch, 29. Juni, 18.30 Uhr

Samstag, 2. Juli, 14 Uhr Testspiel 1.FC Bocholt – VfL Bochum, Gigaset Arena am Hünting, Bocholt

Mittwoch, 6. Juli, 18 Uhr Testspiel Fortuna Sittard – VfL Bochum, Niederlande

Freitag, 8. Juli, 18.30 Uhr Testspiel SC Paderborn 07 – VfL Bochum, Home Deluxe Arena, Paderborn

10. bis 17. Juli Trainingslager in der Ferienregion Kronplatz Hotel Windschar, Ulrich-von-Tauffers-Straße 3I – 39030 Gais, Südtirol

Mittwoch, 13. Juli, 17.30 Uhr Testspiel US Lecce – VfL Bochum, Raiffeisen Arena, 39042 Brixen (BZ), Italien

Samstag, 16. Juli, 16.30 Uhr Testspiel Spezia Calcio – VfL Bochum, Raiffeisen Arena, 39042 Brixen (BZ), Italien

Donnerstag, 21. Juli, 18 Uhr Testspiel Athletic Bilbao – VfL Bochum, Ohlendorf Stadion im Heidewald, Gütersloh

Samstag, 23. Juli, Zeit noch nicht bekannt; Saisoneröffnung/Testspiel Vonovia Ruhrstadion

Samstag, 30. Juli, 13 Uhr, 1. Runde DFB-Pokal 2022/23 FC Viktoria 1889 Berlin - VfL Bochum, Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark, Berlin

6./7. August Bundesliga 2022/23, 1. Spieltag: VfL Bochum - 1.FSV Mainz 05, Vonovia Ruhrstadion

